潘浠淳父母宣布放棄獎項 轟吹哨人網絡欺凌
濫用公屋｜何永賢：3年收回9000公屋單位 有住戶單位改裝美甲店
現屆政府致力打擊濫用公屋。房屋局長何永賢表示，自相關政策實施後，3年來收回9,000個單位，以每個新單位成本100萬元計，即節省超過90億元。當局設立「舉報濫用公屋獎」，自今年1月起接獲3500宗申請，其中700宗提供的資料能夠讓當局跟進。當局上月發放首批獎金，涉及3宗舉報，包括在公屋單位提供美甲和穴位按摩等服務。
何永賢今日(24日)出席電台節目時表示，有個案把單位改裝成美甲店，有美甲款式櫃位供人選擇。她說房委會有守則落實執行收回公屋政策，由社工跟進特別個案，亦會按獨特情況，暫緩執行收回單位。
公私營房屋供應「七三比」暫可維持
房委會日前公布最新的公屋輪候時間，傳統公屋的輪候時間微升至5.4年。何永賢表示，簡約公屋成效顯著，但由於期內收回約2,900個市區的舊單位，派予隊伍中輪候時間較長的人士，令輪候數字上升。何永賢指，公私營房屋供應「七三比」可以暫時維持，私人住宅供應量過去一年達2.4萬伙，高於以往每年約1.7萬至1.8萬伙，市場需時消化和鞏固。她說，房屋政策會保持動態及靈活性，回應社會變化。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/濫用公屋-何永賢-3年收回9000公屋單位-有住戶單位改裝美甲店/592390?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
何永賢稱濫用公屋獎首七個月有三人「得獎」 包括經營美甲及穴位按摩
【Now新聞台】房屋局局長何永賢表示，舉報濫用公屋獎自一月推出以來，已收到3500宗申請，其中有三人已獲發獎金。 房屋局局長何永賢：「剛剛七月份，我們派發第一批獎金，得獎人士只有3個，因為剛剛才開始。個案關於在家中做美甲，或利用家中進行穴位按摩服務，我們很多證據，很多環境證供去考慮，譬如他的家中已經變成店舖一樣，入到去就像有一個櫃位挑選指甲款式，放置在此有價錢標示。」#要聞now.com 新聞 ・ 15 小時前
李家超視察簡約公屋運作 冀以「早一日、得一日」精神建屋
行政長官李家超下月發表《施政報告》，他今早到牛頭角彩興路視察簡約公屋，房屋局局長何永賢及房屋署署長李佩詩在場迎接。 這個簡約公屋分為兩期，第一期有18層，早前已經入伴，第二期則有19層。何永賢向李家超表示，第一期項目只是以一年多的時間便興建好，破了本港紀錄，李家超回應說，要繼續以這個精神建屋，「早一日、得一日」。 李家超在何永賢陪同下又到現場的周末市集了解情況，有攤檔售賣食物及二手物品等，聽取營運機構代表介紹市集營運及為居民提供的支援服務。 李家超又在簡約公屋的辦事處與居民見面交流，包括小童，了解他們的居住情況。香港電台-港聞 ・ 1 天前
北角致命火｜管理員稱業主自行改裝電力裝置 區議員盼簡樸房規管要加密安全檢查
【Now新聞台】北角美都大廈周六發生致命火警，消防人員繼續調查起火原因。大廈管理員指，曾經看到涉事單位業主自行改裝電力裝置；當區區議員期望日後簡樸房規管制度，要加密電力裝置的安全檢查。 位於14樓的起火單位，事發後牆壁燒至一片熏黑，電錶嚴重燒毀，有消防及政府人員到單位內調查。起火單位面積約1600呎，分成8間劏房，大廈的升降機火警後停止運作，居民都要行樓梯。有住在劏房的居民指，擔心有火警發生，單位太細無法逃生。Katherine：「這是舊大廈，我們也很怕燒掉整個單位。我們很難可以逃生，因為上面太擠。」以我們所見，整棟大廈最少有6層都有劏房單位，而在起火單位上一層亦是「一劏九」的單位，電線錯綜複雜。有住在同棟大廈的居民指大廈劏房太多，覺得危險。吳女士：「當然害怕。(為何？)很多人、人流混雜，在這裡住，一個單位8間劏房，當然害怕，這層樓很多劏房，都是同一個業主的。」即使時隔差不多一天，越走近事發的14樓，燶味就越來越濃烈，牆身亦有火燒過的痕跡。大廈管理員指，有見過涉事劏房單位的業主自行改裝電錶。大廈管理員朱先生：「他自己入面改裝，(電壓)原是60，他改作100，跳不到掣就著火了。他自己改裝now.com 新聞 ・ 12 小時前
本台驗水｜觀音山及鑫樂水微生物及金屬含量等同「清涼」水 許正宇冀公眾以事實為依歸
【Now新聞台】冒牌水詐騙政府案，揭示物流署把關不力。本台委託檢驗機構化驗「鑫樂」、清涼及東莞的觀音山天然水的金屬及微生物含量，全部樣本都合格。本台記者上周日在立法會取了已開封的「鑫樂觀音山」純淨飲用水，兩支合共約1公升，並放到雪櫃儲存，其後亦在內地購入「觀音山泉」天然飲用水，生產廠商是東莞市觀音山飲用水有限公司，連同本港品牌、750毫升的「清涼」礦物質水，周三帶到香港標準及檢定中心化驗。今次檢測了包括鉛、銅、鈾、鎘、鋇及砷等12種金屬含量，結果顯示3支水的數值相同，亦無超出標準；而在微生物含量，3支水亦檢測不到大腸桿菌、大腸菌群及銅綠假單胞菌。香港標準及檢定中心高級經理馮錦倫：「3支水就著12種金屬及3種微生物的檢測結果，都是低於標準。在這數項測試項目而言，都是在一個安全的可飲用範圍內。」財經事務及庫務局局長許正宇期望公眾以事實為依歸，不作無謂揣測，又指檢討政府採購機制，專責小組正審視機制在制度上及程序上，有甚麼不足及疏漏要處理，得出任何改善措施都會盡快公布及落實。財經事務及庫務局局長許正宇：「這些都是公帑，我們早一日去做，就早一日令到我們在公共利益方面得到保障。在今次事件中體現到，now.com 新聞 ・ 9 小時前
何永賢：調查指逾九成簡約公屋住戶生活改善 毋須為居住煩惱
【Now新聞台】房屋局局長何永賢表示，早前委託營運機構做的調查結果顯示，逾九成受訪住戶認為入住簡約公屋後生活有改善。 何永賢稱，營運機構早前向元朗攸壆路簡約公屋的居民進行意見調查，結果顯示九成七住戶認為毋須再為居住問題煩惱，亦有九成五住戶稱與家人入住後更幸福和愉快；另有九成四住戶認為，簡約公屋提供的社會服務幫助他們規劃更好的生活。她強調將繼續落實簡約公屋的工作，為更多有需要的市民提供改善生活機會。#要聞now.com 影音新聞 ・ 11 小時前
Apple 擬增強企業 AI 支持超越 ChatGPT
根據 TechCrunch 的報導，Apple 正在為其即將推出的 iOS 26 更新增加對企業帳戶的支援，這 […]TechRitual ・ 18 小時前
金缸經｜話題過眼雲煙 主題才要看重
「資訊發達」一詞以往是並不埋身的四字詞；但隨着現時資訊變得無遠弗屆，普羅大眾應感受到這四字詞的影響力在持續擴大...BossMind ・ 2 天前
全港捕獲活鼠量升約4成至8.96萬隻 政府採熱能探測攝錄機查鼠蹤
【on.cc東網專訊】政府於滅鼠方面，自去年起全面使用熱能探測攝錄機，輔以人工智能技術，每半年在全港各區進行鼠隻活動調查，取代傳統以鼠餌咬痕調查和分析鼠患情況的方法。而食環署去年於全港各區捕獲共約89,600隻活鼠，較2023年同期增加約4成，其中在荃灣鱟地坊後on.cc 東網 ・ 16 小時前
網上熱話｜食客爆粗斥店員拒以蝦代替售罄小菜 人氣兩餸飯店公開CCTV指「人工唔包問候母親」
兩餸飯店成行成市，成為很多市民日常選擇。近日有一名男子不滿選擇了西蘭花小菜後，店方突然指西蘭花不夠，又不願以蝦代替。食客在現場連環爆粗怒斥店員，再發文「公審」，店方亦公開閉路電視片段，指「我哋啲人工唔包括俾人問候母親」。 該名男子在Facebook「香港兩餸飯關注組」發文，指「銅鑼灣權發呢件臭X，我講要西蘭花，之am730 ・ 1 天前
李家超早上到彩興路簡約公屋視察
行政長官李家超早上約10時到彩興路的簡約公屋視察。 房屋局局長何永賢及房屋署署長李佩詩在場迎接，並陪同李家超上樓，現場有警員維持秩序。 彩興路的簡約公屋今日在中庭設有周末市集，有十多個售賣食物及二手物品的攤檔，數十名居民在場參與。香港電台-港聞 ・ 1 天前
李家超到彩興路簡約公屋家訪 陪同新入伙住戶領取鎖匙
行政長官李家超早上到牛頭角區視察，在房屋局局長何永賢和房屋署署長李佩詩陪同下，在彩興路簡約公屋進行家訪及參觀市集攤位。有受特首家訪的居民形容李家超友善，感謝政府興建簡約公屋，令市民受惠。 李家超到訪兩個單位，他陪其中一戶今日入伙的住戶前往領取鎖匙，又向他們贈送禮物。 住戶林先生說，特首與他們聊天，關心他們居住環境比以往有改善，認為李家超非常親切。林先生一家四口之前住在大約100呎的劏房，指舊居環境惡劣，他感謝政府給他們良好的居住環境，認為簡約公屋周邊空氣清新。 李家超向林先生一對兒女贈送玩具遙控車和繪畫用具，兒子Albert說第一次見到特首很開心，告訴對方舊居光線不充足，影響做功課。 另一個接受家訪的住戶張先生說，很榮幸李家超來訪，形容對方友善。張先生說，李家超相當關心他們居住情況及民生問題，期望政府繼續為低收入人士興建房屋，讓市民安居樂業。香港電台-港聞 ・ 1 天前
屯門消防車翻側｜ 事發鳴琴路 39 年前曾發生同類車禍 九巴翻側致 5 死 58 傷｜Yahoo
翻查昔日報道，屯門鳴琴路曾於 39 年前亦曾發生車輛翻側事故。1986 年 11 月 5 日早上，一輛九巴 61A 線巴士於屯門石排頭路翻側，壓毀一條燈柱。事發時巴士載滿人，有部分乘客分別從巴士玻璃窗及太平門爬出，亦有乘客因傷重而要由消防員救出。事件最終造成 5 死 58 傷。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
李家超稱物流署就樽裝水事件把關不力大為失望 要盡快查找不足
行政長官李家超落區後見記者時，主動提及政府採購樽裝水事件，他表示非常關注物流署今次把關不力，對採購專職部門感到失望。 他強調要盡快查找不足，改善制度及程序，以及認同財經事務及庫務局的三重行動是正確。香港電台-港聞 ・ 1 天前
【惠康】呢度仲抵優惠 淳茶舍茶類飲品$30/4支＋送烏龍茶（即日起至28/08）
惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有桃、丹麥玫瑰牌雞翼槌、日本北海道帶子、總統牌無鹽/有鹽牛油 、維他奶山水有機黃豆滑豆腐、樂園水餃/雲吞、淳茶舍茶類飲品、維他高鈣朱古力奶/乳酸味飲品、得寶抽取式面紙同埋精選護膚產品，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 21 小時前
政府冒牌水｜許正宇：內地與香港品牌水均符標準 要以數據說話
政府捲冒牌水風波，檢討政府採購機制專責小組上周四召開首次會議，物流署長陳嘉信會後向市民大眾致歉。行政長官李家超昨開腔回應事件，批評物流署在採購樽裝飲用水事件上把關不力。財經事務及庫務局長許正宇表示，要先做好事件的「損害管制」，指局方上星期已終止與涉事公司的合約，及後亦協調其他部門終止合約，並聯同各政策局及部門召開專責小am730 ・ 18 小時前
港銀倡驗證平台 核實內地客資料
隨着中港兩地發展日益融合，內地人士來港開立銀行戶口的需求日增，銀行要核實開戶申請人的資料卻不容易，據了解，有銀行倡議金管局與人民銀行探討建立便利銀行核實開戶人資料的渠道，令開戶流程可更有效率，並有助防範詐騙活動。 數據禁「過河」 拖慢開戶審批 業界人士指出，本港銀行在審批內地人士申請開立賬戶時，在核實開戶人所提交的資料真實性有一定的難度，即使申請人是其內地子銀行的客戶，鑑於內地嚴禁個人數據「過河」，銀行不可借助內地子銀行的客戶數據以助核實申請人資料，銀行需透過其他不同方法核實，難免會拖慢審批流程，加上為防詐騙及利用戶口進行洗錢活動，銀行在開戶盡職審查上，對核實客戶資料真確性更不容有失。 據了解，有銀行倡議金管局與人民銀行探討建立便利銀行核實開戶申請人資料的渠道，例如透過內地與香港監管機構建立的訊息平台，讓本港銀行可向平台查詢，以核實申請開戶人士資料的真偽。 金融界立法會議員陳振英回應查詢亦稱，目前內地居民來港開戶的需求愈來愈多，但如何更好核實他們的資料確屬香港銀行業需要解決的問題。他個人曾收到銀行界不少建議，包括可否通過內地與香港監管機構的某種形式合作，互通重要的個人訊息，如能成事，相信報財經新聞 ・ 4 小時前
特朗普不滿再出手！美財政部副部長法爾肯德被迫離職
據知情人士透露，美國財政部副部長法爾肯德（Michael Faulkender）本週已正式宣布離職。原因在於美國總統特朗普認為，他與自己「2.0 任期」的政策願景並不契合。鉅亨網 ・ 17 小時前
正式開源Grok-2.5！馬斯克：xAI將超越谷歌 中國公司將是最強大競爭對手
特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克在美東時間周六 (23 日) 在 X 平台上宣布，旗下 AI 新創公司 xAI 已將去年表現最佳的 Grok-2.5 模型 (實際標鉅亨網 ・ 1 小時前
許正宇：本港就穩定幣定位清晰 不存在炒作機會
《穩定幣條例》本月起生效。財經事務及庫務局局長許正宇表示，本港就穩定幣的定位清晰，是作為交付工具，是法定貨幣的另一體現，不存在炒作機會，提醒公眾小心謹慎。他說，通過銀行體系支付，成本或達3%，而使用穩定幣的成本可望低至1%，可減低跨境支付成本，提升經濟運轉效率。 就發展香港成為國際黃金交易中心，許正宇在一個電台節目表示，已邀請不同參與方，召開兩次會議，方向是從倉儲開始，並在頂層設計包括交易及結算方向有新建設。他說，不同金融中心現時都思考不同發展方向，本港要在商品尤其貴金屬方向著墨，當局正全力規劃。 「互聯互通」機制開通將踏入11周年，許正宇表示，在安全、風險可控管道下不斷豐富和擴充種類是大方向，他提及會推進房地產信托基金納入互聯互通，但要與內地方面商討，涉及系統提升等，需時處理。 許正宇表示，本港要堅定自己信心，信任及更好利用「一國兩制」下的優勢。他說，本港近期在商品市場有突破，因應特區是免稅地方，倫敦金屬交易所年初認證香港作為遞交港後，在短短半年已經有8個倉儲落地。 許正宇認為，近期資本市場表現體現本港優勢。他說，全球有很多不穩定因素，而本港是具說服力的穩定市場，並且因勢利導在數年前香港電台-港聞 ・ 20 小時前
屯門消防車被撞至翻側 私家車車頭嚴重損毀 鳴琴路往良景邨方向全線封閉︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】屯門今日（24 日）下午發生車禍。網民上傳的相片顯示，消防車在於屯門鳴琴路與一輛私家車相撞，消防車翻側橫臥在路口。涉事私家車在馬路中央，車頭幾乎全毀，多輛救護車、消防車及警車到場，並封鎖現場交通。據報指，初步有三名消防員受輕傷。Yahoo新聞 ・ 14 小時前