激動走出攝影棚 《大學聲》選手挑戰黃宣

▲《大學聲》選手唐翊家，當著黃宣（如圖）面挑戰他的歌曲，一開口全場立刻沸騰，黃宣也起身假裝走出攝影棚，笑喊：「我感覺被威脅到了」。（圖／踢帕娛樂提供）

[NOWnews今日新聞] 《大學聲 Young Voice》第24集進入12強淘汰賽，舞台氣氛瞬間飆升至白熱化。節目找來四位導師艾怡良、Sandra、YELLOW黃宣、曾沛慈同台，帶來不同的音樂視角，碰撞出火花四射的評審陣容。本集不僅展現選手們的音樂實力，更以深刻的情感連結讓觀眾，一起感受到舞台背後的夢想與蛻變，節目每週六晚間8點在三立都會台、LINE TV首播。

新手媽媽Sandra開場 溫柔稱有美妙聲音當胎教

節目開場，導師Sandra以新手媽媽身份登場，笑意盈盈地分享喜悅：「當了媽媽後心情非常開心，我的寶寶從《大學聲》錄影第一天就在我肚子裡，接受了無數美妙聲音的胎教！」這番暖心話語瞬間柔化現場氣氛，引來觀眾熱烈的掌聲與笑聲。而人氣選手HAKU則帶來感性一擊，他邀請昔日《原子少年2》團員同台，動情表示：「我想帶著他們一起站上決賽舞台，彌補當年未完成的夢想。」燈光灑落，團員並肩而立，彷彿將過去的遺憾化為動人旋律，台下HAKU的家人與戰友齊聚支持，場面溫馨感人。

選手挑戰導師歌曲 黃宣起身笑：被威脅到了

舞台上的高潮由選手唐翊家點燃，他挑戰導師黃宣的歌曲，一開口便讓全場沸騰。黃宣激動起身，假裝要離開攝影棚，笑喊：「我感覺被威脅到了！」其他導師起哄「BATTLE！BATTLE！」，現場氣氛瞬間炸裂。黃宣更即興與唐翊家合唱，尖叫聲與掌聲交織，導師們驚嘆：「翊家，這是你全新的蛻變！」這一刻，舞台不僅是競技場，更是年輕音樂人突破自我的見證。

不僅是音樂選秀 也是選手青春縮影

隨著比賽進入白熱化，選手們用歌聲燃燒夢想，台下則湧動著家人與朋友的支持。《大學聲 Young Voice》不僅是音樂選秀，更是青春與熱血的縮影。誰將挺進最終舞台？誰的旅程即將落幕？答案即將揭曉，觀眾可鎖定每週六晚間8點三立都會台與LINE TV首播，或於晚間10點透過中華電信MOD、Hami Video收看重播，也可在4月15日起每週二晚間7點於官方YouTube頻道，或4月18日起每週五晚間10點於華視主頻，重溫這些年輕聲音的熱血時刻！

更多 NOWnews 今日新聞 報導

《大學聲》導播是王識賢妹妹！和李千娜合唱全網掉下巴：太強了吧

《大學聲》混血男神現身！艾怡良秒告白 直呼：完全我的菜

丁噹〈我愛他〉掀回憶殺、神級老師重磅踢館！《大學聲》震撼登場