濱崎步演唱會遭取消 恩師嘆：像在殺雞儆猴
[NOWnews今日新聞] 日本天后濱崎步原訂上個月在上海舉行演唱會，怎料演出前一天臨時遭取消，但她仍敬業完成「無人演唱會」，消息一出引發國際娛樂圈關注。濱崎步的恩師、愛貝克思唱片公司會長松浦勝人，昨（1）日在社群上發文，直言：「在上海演出前一晚，一切在無聲的情況下崩塌了，感覺像在殺雞儆猴，好可怕。」
中日關係急遽惡化 濱崎步上海演出前一天突遭取消
日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論，引發中國不滿，中日關係急遽惡化，不少日本藝人在中國的演出皆被喊卡，就連濱崎步也不例外，讓許多歌迷錯愕不已。不過，為了不讓1萬4千名粉絲失望，她仍照常登台，並錄製「無人演唱會」。
濱崎步恩師松浦勝人曝內幕「好可怕」嘆：感覺像在殺雞儆猴
濱崎步恩師松浦勝人，昨在X（前名稱：推特）上發文，表示在上海演出前一晚，一切在無聲的情況下崩塌了，他形容：「感覺像在殺雞儆猴一樣，好可怕，看著大人們被逼到角落的畫面，令人不寒而慄，只要一碰觸就令人顫抖。」
有網友留言質疑：「既然知道會取消，為什麼還要繼續進行？」對此松浦勝則無奈表示，主辦單位告訴他活動會如期舉行，但到了活動當天，卻突然宣布取消，「沒有任何商量的空間」。
資料來源：松浦勝人X
