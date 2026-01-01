濃厚卻後味清爽？GHOST ENERGY EDC ELECTRIC LIMEADE 評測！

正值深冬寒冷的日子持續，即便迎來新年，街頭華麗的燈飾依舊健在。

看著燈飾散發出五彩繽紛的柔和光芒，即使身處寒冷的戶外，不知為何總覺得內心也溫暖起來了呢。

這次就來評測非常適合這個燈飾季節的彩色能量飲料「GHOST ENERGY EDC ELECTRIC LIMEADE」！

「GHOST ENERGY EDC ELECTRIC LIMEADE」評測！

鬼怪好可愛

GHOST ENERGY 是源自美國的能量飲料。

由以Dr. Pepper聞名的Keurig Dr Pepper集團旗下的GHOST Lifestyle LLC所推出。

彩虹般迷幻的包裝上還印著可愛的鬼怪，光是拿在手上就讓人感到心情愉快。

檢查營養成分標示！

每罐16fl oz（約470ml）・・・

總脂肪: 0g

膽固醇: 0mg

鈉: 30mg

總碳水化合物: 2g

糖: 0g

蛋白質: 0g

維生素C: 90mg

菸鹼酸: 16mg

維生素B6: 1.7mg

維生素B12: 2.4μg

L-肉鹼: 1000mg

牛磺酸: 1000mg

咖啡因: 200mg

α-GPC: 14mg

神經因子: 100mg

刺五加提取物: 25mg

・・・就是這樣！

每罐約470ml的大容量，不愧是美式風格。

「神經因子」和「刺五加提取物」據說是分別支持腦功能與專注力的成分，以及提高營養吸收的專利成分。

能以實驗感品味這些不熟悉的成分，或許也是海外能量飲料獨有的樂趣・・・！？

標示也很美式

「無添加糖」、「無人工色素」的標示旁也附有美式風格的插圖。

感覺有點不妙，但總之就是健康取向。

在因為海外能量飲料風格的設計而情緒高漲之際，馬上來試飲吧。

開啟「GHOST ENERGY EDC ELECTRIC LIMEADE」！

新年第一開！

立刻來開罐。

很期待從彩虹般的包裝中，會迸出什麼樣的顏色。

新年第一次叩叩叩

與五彩繽紛的包裝相反，呈現出來的是顏色簡單、偏白的能量飲料。

看來「NO ARTIFICIAL COLORS（無人工色素）」是真的。

即將實際飲用！

倒入玻璃杯後，飄散出如萊姆般的清爽香氣。

至於在意的味道，有著如運動飲料般的舒適甜味，同時如汽水般的清爽後味令人印象深刻。

濃郁的口感和清爽的後味共存，能享受到絕妙的風味。

品嚐風味鮮明的萊姆風味的藤井四段

藤井四段「我覺得透過萊姆風味，再次認識到後味清爽的好處了呢！大學生活要是也能清爽地結束就好了呢・・・」

他似乎是那種會拖泥帶水的類型。

GHOST品牌官方網站上可以確認超過20種風味。

在日本國內可能很難找到GHOST ENERGY系列，但到美國時請務必品嚐看看！