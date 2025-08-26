激吻帥男照曝！那蘭Nodoka私密照外流遭退團

▲日本偶像團體iLiFE!成員那蘭Nodoka，近日被網友曝光激吻帥男的私密照，火速被經紀公司發聲明宣布退團，並曝光了她最後演出的日期。（圖／那蘭Nodoka X@iLiFE_nara）

[NOWnews今日新聞] 19歲日本偶像團體iLiFE!成員那蘭Nodoka，近日遭爆與一名男性出遊，兩人親密接吻照還在網路上瘋傳，火速爆出爭議。而她的經紀公司imaginate也在昨（25）日發聲明宣布那蘭Nodoka因違反規定，將在參加完團體在明（27）日於日本武道館的表演後，正式退出團體。而那蘭Nodoka也在事後親自於X向粉絲道歉。

近日據日媒報導，一名網友在X曝光了那蘭Nodoka與一名金髮男子甜蜜相擁，以及深情擁吻的照片，火速引發高度討論。經紀公司也在得知消息後，宣布那蘭Nodoka將在27日表演結束後退團，iLiFE!改為8人體制。

▲那蘭Nodoka（左）激吻帥男照在網路瘋傳。（圖／X@GC5R5OGIKgV0yvz）

那蘭Nodoka本人出面道歉 曝堅持演出原因

那蘭Nodoka本人也出面為緋聞道歉，「在武道館表演前，我做了一件絕對不該做的事情，我感到非常羞恥」，並透露仍繼續參與表演的原因，「在演出前兩天退出，會給其他成員帶來很大的負擔，而且我也想讓所有買了票，並期待在武道館見到我們的人，看到其他成員付出的努力，所以在討論之後，我決定參與」。

iLiFE歌曲在抖音爆紅 那蘭Nodoka加入不到1年就退團

iLiFE在2020年正式出道，出道第2年，就以單曲〈IDOL LIFE STARTER PACK〉在抖音爆紅，還在抖音「地雷系・量產型流行排行榜」獲得第3名，MV觀看次數也破千萬，並將於今年8月27日首次於日本武道館開唱。

但不料開唱前夕，卻爆出那蘭Nodoka的緋聞。據悉，那蘭Nodoka在去年9月28日才加入團體，火速因甜美外貌與歌聲吸引大量粉絲，沒想到在加入不到1年，就因爆出親密照而慘遭退團。

那蘭Nodoka X全文

這次讓大家失望了，真的很抱歉

現在我能做的，就是向所有成員，以及一直支持我的各位，致以最誠摯的歉意。在武道館表演前，我做了一件絕對不該做的事情，我感到非常羞恥

我認為我沒有資格在武道館表演，因為我違反了規定，我想很多人都對此感到不滿

但如果在演出前兩天退出，會給其他成員帶來很大的負擔，而且我也想讓所有買了票，並期待在武道館見到我們的人，看到其他成員付出的努力，所以在討論之後，我決定參與

由於今天就要退團了，所以在這裡表演感覺更遺憾，但只要還允許表演，我就會盡全力

謝謝各位的支持，我真的很抱歉

資料來源：@GC5R5OGIKgV0yvz X、那蘭Nodoka X

更多 NOWnews 今日新聞 報導

TWICE因《獵魔女團》破紀錄！親曝選歌內幕：原本唱〈Golden〉

日本女團「SEVENTEEN」爆紅！119名成員全破50歲 舞台唱跳超強大

李珠珢能成為韓國女團出道？球迷點名「1韓籍女神」：更有星味