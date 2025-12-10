宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
濱崎步面對「萬人空座演唱會」仍敬業唱下去，贏得掌聲更展現天后級的專業與堅持：成為我最難忘的演出之一
日本天后濱崎步的「I am ayu Episode 2」亞洲巡演原定於2025年11月29日在上海盛大開唱，門票售出逾1.4萬張，預計成為巡演收官之作。中日團隊耗時5天搭建華麗舞台，濱崎步提前抵達上海，為悼念香港宏福苑火災慘劇，更特意取消紅色服裝與火焰特效，呼籲粉絲避穿紅衣。
然而，11月28日下午，主辦方突以「不可抗力因素」宣布取消。濱崎步隨即在IG長文致歉，表達對1.4萬粉絲與200名工作人員的遺憾，並表示：「我依然堅信，娛樂應該成為連結人與人的橋樑，而我渴望成為搭建這座橋樑的一份子。」
演出取消後，濱崎步未選擇離開，而是堅持按原計畫在空蕩蕩的1.4萬座體育館完成全場表演，從開場曲唱到安可，連紙花灑落與燈光秀皆不遺漏，全程錄影以回饋粉絲。開場時，她一度淚灑舞台，卻迅速調整情緒，帶領樂團與舞者投入如常演出。美容師高橋美香透露，濱崎步得知消息後，第一反應是鞠躬懇求團隊「請讓我們演出」，視此為對粉絲的承諾。
這場意外「空席演唱會」迅速引爆全球熱議。完成演出後，濱崎步在社交平台分享謝幕照，寫道：「面對14,000個空位，我感受到全球歌迷的愛，這是最難忘的演出之一。感謝200位中日夥伴，讓這個舞台誕生。」這場「無人演唱會」不僅象徵她的風度，更化遺憾為藝術，感動無數人。
