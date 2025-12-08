宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
濱崎步上海萬人場變空場！ 「我是Ayu」霸氣宣言！
FNS歌謠祭的霸氣回歸
哎喲，日本年末音樂節目FNS歌謠祭本該是天后濱崎步閃耀舞台的時刻，誰知12月3日晚她穿華麗造型現身，卻在IG po照配句「I keep moving forward, because I am ayu.（我會持續前進，因為我是Ayu）」，
簡直是對上海演唱會取消的無聲宣言！小編刷到時心想，這不就是「天后版催淚日劇」的續集嗎？來，咱們邊聽《SEASONS》邊聊聊這場空場真相，保證不淚，只添點粉絲小溫暖～🎤
隨行美容師的現場淚崩
濱崎步上海演唱會前一天突取消，主辦方以「不可抗力」收場，1.4萬歌迷退票，200中日團隊拆台5天心血歸零。但Ayu沒走，她低頭走上空蕩舞台，懇求成員讓她唱完。
美容師高橋美香在IG怒駁內地假新聞：「開場前她悄悄落淚，大家勸『現在不能哭』，齊心完成這場充滿愛的表演。」
環球時報報導，這「一人演唱會」全程錄製，Ayu事後長文道歉「接到要求取消的通知」，震驚又無奈。網友在X崩潰：「Ayu淚中唱完，誰還說假新聞？」這種淚崩，這現場總讓人心疼又佩服。💧
粉絲的假新聞怒火
內地媒體稱「0人演唱會」是假新聞，粉絲炸鍋！微博熱搜「濱崎步一人唱」破億，高橋美香po證據反擊，粉絲喊「Ayu的愛超假新聞」。
每日新聞報導，這是高市「台灣有事」言論後中日緊張延燒，濱崎步前一天為悼香港大火撤火焰特效、禁紅衣，已是暖心舉動。
網友在PTT國際板po：「假新聞太狠，Ayu空場還暖。」香港LIHKG笑說：「一人演唱會，催淚神作怕怕。」這種怒火，這粉絲總讓假新聞多點尷尬。🔥
網友的Ayu永遠熱議
事件瘋傳，微博小紅書X全淪陷！台灣粉絲po：「濱崎步上海空場唱完，高橋美香揭真相！」香港讀者哭：「Ayu淚懇求，誰頂得住。」有人怒：「取消太粗暴，粉絲心碎！」；
有人萌：「『我是Ayu』霸氣，2025再來上海。」富士電視台預告文狂吸千萬流量，粉絲猜「會不會出官方紀錄片」。這種熱議，這永遠總讓人邊笑邊掉淚：取消慘，天后更亮。🌟
Japhub小編有話說
哇，這濱崎步空場瓜看完，小編的歌單都淚崩了！從高橋美香揭真相到Ayu霸氣前進，這催淚太神。
如果你有濱崎步最愛單曲，或上海演唱會回憶，留言區分享～下次挖個不催的日本天后趣聞，滿場點哦！
