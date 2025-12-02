濱崎步上海萬人場突取消！ 浦發銀行體育中心內幕曝光！

浦發銀行體育中心的「不可抗力」

哎喲，上海的浦發銀行東方體育中心本該是萬人尖叫的聖誕後派對，誰知29日濱崎步演唱會前一天，主辦方一句「不可抗力」直接喊卡！

小編刷到她長文道歉時心想，這不就是「天后版一人舞台」的日劇嗎？來，咱們邊聽《A Song for ××》邊聊聊這場空場奇蹟，保證不哭，只添點歌迷小溫暖～🎤

5天搭台一朝拆空的無奈

中日200人團隊連續5天搭台，燈光、LED、升降台全就位，28日下午突接「不可抗力」通知，30日內全額退票，拆台當場啟動。

廣告 廣告

濱崎步長文寫「接到要求取消的通知」，語氣滿是震驚，卻仍向1.4萬歌迷鞠躬道歉。粉絲在X崩潰：「5天心血一秒歸零，太殘忍。」這種拆台，這無奈總讓人心疼又佩服。🛠

空場卻唱完的溫柔固執

演出取消，歌迷進不去，但濱崎步沒走。她換好衣服、化好妝，按原定流程登台，在空蕩蕩的體育館唱完整場，從《evolution》到《SEASONS》一個人不落。

工作人員偷偷錄下畫面，場外粉絲聽到隱約歌聲淚崩。微博熱搜直接爆「濱崎步一人演唱會」，日本粉絲喊「這才是天后級的倔強」。

更有粉絲翻出她前一天為悼念香港大火主動撤火焰特效、取消紅色造型、請觀眾別穿紅衣的貼文，直呼「這種人文關懷誰頂得住」。這種固執，這溫柔總讓空場變成永恆。

網友的歌迷抱屈熱潮

事件瘋傳，微博小紅書X全淪陷！大陸粉絲po：「步姐空場也唱完，這是什麼神仙偶像！」香港粉絲哭：「撤火焰特效那刻就知道她超暖。」有人怒：「不可抗力太敷衍，歌迷心碎。」；

有人萌：「一人唱完，2025最催淚現場。」影片瘋傳破億，粉絲猜「會不會出官方版紀錄片」。這種熱潮，這抱屈總讓人邊笑邊掉淚：取消美，天后更美。🌟

Japhub小編有話說

哇，這濱崎步空場瓜看完，小編的耳機都濕了！從5天搭台到一人唱完，這固執太天后。

如果你有步姐最愛歌單，或上海演唱會回憶，留言區分享～下次挖個不取消的日本天后趣聞，滿場點哦！