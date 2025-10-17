Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

澳門JW萬豪酒店自助餐限量低至57折！人均$240起品嚐荔枝木香烤北京填鴨/低溫慢煮牛扒/地道港式奶茶

澳門五大熱賣酒店自助餐之一的澳門JW萬豪酒店，即日起在Klook推出快閃限量搶自助午餐57折優惠，人均低至$240，即可於五星級酒店內品嚐國際及澳葡地道美饌，還包括大受歡迎的荔枝木香烤北京填鴨、低溫慢煮牛扒、地道港式奶茶等，性價比絕對超高！如錯過午餐，酒店的自助晚餐亦提供低至75折優惠，人均低至$527，食客即可品嚐多款限時菜式！讀者們，不用規限自己於週末，即使平日都可過大海「食好西」啦！

>>按此查看澳門JW萬豪酒店自助餐優惠<<

澳門JW萬豪酒店推自助午餐57折起＋自助晚餐低至75折

澳門JW萬豪酒店名廚都匯推出自助午餐57折限量搶優惠，至於自助晚餐，酒店亦推出低至75折優惠！餐廳共分為6個美食專區，分別為海鮮區、澳葡及意大利美食區、京川粵菜區、日韓美食區、甜品軟雪糕區及果汁區，選擇都非常多，從開胃菜、熟食，到甜點飲品都有。適合不同口味人士，以至一家大小品嚐。推介枝木香烤北京填鴨，鴨皮泛油光，散發酥香，入口且皮脆焦香，不能不試。還有肉質軟嫩可口，肉汁豐富的低溫慢煮牛扒，也是食客必試之選。不過數到自助餐最多人推薦，竟然是地道港式奶茶，不少人讚茶底香濃有層次，奶香順喉，香港人去到都絕對要一試！提提大家，菜式根據餐廳當天供應菜式為主，讓大家每日都有驚喜。自助午餐折後人均低至$276，而自助晚餐折後人均則低至$593，以JW萬豪酒店自助餐的質素來講，算是抵食。

【57折優惠】自助午餐（用餐時段：12:00 – 14:30）

優惠價：$480起/2位（ 原價：$840/2位 ）

SHOP NOW

【低至75折】自助晚餐（用餐時段：18:00 – 21:30）

優惠價：$527起/位（ 原價：$702/位 ）

SHOP NOW

海鮮區

芝士小食

用餐環境

低溫慢煮牛扒

海鮮區

荔枝木香烤北京填鴨

澳門 JW 萬豪酒店 名廚都匯

地址：澳門 JW 萬豪酒店 1 樓 (地圖)

