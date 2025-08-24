何永賢指至今已收回約9000個公屋單位。(資料圖片)

現屆政府致力打擊濫用公屋。房屋局長何永賢表示，自相關政策實施後，3年來收回9,000個單位，以每個新單位成本100萬元計，即節省超過90億元。當局設立「舉報濫用公屋獎」，自今年1月起接獲3500宗申請，其中700宗提供的資料能夠讓當局跟進。當局上月發放首批獎金，涉及3宗舉報，包括在公屋單位提供美甲和穴位按摩等服務。

何永賢今日(24日)出席電台節目時表示，有個案把單位改裝成美甲店，有美甲款式櫃位供人選擇。她說房委會有守則落實執行收回公屋政策，由社工跟進特別個案，亦會按獨特情況，暫緩執行收回單位。

公私營房屋供應「七三比」暫可維持

房委會日前公布最新的公屋輪候時間，傳統公屋的輪候時間微升至5.4年。何永賢表示，簡約公屋成效顯著，但由於期內收回約2,900個市區的舊單位，派予隊伍中輪候時間較長的人士，令輪候數字上升。何永賢指，公私營房屋供應「七三比」可以暫時維持，私人住宅供應量過去一年達2.4萬伙，高於以往每年約1.7萬至1.8萬伙，市場需時消化和鞏固。她說，房屋政策會保持動態及靈活性，回應社會變化。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/濫用公屋-何永賢-3年收回9000公屋單位-有住戶單位改裝美甲店/592390?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral