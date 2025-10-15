Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

澳門週末輕養生｜黑沙海灘「hush!沙灘音樂會×城市運動節」！免費聽歌＋每人$240任上星級導師運動堂 即睇交通攻略

養生、健康、運動風氣繼續盛行，澳門特別行政區政府文化局及美高梅聯手打造全澳首個「音樂×運動」大型戶外身心療癒旅遊體驗，將於10月18-19日在澳門黑沙海灘及臨時休憩空間舉行！大家可以在澳門最長海岸線、廣闊草地，體驗不同強度的運動，跟隨不同導師的步伐，重新調整生活節奏，放鬆Chill一下。

澳門特別行政區政府文化局及美高梅聯手打造全澳首個「音樂×運動」大型戶外身心療癒旅遊體驗，將於10月18-19日在澳門黑沙海灘及臨時休憩空間舉行！

免費聽40組樂隊、音樂人表演 每人$240任上運動課

第20屆的「hush! 沙灘音樂會」，由澳門文化局與美高梅合辦，市政署、海事及水務局、旅遊局協辦，邀來多組內地、日本和韓國的流行樂隊，以及運動導師參與，打造一個多舞台馬拉松式流行音樂盛宴，並在草地上設置戶外體能挑戰及運動專區，讓大家可以在音樂旋律下做運動，放鬆身心同時又可以鍛煉身體。

活動分為2個部分：「hush! 沙灘音樂會」及「城市運動節」，「hush! 沙灘音樂會」免費入場，而「城市運動節2025」門票則可以在美高梅官網、美高梅售票處、澳門售票網、大麥網及MPay澳門錢包公開發售，票價由$240起。大家可以在10月18日及19日活動期間，乘搭免費接駁巴士前往黑沙海灘，可以在祐漢、筷子基及氹仔上車，另外也可以澳門各口岸（青茂口岸除外）乘搭美獅美高梅免費穿梭巴士到美獅美高梅B1穿梭巴士大堂，再轉乘活動免費接駁巴士往來黑沙海灘。

hush! 沙灘音樂會

價錢：免費入場

40隊本澳樂隊和音樂人作為演出主體，如內地樂隊「夏日入侵企画」、韓國音樂團體「Balming Tiger」和貝斯手「H.J.Freaks」、日本說唱詩人「Shing02」及樂團「muque」、台灣地區烏克麗麗少年演奏家「馮羿」和金屬樂團「麥琪麥琪」等10個外地單位

城市運動節

價錢：$240起

購票：按此購票

6大舞台：Hot Wave、Music Chill、hush! Kids親子樂園、Wellfest舞台、動感園林、全能挑戰

星級導師：香港藝人及跳舞導師FatBoy@ERROR、《體能之巔：百人大挑戰2》冠軍及韓國Crossfit巨星Amotti、泰國人氣舞蹈教練Gun Gun、香港星級瑜伽名師林德信等

健身與舞蹈課程：逾40節，包括銅鑼浴、HYROX PFT、舞動課程、墊上普拉提、水上瑜珈

購買任何時段的水上瑜伽（SUP Yoga）課程必需同時購買同日城市運動節之門票

購買任何時段的HYROX體能測試必需同時購買同日城市運動節之門票

主辦單位保留一切權利，按實際情況需要作出課程內容及導師安排改動

多位星級導師舉辦運動堂。

每人每日只要$240就可以任上節目表上的運動課。

活動分為2個部分：「hush! 沙灘音樂會」及「城市運動節」，「hush! 沙灘音樂會」免費入場，而「城市運動節2025」則要網上購票。

澳門交通優惠推介

現時「過大海」有多個交通選擇，除了在上環碼頭出發外，港珠澳大橋也是個方便之選，其24小時服務關口特別適合夜歸的朋友。現時在旅遊產品平台都有船飛、車飛產品，不但比現場購買價錢更加優惠，還可以省卻提前到碼頭、車站等時間，出發、回程自由度更高！

———金光飛航船票優惠———

【KKday獨家贈一盒杏仁餅(同日領取)｜二人同行·單程成人船票】香港上環碼頭 ↔ 澳門氹仔碼頭｜獨家送AIRSIM無國界上網卡

價錢：$280/2張單程船票，每人$140

SHOP NOW

【Trip.com】澳門金光飛航雙人同行優惠｜香港上環至澳門氹仔單程船票

價錢：$280/2張單程船票，每人$140

SHOP NOW

【Klook頭等艙船票優惠】【任何時段HKD 500】來回 · 香港（上環港澳碼頭） · 澳門（氹仔客運碼頭） · 頭等艙

價錢：$500/一套來回，每程$250

SHOP NOW

———噴射飛航船票優惠———

【週末假期免附加費】普通艙HK$99/位/程起｜香港出發往澳門氹仔碼頭來回船票｜獨家連聖安娜餅屋$10現金券＋送AIRSIM無國界

價錢：$198/來回，人均$99

按此經KKday預訂

任何時段HKD 208（低至47折） · 香港（上環港澳碼頭） · 澳門（氹仔客運碼頭） · 來回（普通位）

價錢：$208/來回，人均$104

按此經Klook預訂

———香港市區⇄澳門酒店直通巴士———

香港到澳門跨境直通巴士|途經港珠澳大橋&香港太子街出發

價錢：$160

按此經Trip.com預訂 按此經Klook預訂

「hush! 沙灘音樂會 × 城市運動節」

地點：澳門黑沙海灘及黑沙臨時休憩空間（地圖按此）

日期：2025年10月18至19日

運動節活動時間：9:30am至7pm

登記處在9am開放，活動關閉時間為7pm

