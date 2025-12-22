童星出身卻從不崩壞形象！ 濱邊美波突然展現誘人一面！

這妹子從小就長得特別有靈氣

濱邊美波，2000年8月29日生在石川縣，現在25歲，身高157cm的那種纖細款～😊 11歲就去參加東寶灰姑娘選拔，拿到新人獎直接出道，

從那時候開始，大家就覺得這孩子不簡單。早期演《咲-Saki-》的宮永咲，演技就已經很穩當，讓人印象深刻。

不過真正讓她火起來的，還是2017年那部讓人哭到不行的電影。

哭戲太強直接拿獎的轉捩點

《我想吃掉你的胰臟》真的超級催淚，她演那個外向卻藏著秘密的山內櫻良，笑容甜甜的卻讓人心疼～當年直接抱回新人獎，粉絲一下子爆增，

大家都說她把角色的感覺抓得死死的😢 這部不只日本紅，還讓她被封為透明感代表。

後來《狂賭之淵》系列又完全不一樣，她演蛇喰夢子那個賭博瘋子，眼神一切換超有壓迫力，顏藝玩得超開心，反差到讓人愛不釋手～劇場版也出了好幾部，每次都話題滿滿。

大片加持直接衝國際

2023年忙翻天，先在晨間劇《らんまん》演神木隆之介的老婆壽惠子，那種溫柔賢慧的感覺超圈粉～然後《哥吉拉-1.0》裡的典子，

在戰後亂世裡堅強支撐家人，細膩到讓人感動。這部票房全球大爆，還拿奧斯卡視覺獎，她也順勢紅出國外去🙌 長相這麼乾淨，卻能演這麼多不同味道，這點真的厲害。

今年行程排超滿

2025年完全沒停下來！1月演《アンダーニンジャ》的野口彩花，忍者戲聽起來就帥～6月在《你是特別的》客串自己，應該會有很多可愛互動😄

10月開始富士台的《もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう》，挑戰心理角色，又要換新風格了！

寫真集《25》去荷蘭拍的，成熟味滿滿，美翻天～廣告也接不停，從家電到飲料，公益還去跑馬拉松應援，人氣穩穩的。

社群上粉絲超黏她

IG有270萬追蹤，X也有237萬～她po的東西都很生活化，愛狗popuchan超常出鏡，還有在家看書的隨手拍，感覺就是個喜歡宅在家充電的類型😌

夏天傳出跟永瀨廉的新聞，網上鬧很大，但她不吭聲，粉絲還是照挺～這種低調又親切的樣子，真的很容易讓人陷進去。

明年還有大戲等著

2026年跟目黑蓮拍《不久就要永別了》，聽說是溫暖又感人的故事～然後NHK大河《豐臣兄弟！》演寧寧，這是她頭一次大河，應該會是重頭戲！

從小童星走到現在頂級位置，她每步都踩得實在，卻又總有新東西冒出來，看著就覺得安心。

Japhub小編有話說

濱邊美波從小清純到現在全能女優，這一路走來也太順眼了吧！你最早是被哪齣戲迷上的？胰臟的眼淚，賭淵的狂氣，還是哥吉拉的溫柔？還是今年寫真裡的新感覺？

來聊聊你的最愛，或預測她大河會不會又刷一波存在感～這種穩穩發光的女孩，粉絲多一點才熱鬧啊！🌼❤️