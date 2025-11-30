濱崎步親證上海錄無人演唱會 獲大讚「專業」

日本樂壇天后濱崎步，原定昨日(29日)在上海東方體育中心開騷，門票早已售罄。她與一眾工作人員抵達當地後，卻被主辦方以「不可抗力因素」為由，宣布上海演唱會被取消。

網傳她不想浪費共200人日中團隊花5天搭建的舞台，決定錄製「無人演唱會」。昨日(29日)深夜，步姐在社交網發文證實此事。她在限時動態轉發台媒和港媒的新聞，證實她為了給觀眾一個交代，1個人面對空蕩蕩的觀眾席唱完全場，並留言說：「我們接到取消要求後，在無觀眾的狀態下，從第一首歌到encore完整演出後才離開會場。對著本來可以見面的14000名歌迷，所有演出者、工作人員懷抱著和正式演出絲毫不差的心情，全心全力完成整場演唱會。」不少網民都深受感動，並大讚濱崎步表演專業。

網傳被取消上海個唱的濱崎步，不想浪費工作人員心血，仍上台對空櫈演唱。

濱崎步在社交網留言證實昨日錄製了無人演唱會。

濱崎步原定昨日在上海開騷，門票早已售罄。

未能在上海開騷的濱崎步，在會場後台與工作人員合照。