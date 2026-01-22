濱海作戰指揮部7月成軍 海鋒第3大隊移駐淡水

【on.cc東網專訊】台灣海軍濱海作戰指揮部將在今年7月定編成軍，反艦導彈部隊近期全面調整。原本傳出在花蓮編成的海鋒第3大隊確認進駐淡水，第4大隊將在花蓮準備編成。

海鋒大隊目前擁有6個固定陣地中隊丶6個機動中隊及1個支援中隊，依部署地點分別由北中南3個海鋒大隊管轄。隨着雄風系列（雄風二丶雄風三及增程雄風三）反艦導彈撥交，以及美國製魚叉反艦導彈交付，機動中隊數目會再增加，並配合濱海作戰指揮部定編成軍，未來以北中南東四個打擊群型態出現。400枚魚叉反艦導彈首批已由台灣海軍接收，預計2028年底前全數運抵台灣。最新量產中的雄風二反艦導彈射程估計達160公里至200公里，雄風三最大射程可達250公里，至於增程雄風三最大射程據稱達400公里。

至於年度演訓重頭戲漢光42號演習將在春季起登場，電腦兵推後便是實兵演訓，現已展開籌備工作。去年漢光41號實兵演習為期10天9夜，今年天數或延長，確切規劃尚待討論。

