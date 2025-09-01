新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
澳門8月博彩收入221.6億澳門元 按年增逾12%
澳門公布8月賭收數據，據澳門博彩監察協調局數字顯示，8月份收入221.56億澳門元(下同)，按年升12.2%，按月微升0.1%。至於澳門首8個月賭收1,630.5億元，按年升7.2%。
資料來源：澳門博彩監察協調局
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/財經/澳門8月博彩收入221.6億澳門元-按年增逾12-/594781?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
