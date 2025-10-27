屹立逾半世紀澳門龍天燒臘聯乘港灣壹號！獨家限定30年陳皮鮮鴨潤腸/特上燕窩鮮肉臘腸 推一系列新菜式

當香港頂級酒店遇上澳門老字號燒臘店，會帶來怎樣的美食火花？香港君悅酒店港灣壹號中餐廳，攜手有逾半世紀歷史的澳門龍天燒臘，帶來一場別開生面的盛宴。在中菜行政總廚陳漢章師傅的演繹下，傳統澳門臘味不再只是配角，而是成為創新菜式的主角，是次合作更帶來兩款全新獨家限定：30年陳皮鮮鴨潤腸及特上燕窩鮮肉臘腸。

兩地名廚默契合作 創新菜式味覺驚喜

龍天燒臘從1964年開始，在澳門高士德紅街市開業至今，紮根逾半世紀，是次合作源於兩位大師的惺惺相惜，土生土長的澳門人陳漢章師傅，與龍天燒臘掌舵人莫兆基先生，憑著對傳統味道的共同堅持和創新精神，精心設計了一系列充滿懷舊風味的獨特菜式。他們運用不同時令食材和烹調手法，讓澳門製造的優質臘味展現出前所未有的風味層次。

香港君悅酒店中菜行政總廚陳漢章師傅

招牌菜式「魚子醬三十年陳皮鮮鴨膶腸乳豬脆鍋巴」堪稱這次合作的完美代表作，傳統的魚子醬乳豬脆鍋巴本已廣受歡迎，加入三十年陳皮鮮鴨膶腸後，更添無窮層次。乳豬與陳皮膶腸各自帶來濃郁味道，配上魚子醬的鮮美，恰好中和膶腸的油膩感，而爽脆的鍋巴則像海綿般吸收各種食材的精華。

魚子醬三十年陳皮鮮鴨膶腸乳豬脆鍋巴

「鮑魚鴛鴦臘腸卷」展現了陳師傅的創意巧思。他在傳統鴛鴦臘腸卷中加入鮑片，並將臘腸浸泡在鮑汁中提升味道層次。為了突出兩款不同口味，師傅特意以紅米穀和老抽分別調色，製作出紅色和咖啡色的麵包皮，繽紛的外型更讓人食慾大增。

「香檳茸水東芥菜炒鮮肉臘味」沿用傳統秋冬菜式荷芹炒臘味的基礎，創新地加入水東芥菜和台灣香檳茸與臘味爆炒。讓蔬菜盡情吸收臘味的油香，最後加上切碎的唐芹一同炒製，充分體現粵菜色香味俱全的精髓，令人垂涎三尺 。

香檳茸水東芥菜炒鮮肉臘味

荔浦芋蓉鴛鴦腸焗豆胚

最令人驚喜的是「燕窩鮮肉臘腸焗蛋撻拼三十年陳皮鮮鴨潤腸南乳蓮蓉酥」，以港灣壹號著名的手工南乳酥和蛋撻為基礎，分別加入聯乘製作的燕窩鮮肉臘腸和三十年陳皮鮮鴨潤腸，為傳統港式茶點帶來別具一格的鹹香風味。這種甜鹹交融的創意，完全顛覆了人們對傳統甜品的既有印象 。為了完美配搭這些豐富的臘味菜式，陳師傅特別調製了一款自家茶飲。以三十年陳皮、山楂和話梅慢火煲製6小時，生津解渴，更有助消滯解膩，讓食客在品嚐豐富臘味後，口腔依然保持清爽舒適 。

燕窩鮮肉臘腸焗蛋撻拼三十年陳皮鮮鴨潤腸南乳蓮蓉酥

鮑魚鴛鴦臘腸卷

獨家限定零售產品

這次合作的亮點還包括兩款獨家限定零售產品，「特上燕窩鮮肉臘腸」以燕窩取代傳統肥豬肉，讓臘腸口感更加綿密，同時有效保持肉質濕潤。「三十年陳皮鮮鴨潤腸」則選用新鮮鴨肝配搭三十年陳皮製成，陳皮增添層次感，更提升潤腸的整體風味。

三十年陳皮鮮鴨潤腸

特上燕窩鮮肉臘腸

港灣壹號

地址：香港君悅酒店香港港灣道1 號（地圖按此）

電話：2584 7722

