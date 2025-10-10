濟州島變身Pokémon樂園！如美地植物園4大主題溫室 野生捕獲小精靈｜濟州好去處

各位「精靈訓練員」注意！韓國濟州島正式變身成為Pokémon天堂喇！由10月2日至10月26日期間，濟州如美地植物園搖身一變成為韓國首個大型Pokémon主題植物園「Pokémon GREEN GARDEN」。這個佔地110,000平方米的戶外庭園加上10,000平方米的室內溫室，現正被各種Pokémon佔據，當中最矚目的14米高異色椰蛋樹（阿羅拉形態）坐鎮中央，配合4個不同屬性主題溫室、限定商品及Pokémon GO印章比賽等活動，絕對是一眾「訓練員」必去朝聖地。

濟州如美地植物園化身成綠意盎然的「精靈」國度，園區內隨處可見人氣小精靈蹤影，等大家來「野生捕獲」。（IG@heebihobby、IG@pink_kongmandu）

走入奇幻「精靈」四大主題溫室

Pokémon GREEN GARDEN選址在濟州中文觀光園區內的如美地植物園，這裡本身已經是韓國最大規模的溫室植物園之一。今次特別企劃將園內4個溫室改造成不同屬性的Pokémon世界，每個溫室都有獨特的生態環境和相應的Pokémon展示。最震撼的必定是中央溫室那棵14米高的椰蛋樹（阿羅拉形態），這個巨型裝置配合周圍的熱帶植物，完美還原了阿羅拉地區的風貌。

而園內最受歡迎的打卡位當然是百變怪軍團專區，今年在韓國各地巡迴展出的百變怪項目全部集結於此。數十隻不同表情和姿態的百變怪散落在植物叢林之間，有些藏在樹後偷笑，有些掛在樹枝上搖擺，每個角落都充滿驚喜。除了百變怪，噴火龍、卡比獸、比卡超等經典Pokémon也以實體模型形式出現在園區各處，總數超過50隻不同種類的Pokémon等待「訓練員」一齊發掘。

百變怪軍團散落在植物園各個角落，每隻都有不同表情和動作，與綠色植物形成有趣對比。（IG@jeju.record_、IG@pokemon_korea）

卡比獸躺臥在草地上的巨型裝置，重現遊戲中被卡比獸擋路的經典場景，而噴火龍就在自己的屬地訓練。（IG@pink_kongmandu、IG@pink_kongmandu）

溫室中央位置擺放了14米高的椰蛋樹裝置，配合周圍熱帶植物營造出阿羅拉地區風情，成為全場最高的拍照景點。（IG@lovelyyou1101、IG@meiran1115）

呆呆獸寫意地在水池中央曬太陽。（IG@pokemon_korea）

限定商品＋Pokémon GO印章賽同步展開

觀賞及影相打卡外，Pokémon GREEN GARDEN還設有期間限定商品及食物。推出多款濟州限定商品，包括穿著海女服飾的比卡超公仔、石頭爺爺造型的小火龍，還有各種明信片、服飾、鑰匙扣等周邊商品。開幕首日已經吸引大批粉絲排隊搶購，部分限量商品更是即日售罄。

除了Pokémon GREEN GARDEN整個十月，濟州島都會舉行史上最大規模的「Pokémon Wonder Island in JEJU」合作項目，植物園只是其中一環。其他活動包括在全島展開的「Pokémon GO 印章賽」（Stamp Rally），讓大可以一邊觀光，一邊透過App尋找特定地點的小精靈印章，集齊後更有機會換取紀念品。此外，十月中旬更舉行「Pokémon 主題馬拉松」，讓遊客可以透過多元化的方式深度探索濟州島，將尋寶與運動結合，趣味十足。

Pokémon主題美食，如造型飲品和及甜品，每款都是打卡必備。（IG@pink_kongmandu、IG@）

期間限定快閃店內的濟州特色商品，海女皮卡丘和石頭爺爺小火龍公仔成為必買手信，開幕首日已經大排長龍。（IG@hyeon.food、IG@pink_kongmandu）

Pokémon GO印章拉力賽地圖展示，8個濟州島景點變成PokeStop，玩家可以邊觀光邊收集印章贏取獎勵。（IG@hyeon.food、官方圖片）

Pokémon Green Garden

地址：濟州特別自治道西歸浦市中文觀光路93（地圖按此）

日期：10月2日-10月26日

時間：9am-6pm

門票：成人（12,000韓元）、青少年（8,000韓元）、小童（7,000韓元）

交通：從濟州機場搭乘機場巴士600號直達中文觀光園區入口

網址：按這裏

