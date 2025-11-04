雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
濕地公園金銀花恐危及「蠶豆症」小孩 漁護署澄清非移除 僅移植約十米外不影響生態
【Yahoo新聞報道】近日社交平台有港媽分享，向漁護署反映香港濕地公園內種植的金銀花可能危害患有俗稱「蠶豆症」的兒童。根據該名家長上載的署方回覆，漁護署表示濕地公園將安排「移除」步道附近的忍冬（即金銀花）。漁護署香港濕地公園行政總監張嘉康今（4日）接受電台訪問時指出，署方回覆電郵的「字眼有些不清晰」，實際上只是「移植」原本位於步道旁、行人容易接觸到的金銀花至原址約十米外的位置，強調訪客依舊能觀賞到金銀花。張續指，金銀花是部分蝴蝶的寄主植物，但蝴蝶飛行能力良好，移植「唔會造成任何問題」。
張嘉康：保障所有兒童安全
張嘉康接受商台節目《在晴朗的一天出發》時解釋，十月中曾收到兩位市民電郵查詢，關注金銀花會不會對蠶豆症小朋友造成風險。張嘉康表示，金銀花是部分蝴蝶的寄主植物，在濕地公園的多個位置均有種植；濕地公園屬自然教育設施，平日有「好大班、好大班小朋友來參觀」，其中也包括幼稚園及小學團體，園方從安全、保育與實際環境三方面考慮，加上參考衞生署資料，蠶豆症患者確實應該避免接觸金銀花，雖然未列明具體份量，但為了保障所有兒童安全，加上移植不會破壞環境，園方決定調整植栽位置，「希望盡量保護訪客」。
移植不會影響蝴蝶 訪客仍能觀賞
張嘉康解釋，金銀花原本種植人行道旁，距離約兩尺，中間雖有低矮植物分隔，但如果伸手也有機會碰到。他解釋，金銀花花瓣輕盈，易被風吹落地，小朋友可能會撿起，因此園方將道路兩旁的金銀花移植至旁邊四五呎、約十米的土地，讓訪客依然可觀賞金銀花，只是接觸不到。
他補充，觀察到公園常有幼稚園等團體參觀，老師及義工「未必真係能夠睇得曬（所有小朋友）」，所以移植也是有必要的措施。張強調，移植不影響金銀花作為蝴蝶寄主的生態功能，「相信以蝴蝶的飛行能力來講，應該唔會造成任何問題」。
澄清字眼不清晰
張嘉康表示，這是公園首次收到有關查詢，理解不同人士的憂慮。他承認回覆電郵時使用「移除」字眼「有些不清晰」，引起市民誤會：「（市民誤解）係咪冇呢種植物啊？其實唔係，只係將佢由一個地方搬咗去另外一個地方。」張重申，金銀花仍在園內，僅為安全考慮調整位置。
