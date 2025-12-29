濟州空難一周年 家屬為死者唱生日歌 南韓總統李在明再致歉

在今日（29 日）的追悼會上，遇難者家屬表現哀慟。 (Photo by Hwawon Ceci Lee/Anadolu via Getty Images )

一年前的今天，載有 181 名乘客和機組人員的濟州航空客機在南韓全羅南道務安機場墜毀，造成 179 人喪生，僅二人生還。一年過去，遇難者家屬仍然難掩悲痛，追悼會一片愁雲慘霧。南韓總統李在明對空難深表歉意，承諾全力查明慘劇真相，防止悲劇重演。

家屬對調查進度緩慢感憤怒

2024 年 12 月 29 日，由曼谷飛往務安的濟州航空 7C2216 一架波音 737 -800 航機，在務安國際機場降落時衝出跑道，撞及作為儀表降落系統信標的水泥底座，當場爆炸。機上 175 名乘客全部罹難，六名機組人員當中，僅兩名空中服務員獲救。

廣告 廣告

遇難者家屬昨日（28 日）起出席空難一周年追悼活動，他們在空難現場默哀。在追悼會上，他們為十六名在十二月份出身的罹難者唱生日歌，現場攞放着點着蠟燭的生日蛋糕。路透社報道引述家屬批評，對於調查進度緩慢感到憤怒，並揚言在真相大白、需要為空難負責者受到處分之前，不會停止追究。

追悼會今早（29 日）進行，南韓國務總理金民錫等代表政府出席。(Photo by Hwawon Ceci Lee/Anadolu via Getty Images)

遇難者姓名印在一張機票造形的卡紙上，表達對他們的哀思。 (Photo by Hwawon Ceci Lee/Anadolu via Getty Images)

在務安舉行的濟州航空空難一周年追悼會，數百死難者家屬出席，現場哀思瀰漫。 (Photo by Hwawon Ceci Lee/Anadolu via Getty Images)

追悼會設有祭壇，讓參加者獻花。(Photo by Hwawon Ceci Lee/Anadolu via Getty Images)

家屬在祭壇上以鮮花致哀，遇難者的姓名展示在一個屏幕上，同時打印在一張機票造形的卡紙上。有家屬不滿政府在空難後在意清理現場多於找尋真相，要求政府徹底調查事件，懲罰需要問責的人。

韓聯社報道，南韓國務總理金民錫等政府代表今日出席了追悼會，南韓總統李在明則透過視像表示，作為肩負守護國民生命安全重責的總統，他深表歉意。李在明今年 7 月與濟州航空空難、世越號沉船事故和梨泰院人踩人事故遇難者的家屬等會面時，已曾代表政府致歉。

李在明說，當前需要有實質性的變化，並拿出行動，以替代形式上的承諾和空話。政府將為加強航空鐵路事故調查委員會的獨立性和專業性提供支援，全力查明慘劇真相。他還承諾，將為遺屬重返日常而持續提供心理、醫療、法律等各領域支援。政府將為打造全民安全的國家而全力以赴，不再讓悲劇重演。

一名出席追悼會的男子跪地向祭壇參拜。 (Photo by Hwawon Ceci Lee/Anadolu via Getty Images)

空難現場目前仍呈現一片廢墟狀態。 (Photo by Hwawon Ceci Lee/Anadolu via Getty Images)

務安機場跑道附近一個圍欄，空難後繫滿寫有遇難者姓名的藍絲帶，懷念死難者。(Photo by Hwawon Ceci Lee/Anadolu via Getty Images)

部分遇難者家屬向空難發生以來，一直留守務安機場，追究責任。(Photo by Hwawon Ceci Lee/Anadolu via Getty Images)