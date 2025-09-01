澳門8月博彩收入221.6億澳門元 按年增逾12%

港股在阿里巴巴帶動下顯著上升，恒指高開430點，其後升幅曾擴大至560點見25,638點，半日升442點或1.8%，報25,520點；國指升138點或1.5%，報9,085點；恒生科技指數升100點或1.8%，報5,775點。大市半日成交金額2,349.88億元。 阿里(09988.HK)首財季經調整EBITA跌14%，有報道指公司開發AI晶片，今日股價曾抽高18.8%，半日升17.3%，成交額384億元。華虹(01347.HK)擬收購上海華力微電子餘下97.5%，A股復牌，H股曾升6.3%，半日倒跌1%。中芯(00981.HK)籌劃收購中芯北方49%股權，A股停牌，H股曾升8.2%，半日升4.9%。比亞迪電子(00285.HK)半年純利升14%，股價高開11.2%，半日升5.1%。 其他科技股方面，騰訊(00700.HK)及小米(01810.HK)升1.3%及2%，京東(09618.HK)及百度(09888.HK)升2.5%及3.6%，美團(03690.HK)平收報102.7元，快手(01024.HK)倒跌3%。此外，阿里健康(00241.HK)升6.4%，平安好醫生(01833.H

