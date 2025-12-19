Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

澳門優惠合集｜金光飛航半價船票、新濠影滙水上樂園人均低至$173、teamLab/Sandbox VR/傳奇英雄科技城買1送1；Klook 12.20同時開搶！

Klook推出「年尾抵Deal大放送」，每日分3大時段大派過百款優惠，全球吃喝玩樂好去處輪流放送。今次Yahoo Travel精選5大澳門交通及景點優惠，包括大受歡迎的金光飛航船飛半價，新濠影滙水上樂園三人同行人均$173，還有澳門teamLab、Sandbox VR及新濠影滙傳奇英雄科技城買一送一，年尾、新年最啱抽2日過澳門或珠海玩，記得趁抵入貨！

12月20日12pm開賣：香港往／返澳門金光飛航標準艙船票單程半價

金光飛航船票優惠長做長有，今次買兩張單程標準艙已可享半價，原價$340起、折後每程除開只要$85起，最啱搶定周末或聖誕假期出發！Klook在12月20日12pm推出，購買時在付款頁面輸入優惠碼【COTAI50】即可以享用優惠，優惠船飛適用於2025年12月20日起至2026年1月15日。

優惠價：輸入優惠碼【COTAI50】享50%折扣，每程平均$85起 （原價$340起 ）

金光飛航單程低至$85起（官方圖片）

12月20日12pm開賣：新濠影滙水上樂園三人同行優惠

室內水上樂園不分四季，新濠影滙水上樂園今次有三人同行優惠，購買室內園區冬季門票，第二、三位只需$100，即三人同行只需$518，平均每人$173，相等於約44折優惠，門票適用日期為2025年12月20日起至2026年3月30日。水上樂園室內園區以太空為主題，全年保持舒適的30度，讓賓客隨時享受刺激又安心的水上體驗，16個刺激遊樂設施包括結合刺激攀升及衝刺下水的極速水上過山車、全城唯一室內衝浪模擬器等。

優惠價：三人同行只需$518，人均$173 （原價$1,194）

新濠影滙水上樂園人均低至$173（官方圖片）

室內全年恆溫30度，小朋友盡情玩不用怕冷（官方圖片）

12月20日12pm開賣：澳門威尼斯人 teamLab 超自然空間門票買一送一

喜歡影相打卡的話，一定不能錯過teamLab超自然空間，特別適合光影藝術愛好者！teamLab將藝術與科技完美融合打造出的沉浸式互動展覽，澳門teamLab超自然空間自從在澳門威尼斯人開幕以來，就吸引大批旅客朝聖。Klook在12月20日12pm推出買一送一優惠，折後兩張門票只需$280，人均$140，門票適用日期為2025年12月20日起至2026年1月31日。

優惠價：買一送一只需$280，人均$140 （原價$559）

藝術與光影創意結合，打卡必去（官方圖片）

漂浮的花園 ── 花朵與我同根同源，花園與我合為一體（官方圖片）

12月20日12pm開賣：澳門 Sandbox VR 「怪奇物語」門票買一送一

聖誕及年尾過澳門必玩！Sandbox VR的玩家只需佩戴頭戴式耳機、VR眼罩、體感衣、長槍、短槍或拳套等，就能全身進入其虛擬實境遊戲，做到真正的沉浸式體驗。今次Klook精選全新「怪奇物語」做優惠，是次體驗由Sandbox VR與Netflix精心設計，邀得飾演劇中奸角布倫納博士的演員Matthew Modine重演其經典角色，各位玩家將化身博士的實驗對象，走入劇中霍金斯實驗世界，原價每位$380，折後只需$342，人均$171，適用日期至2025年12月31日，抵玩！

優惠價：買一送一只需$342，人均$171 （原價$760）

玩家只需佩戴頭戴式耳機、VR眼罩、體感衣、長槍、短槍或拳套等，就能全身進入其虛擬實境遊戲（圖片來源：Sandbox VR）

「怪奇物語」體驗由Sandbox VR與Netflix聯合打造（圖片來源：Sandbox VR）

12月20日12pm開賣：新濠影滙傳奇英雄科技城門票低至買一送一

喜歡VR體驗有多一個選擇，「傳奇英雄科技城」是澳門最大型的高科技電子體育主題樂園，設有四大互動區域，結合虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、移動追踪、映射投影及4D巨幕等技術，打造沉浸式娛樂體驗。其中最受歡迎的有「虛擬密室逃脫」；而「旋轉360°」則模擬滑雪場景，更有「多合一運動VR」一站式運動平台，適合一家大小或朋友團體一同挑戰。Klook將於12月20日12pm準時開賣買1送1門票，兩人同行只需$387，折合每位$193.5，門票包含43遊戲點，不同遊戲需消耗不同的遊戲點，可按喜好自由搭配。適用日期為2025年12月20日起至2026年1月4日。

優惠價：買一送一只需$387，人均$193.5 （原價$860）

傳奇英雄科技城是澳門最大型的高科技電子體育主題樂園（官方圖片）

門票買一送一只需$387，人均$193.5，包43遊戲點（官方圖片）

