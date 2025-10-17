「退熱貼貼尾指」可助眠？醫生稱沒實證
澳門JW萬豪酒店自助餐限量低至57折！人均$240起品嚐荔枝木香烤北京填鴨/低溫慢煮牛扒/地道港式奶茶
澳門五大熱賣酒店自助餐之一的澳門JW萬豪酒店，推出快閃限量搶自助餐低至57折優惠，即睇內文：
澳門五大熱賣酒店自助餐之一的澳門JW萬豪酒店，即日起在Klook推出快閃限量搶自助午餐57折優惠，人均低至$240，即可於五星級酒店內品嚐國際及澳葡地道美饌，還包括大受歡迎的荔枝木香烤北京填鴨、低溫慢煮牛扒、地道港式奶茶等，性價比絕對超高！如錯過午餐，酒店的自助晚餐亦提供低至75折優惠，人均低至$527，食客即可品嚐多款限時菜式！讀者們，不用規限自己於週末，即使平日都可過大海「食好西」啦！
【立即讚好】全新 Yahoo Food Facebook 專頁
行程及飲食優惠平台：
>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<
澳門JW萬豪酒店推自助午餐57折起＋自助晚餐低至75折
澳門JW萬豪酒店名廚都匯推出自助午餐57折限量搶優惠，至於自助晚餐，酒店亦推出低至75折優惠！餐廳共分為6個美食專區，分別為海鮮區、澳葡及意大利美食區、京川粵菜區、日韓美食區、甜品軟雪糕區及果汁區，選擇都非常多，從開胃菜、熟食，到甜點飲品都有。適合不同口味人士，以至一家大小品嚐。推介枝木香烤北京填鴨，鴨皮泛油光，散發酥香，入口且皮脆焦香，不能不試。還有肉質軟嫩可口，肉汁豐富的低溫慢煮牛扒，也是食客必試之選。不過數到自助餐最多人推薦，竟然是地道港式奶茶，不少人讚茶底香濃有層次，奶香順喉，香港人去到都絕對要一試！提提大家，菜式根據餐廳當天供應菜式為主，讓大家每日都有驚喜。自助午餐折後人均低至$276，而自助晚餐折後人均則低至$593，以JW萬豪酒店自助餐的質素來講，算是抵食。
【57折優惠】自助午餐（用餐時段：12:00 – 14:30）
優惠價：$480起/2位（
原價：$840/2位）
【低至75折】自助晚餐（用餐時段：18:00 – 21:30）
優惠價：$527起/位（
原價：$702/位）
澳門 JW 萬豪酒店 名廚都匯
地址：澳門 JW 萬豪酒店 1 樓 (地圖)
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多優惠資訊推介
自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
長者自助餐優惠2025〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔
香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲
香港酒店Staycation包自助餐優惠推介11間 文華44折有客房升級/$970自助午餐+無邊際泳池
放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題
放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心
燒肉放題2025丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛
火鍋放題2025｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食
酒店下午茶優惠2025│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品
酒店優惠2025｜香港Staycation酒店住宿最新優惠合集（持續更新）
下午茶自助餐2025│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品
放題優惠2025│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一
更多美食推介
片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨
散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價
拉麵推介2025｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
素海霖宣布加入樓奴行列 直言窮過之前：應該會繼續下海
首位香港投身日本AV產業女優素海霖（繪麗奈）曾表示有個業主夢，要喺3年內買樓，不過自拍畢第6部作品後一直未有新作，素海霖回應指係與公司有合約問題。早前，有報道指素海霖事業進入停擺階段，經濟拮据，因此需要接拍各式各樣廣告代言，包括男士健康產品、避孕套等等，推出男女裝自家品牌香水、相展暨畫展。前日（15日），素海霖分享自己已達成夢想，加入樓奴行列，以澄清傳聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
郭富城喜獲三胎！熊黛林「高EQ婉拒祝福」獲讚 前任的體面是劃清界限
10月15日，45歲的熊黛林出席公開活動時，被港媒追問是否恭喜舊愛郭富城即將迎來第三胎，她微笑回應：「很難不注意到新聞，所以我知道。已經很多人恭喜他了，所以就不用了。」語氣平和從容，隨即將話題轉向45歲生日與雙胞胎女兒的生活日常，巧妙結束提問。這段應對方式引發討論，不少網友稱讚她展現出成熟與界限感。姊妹淘 ・ 19 小時前
中國這步棋玩大了？稀土封鎖反讓川普撿回盟友！
根據《彭博》周四 (16 日) 報導，中國宣布對稀土供應鏈實施前所未見的出口管制，引發國際市場震盪。本周在華府舉行的全球經濟領袖會議中，稀土議題成為焦點，美國總統川普趁勢重建外交同盟，與多國協調應對北京的最新動作。分析指出，這鉅亨網 ・ 9 小時前
將軍澳墮海男子為銀行經理 疑因不堪壓力割頸墮海亡
【on.cc東網專訊】昨晨(15日)將軍澳康城路1號對開海面有一名姓黃(41歲)男子遇溺，惟救起後證實死亡。據了解，死者為一名銀行經理，被發現時身穿全套西裝及打領帶，口袋中有一把15厘米長的刀，身上沒有找到遺書。死者頸部被割傷身上有多處傷勢，懷疑為自殘的傷痕。on.cc 東網 ・ 1 天前
香港女子台北車站遭公然性侵 台警指女子與疑犯為朋友 事前一同喝酒
一名香港女遊客上周四(9日)在台北車站內公然遭人性侵，台警進一步調查後指兩人是朋友關係，事前曾一同喝高粱酒。警方強調事件並非隨機犯案，呼籲外界放心。 台媒引述警方指出，受害人到台灣旅遊，曾在台北車站周邊暫住4日，從而與疑犯相識。10月9日早上約11時，受害人、疑犯連及幾名朋友在台北車站邊喝酒、邊聊天，喝了3支58am730 ・ 1 天前
吳日言英國重操故業開餐廳 餐廳小紅書帳戶遭舉報下架
現年41歲嘅前歌手吳日言（Yan），上年與老公Barry及三名子女移居英國生活。吳日言除咗忙於照顧家庭之外，仲重操故業開餐廳，而餐廳亦已經喺8月試開業，吸引唔少居英港人幫襯。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
61歲奇洛李維斯與交往6年女友，以「接吻照」回應婚訊傳聞？曾是「世上最孤獨男人」，單身18年後終覓真愛
一張浪漫的接吻照讓奇洛李維斯（Keanu Reeves）與交往 6 年的藝術家女友 Alexandra Grant 登上熱搜。畫面中，兩人站在一片夢幻光影的裝置藝術前深情擁吻，氛圍滿滿，被外界誤以為是「婚照」。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
向太爆「亞洲影后」嫁豪門被冷落輕生！揭上流悲劇：10個嫁富二代9個沒好下場
香港影視大亨向華強的太太陳嵐（向太）近年積極經營社群平台，時常拍片聊起演藝圈往事與舊時秘聞。近日她在影片中談到「女星嫁入豪門」的話題，語出驚人地表示：「10個女星嫁富二代，9個沒好下場。」引發熱烈討論。姊妹淘 ・ 21 小時前
翁靜晶爆劉家良執導電影突變雙導演內幕 直指成龍「攞彩」 揚言將爆曾志偉料
成龍日前被藝名「火星」嘅武術指導蔣榮法大爆當年成為成龍「成家班」一份子，卻得到無情對待，自揭當年拍攝電影《城市獵人》人工唔公道，又公開指控成龍，表示自己拍攝《醉拳II》期間從高處跌下受傷遭成龍冷嘲熱諷嘲「似隻龜冇反應」，於是忍痛重拍咗21個Take先收貨，翌日須立即開刀，最終休養3年。近日，已故武術宗師劉家良嘅太太翁靜晶於YouTube直播節目再爆內幕，透露當年《醉拳II》原本由劉家良一人擔任導演，但最後導演卻多咗成龍個名，令電影變成雙導演。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
【萬寧】週五購物攻略（只限17/10）
萬寧推出周五購物攻略，個人護理產品買3件滿$99送DoDoME食器蔬果洗潔精；精選關節健康產品、精選助眠舒壓產品、精選頭髮護理產品、精選染髮產品、精選沐浴產品買第2件半價；精選護膚產品、精選唇部護理、精選醫學美容/低敏護膚產品、凡士林水精華凝乳 330毫升系列買2件75折；精選Olay護膚產品滿$330送Olay胜肽專研緊緻修護安瓶精華試用裝；買4件高露潔全效專業深層牙齦修護牙膏／全效專業護齦抗敏牙膏送角落生物摺疊購物車；買護膚產品滿$150即送$50萬寧現金優惠券！YAHOO著數 ・ 1 小時前
天文台預告下周轉涼 潛在熱帶氣旋及東北季候風夾擊 若雨勢密氣溫可跌至 20 度或更低｜Yahoo
本港踏入 10 月後仍見 30 度炎熱天氣，但下周將會轉涼，下周三及四低見 21 度。天文台表示，一股強烈東北季候風會在星期日（19日）抵達華南，在與潛在熱帶氣旋的共同影響下，本港下周初至中期風勢頗大，離岸及高地吹強風，氣溫顯著下降。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
楊冪晒天使翼網友暴動 露少少國際地位又升級
【on.cc東網專訊】內地頂流女星楊冪身為美國高級內衣品牌擔任亞洲區品牌代言人，今年佢就現身紐約舉行內衣騷行T台。呢個騷一向都係外國傳媒焦點，今次楊冪騷上翅膀造型以東西方美學融合與強大表現力引發熱議，造型終於亮點。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
雙11優惠2025｜惠康雙11購物狂歡：「咁平都得」優惠大放送！45 款人氣貨品低至$11/精選貨品$111自由配搭
一年一度的購物盛事雙11又來了！惠康網店今年再次帶來超級震撼的優惠活動，主打「咁平都得」的概念，為香港消費者送上一連四週的驚喜優惠。無論你是精打細算的家庭主婦，還是追求便利的上班族，這次的雙11活動都能滿足你的購物需求，讓你在日常必需品上省得更多。Yahoo Food ・ 4 小時前
61歲男認6度強姦親女、首犯案時女兒僅11歲 案情指母親曾籲不報警以保聲譽
61 歲男子被控在 2015 年 5 月至 2022 年 3 月期間，6 度強姦及 3 度非禮親女，首次強姦時女兒僅 11 歲。被告周四（16 日）在高等法院承認所有控罪。法官杜麗冰將案件押後至 11 月 18 日判刑，為事主索取創傷、精神科報告，並為被告索取背景報告，期間被告須繼續還押。法庭線 ・ 19 小時前
Jellycat微笑聖誕樹太可愛了！超萌限定款悄悄上新，這款薑餅人最適合情侶互送？
隨著12月愈來愈近，Jellycat聖誕限定系列又悄悄上新了新成員，每隻毛絨絨的角色都可愛得讓人瞬間融化，是節日裡最佳的療癒夥伴！這次的薑餅人Fred和Ruby「薑餅人CP」，更成為了fans提前鎖定送給情人以傳遞心意的完美選擇～Yahoo Style HK ・ 50 分鐘前
54歲李英愛「追星成功」與TXT秀彬合照！肌膚與手臂緊緻度根本是少女，養生保養秘密靠食療
54歲李英愛日前在《W Korea》的活動中，成功「追星」與TXT秀彬合照。照片及當日的同框影片在Threads上瘋傳，看到李英愛的保養力非常強勁，站在年輕偶像旁還是少女一樣，肌膚與手臂也很緊緻，讓網民都大讚李英愛的保養功能好，看起來根本是少女，完全不像是生完兩孩的媽媽！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
宣萱力讚大S個性「能禮貌說不」！揭2003年合作秘辛：在娛樂圈這樣真的不容易
近日，香港演員宣萱過往對大S（徐熙媛）的評價再度引起討論。2003年兩人曾合作電視劇《倩女幽魂》，讓宣萱留下非常深刻的印象，她坦言欣賞大S「有性格、不輕易妥協」的處事風格，認為在複雜的演藝圈中，這樣的特質格外難得。姊妹淘 ・ 1 天前
美職休季期間閃得 孫興慜返英超？
【Now Sports】英國傳媒指，基於孫興慜與洛杉磯FC之間的合約列明，他在美職休季期間可「自由活動」，遂傳出他可能會短期回歸歐洲球壇，包括再戰英超。英國《太陽報》指，韓國球星孫興慜（Son Heung-min）與洛杉磯FC的合約，容許他於休季期間效力其他球會，情況就如當年碧咸效力洛杉磯銀河時以外借身份加盟AC米蘭，以及亨利效力紐約紅牛期間曾短暫回歸阿仙奴。美職列強的季後賽征途，最遲於12月結束，換言之，距離明年開季有約3至4個月的時間，孫興慜可選擇在明年世界盃決賽周上演前保持狀態，或休養生息，一切取決於個人意向。一旦這名前熱刺隊長決定回歸歐洲球壇，不排除有英超球會向他招手。33歲的孫興慜加盟洛杉磯FC後火速融入，至今為球會出賽9場射入8球及貢獻3次助攻。now.com 體育 ・ 2 小時前
葉念琛出PO欲尋睇《獨家試愛》試片「翻版阿嬌」：冇佢唔會有之後嘅「阿寶」
導演葉念琛曾創作出唔少經典作品，例如《十分愛》、《獨家試愛》及《 紀念日》，係唔少80及90後嘅集體回憶。今年係葉導執導第20年，噚日佢喺社交網站出PO尋找一位20年前喺《獨家試愛》試片現場落淚嘅女學生，呢位似阿嬌嘅女學生長頭髮嬌小，仲話如果冇佢，可能「葉念琛式愛情電影」唔會存在。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
中方駁斥貝森特嚴重歪曲事實 美財長指李成鋼發表煽動言論
中美就經貿問題繼續在言詞上交鋒。美國財長貝森特（Scott Bessent）周三（15日）罕有公開指摘中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼，指他曾「不請自來」，並發表「極具煽動的言論」。中國商務部新聞發言人何詠前昨日駁斥貝桑有關說法「嚴重歪曲事實」，反而是美國態度消極，執意實施限制措施。她提到，中方下一步將加強政策儲備，適時推出新的穩外貿政策。信報財經新聞 ・ 9 小時前