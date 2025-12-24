瀕危亞洲象母子暴屍河道 柬埔寨指被泰軍炸死

被發現暴屍於柏威夏省一條河上的象母子，據柬埔寨環境部所指，是死於泰軍炸彈。 （Pierre-Yves Clais / facebook）

泰柬戰事持續，人禍殃及自然生態。柏威夏省一頭雌象及其初生幼象懷疑被泰國的炸彈殺害，暴屍於河上。據當地居民指出，他們早在月中已發現染有血漬的大象腳印。管理部門接報後展開搜索，惟密林與戰事阻礙行動，至本周一（22 日）發現兩母子時已經太遲。

亞洲象屬瀕危物種 柬埔寨約有 600 隻

柬埔寨傳媒《高棉時報》報道，疑被炸死的象母子分別體重 500 公斤及 80 公斤，屍首被發現暴斃於河上，母象身上的傷勢與炸傷脗合。早在本月 14 日，有當地居民已通知當局，發現一些象的腳印，而且帶有血漬。柏威夏環境部隨即與國際野生生物保護學會研究員展開追蹤，但礙於該區的叢林太密，加上邊境的戰事，救援行動受阻。

至本周一，搜救隊終於找獲象母子，無奈牠們已無生命迹象。柬埔寨環境部長 Eng Sophalet 指控泰軍侵犯柬埔寨領土，不單危害人命及財產，亦引致自然資源及生物多樣性的嚴重損失。他批評泰國攻擊自然環境及受保護地區，違反了國際法。

柏威夏省大約有二十隻象存活，在泰柬邊境活動，該省劃有八個受保護地區，自從泰柬戰爭爆發，保護區內的生境邊得脆弱。柬埔寨全國大約有 600 頭亞洲象，在國際自然保護聯盟的紅色名錄內列為「瀕危」。柬方當局將會繼續調查象母子死亡事件，並設法加強保育。