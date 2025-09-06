澳門7月起辦近30場藝術展覽 珠海策展人指藝術空間大

【Now新聞台】澳門7月至10月舉行藝文薈澳2025，舉辦近30場藝術展覽。有策展人指澳門藝術空間大，有利文化創意產業發展。

帆船、大海、各種神像，組成早期澳門的面貌，是澳門歷史上的重要足跡；澳門後期博彩事業興盛，啤牌、籌碼、骰盅，成為澳門這個博彩之城的象徵。

澳門國際藝術雙年展的主場展透過約80件藝術品，由澳門的歷史說到全球化，由自身說到人生。

來到藝術館除了看藝術品，還可以在這個由墨西哥藝術家設計的模擬療養室，寫下自己心事，留低在這裡，交換其他人的秘密，讓人抒發壓抑已久的心事。

除了主場展，澳門在7月至10月間共有近30場展覽，其中圍村茨林圍就運用空置而久的哪吒文化館擺放藝術品，探討科技及女性身份等議題。

居於珠海的策展人指，澳門的藝術空間更大。

展覽策展人王景：「(藝術)不一定是在一種白盒子的美術館的空間。(珠海澳門)雖然隔著一個邊界、一個關口，但是其實從地理位置上來很近，然後交流挺多，而且很多時候很多作品其實在這邊是被允許的。」

提到澳門少不得賽車，大賽車博物館近月開設賽車主題餐廳，負責人指，約一半客人是遊客，餐廳與博物館做到互相推廣作用。

餐廳負責人林子恩：「這輛車是全亞洲區第一屆的冠軍車，放在博物館高高在上，還被圍起，不可觸碰。既然我們有打卡的地方，不如放成一個讓小朋友、大人親子在車內拍照打卡，甚有意思。他們的印象會很深刻，都會問有甚麼故事。」

他又指，澳門地方不大，故政府積極吸引外國知識產權IP來澳門設展，可鼓勵本地業界多創作，推動文化創意產業。

