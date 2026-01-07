瀝源邨 T 牌左軚車撞倒 74 歲清潔工 昏迷送院 32歲男司機助查｜Yahoo

沙田瀝源邨有清潔工人被一輛私家車撞倒，私家車車頭遺下一架手推車、清潔工具及多袋垃圾。（now 新聞截圖）

【Yahoo 新聞報道】沙田瀝源邨今晨（7日）有清潔工被一輛掛 T 牌的私家車撞倒，昏迷送院搶救。警方正調查意外原因。

今晨 6 時許，一輛掛 T 牌（試車牌）的私家車由瀝源邨停車場駛出，駛至貴和樓對開時，撞倒一名正在推手推車的 74 歲伯伯，司機於是報警。救護人員到場後，發現傷者昏迷，遂送往威爾斯醫院治理。現場片段顯示，私家車車頭遺下一架手推車、清潔工具及多袋垃圾。涉事私家車為一輛掛有 T 牌的左軚七人車，為內地品牌「吉利銀河」車輛。涉案的 32 歲男司機協助警方調查，案件交由新界南交通意外調查隊第一隊跟進。

工業傷亡權益會表示，對一星期內發生兩宗同類意外表示關注及擔憂，再次要求相關政府部門及僱主檢討清潔工裝備，除現有的反光衣、及手推車上的識別旗幟，可參考其他地方經驗，例如引入有閃燈的安全衣，讓清潔工在工作時更容易被其他道路使用者識別，以減少意外。