精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
瀨戶利樹BL和晨劇雙稱霸！ 特攝猛男變韓醫圈粉阿嬤！
瀨戶利樹BL和晨劇雙稱霸！ 特攝猛男變韓醫圈粉阿嬤！
假面騎士那句龍吼，直接把他從新人推上國民級
瀨戶利樹真正讓大家眼睛一亮的，就是2017年的《假面騎士Build》裡的猿渡一海。那句「俺はドラゴン！クローズだ！」吼出來，帥到讓人腿軟，
但拍戲時他怕癢怕到被犬飼貴丈整到NG連發，花絮現在還在網上瘋傳😂。2025年V-Cinext重聚那段，兩人互動一放，X直接被「瀨戶犬飼」刷版，粉絲哭笑不得：「這對我能看一輩子！」
他其實2014年就靠JUNON SUPERBOY的攝影獎入行，同年進D-BOYS，2015年在《暗殺教室》演前島真人時還是乖乖短髮仔。
粉絲現在回頭看都說：「從那個鄰家男孩變成龍系猛男，這蛻變也太犯規了吧～」特攝這一步，穩穩把他的人氣點燃，誰也沒想到後面還會燒得更旺。
《櫻桃魔法》吻戲狂飆，票房破10億直接把BL圈炸開
2024年他第一次碰BL就直接上大菜，《櫻桃魔法 THE MOVIE》裡的安達清，跟赤楚衛二吻到官方自己說「30歲前已經吻了30次」😳。
電影日本票房衝破10億，台灣也賣到缺票，X滿滿「瀨戶赤楚」話題，網友直呼：「這哪是電影，根本是心跳復甦器！」
宣傳時他還害羞說：「拍的時候超級緊張，幸好赤楚很會帶，大家也看看劇情啦～」結果留言區一堆人回：「我們就是衝著吻戲去的！」
他本人怕生到一緊張就丟冷笑話，但跟赤楚站一起畫風完全不同，粉絲直接把他們封現實最強CP。2025年還傳兩人要再合作，消息一出日本趨勢直接第一，台灣粉絲也在IG刷：「瀨戶的BL線，越來越甜我快受不了了！」
晨間劇裡的韓醫崔炳進，韓文說得比韓劇男主角還溜
去年底到今年上半的《虎與翼》，瀨戶利樹演韓醫崔炳進，那釜山腔韓語一開口，觀眾全愣住：「他什麼時候去韓國留學了？！」為了角色他認真練韓文，播出後收視直衝18%
X上「瀨戶韓醫」變成熱門標籤，阿嬤們都說：「這醫生我願意排隊掛號！」現場還有人爆料他每天帶自己做的便當，暖到不行😌。
IG殺青照一出，台灣粉絲直接留言：「快來台灣開中醫診所啊！」這角色不只圈了大媽粉，也讓年輕人重新愛上晨劇，簡直一箭雙雕。
舞台電影綜藝全包，牙狼蛇道一出粉絲直接尖叫
瀨戶利樹根本不給自己放假！舞台有《刀劍亂舞》和《我的主持人大大大危機》，電影《人生削除事務所》，綜藝固定上《王様の早午餐》，
連《櫻井・有吉THE夜會》都被誇「這孩子可愛到爆」。今年11月牙狼新作《牙狼TAIGA》他演蛇道，導演po殺青照他還回「我也想要遊戲版🐍」，粉絲直接瘋：「蛇道這眼神，帥到我蛇皮疙瘩！」
12月還有KON-RUSH的コント直播，票開賣就沒了，X po預告時下面一堆人喊：「期待瀨戶的搞笑模式啊😂」他從特攝到舞台，每樣都玩得轉，粉絲都說：「這男人到底有幾條命？」
平時就是健身狗爸，反差萌到讓人想當他家狗
螢幕上又帥又Man，私底下瀨戶利樹是健身狂魔加狗奴！IG常曬深蹲硬舉的腹肌照，線條清楚到讓人想尖叫。家裡那隻法鬥「マロン」一出鏡，他就變超級寵狗爸，
粉絲笑說：「狗狗生活比我還好😭」。今年還跟犬飼貴丈開了YouTube「せとたくっす」，兩人玩遊戲吃東西聊天，簡直官方發糖，觀看數直接爆。
X部落格他也常更新，11月那篇分享日常，留言區滿滿冷笑話救援隊。30歲生日東京大阪兩場生日會，票搶到粉絲崩潰：「這哪是生日會，根本是小型演唱會吧！」
30歲才剛開始，牙狼舞台雙開未來超亮眼
踏進30歲，瀨戶利樹完全沒有慢下來的意思！牙狼《TAIGA》還在熱頭上，12月KON-RUSH年末コント，11月還幫西田大輔慶生po合照，笑說「這張是我拍的！！」
超哥們。訪談裡他說：「30歲想多碰舞台，也許試試國際合作，演戲永遠是我呼吸的節奏。」粉絲聽了直呼：「從Cross-Z到蛇道，你進化速度也太快了吧！」
X 12月poコント預告，下面留言已經在預約笑到噴飯。他的未來，從特攝到BL到晨劇，越鋪越寬，圈內人都說這小子絕對是接下來幾年的領頭羊。
Japhub小編有話說
瀨戶利樹這幾年從特攝圈一路開疆拓土，吻戲甜到爆、韓醫暖到心、蛇道又帥到腿軟，30歲還在狂解鎖新角色，誰看了不喊帥啊～
他的故事告訴我們，認真練功加一點反差萌，真的能把路走得超寬。如果你還沒追他的X或IG，趕緊去啊，每天看他曬肌肉曬狗曬工作，幸福感直接拉滿！
下次想聽哪個日本帥哥的爆紅內幕，記得留言告訴我，我繼續幫你們挖新料喔～生活就是要多看這種又帥又有料的男人嘛
其他人也在看
2025台北最強手信清單！韓國天團Super Junior都愛吃牛軋餅、星野集團嚴選VIP迎賓果乾、七彩果醬餅乾
台北從來都是尋食的好地方，除了夜市掃街或到餐廳歎美食，買手信返香港延續美味亦是重要的一環！今次小編精選了2025年台北必買手信清單，當中有韓國天團Super Junior成員利特都愛的牛軋餅、日本星野集團用來的VIP迎賓果乾，還有蛋捲、密瓜酥、果醬餅乾等，準備出發台北旅遊的各位記得Bookmark！Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
《港樓》萬科香港大埔上然累售1,079伙套現近50億元 1座One Le Mont日內開價
萬科香港旗下大埔住宅項目「上然」正式推出第1座樓王「One Le Mont」，萬科香港董事總經理周銘禧表示，為回應客戶殷切需求，壓軸推出1座樓王，全棟共提供173伙，實用面積介乎270至797平方呎，涵蓋一房至三房，主打兩房戶型，最快於今明兩天公布價單及銷售安排。 他透露，項目開售至今三期合共售出1,079伙，套現逾49.6億元，預計年內將申請入伙紙。(gc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
相隔7年再演愛情劇 ！朴敍俊《等待京道》說什麼？
睽違 7 年，朴敘俊終於帶著全新愛情劇回來了，2025 年壓軸韓劇《等待京道》於 2025 年 12 月 6 日上架，新劇中他和元志安拍檔，談一場 20 歲一路談到 38 歲，橫跨整整 18 年的感情戲。《等待京道》中朴敘俊也與元志安挑戰 11 歲年齡差的戀人組合，從大學社團的初戀，到成為東雲日報娛樂版記者與時裝品牌「Jarim Apparel」名媛，再在婚外情醜聞中重逢，兩個人要面對的不只是愛情，還有大眾輿論與人生選擇。《等待京道》由《妳的倒影》、《歡迎來到王之國》的林賢旭導演執導，《男朋友》、《三十九》劉英雅編劇，兩人的作品多圍繞「大人感情」與現實關係。故事普通的初戀開始，20 歲的大學生李京道，在劇場社團遇見家境優渥又耀眼的徐智友，兩人自然地相愛，也經歷了第一次分手。28 歲的兩人變成上班族，覺得自己長大一點了，決定再試一次，結果在更大的壓力下，再度分開。多年之後，30 多歲的李京道成了東雲日報娛樂部記者，成為了的普通上班族，但一天他接到演藝圈婚外情爆料，追查後才發現，故事中被背叛的妻子竟然就是他的初戀徐智友。朴敘俊刻意演繹成「路人感」很重的上班族，就是在公司很難被記起的同事。李ELLE.com.hk ・ 1 天前
聖誕自助餐優惠2025｜W酒店節慶自助餐買一送一！食盡無限供應生蠔/威靈頓牛排/芝士輪烹製野菌意大利燴飯
香港W酒店Kitchen自助餐限定優惠來襲！如果你是自助餐控，這個年底絕對不能錯過今次的聖誕自助餐優惠。由12月16日晚上9點起，Klook推出驚喜限時搶購，自助晚餐有買一送一，人均只需$509起，讓你用輕鬆品嚐美味海鮮，包括雪蟹腳、藍青口、熟蝦以及海螺等，威靈頓牛排也是任食。假日則有豐富雪蟹腳任食，兼享指定汽泡酒、紅白酒暢飲，玩樂氛圍更加分！Yahoo Food ・ 1 小時前
一周星星 ｜「三大型佬」郭富城吳鎮宇方中信齊集新一集 齊顯「住家男人」罕見一面
泉叔向郭富城求證「多年來始終保持62KG」傳聞是否屬實！城城更提及到，多年來為Keep弗每天平均只吃1.5餐的自己，為了一日食足三餐的太太方媛，竟然作出「重大讓步」，並大拋愛妻Bite：Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
英超話題 ｜兄弟代出頭 奧脫福著「釋放明奈」Tee撐場
明奈的哥哥穿上一件印有「Free Kobbie Mainoo」（釋放明奈）的 T 恤現身奧脫福，明確向主帥阿摩廉表達不滿。隨着 1 月轉會窗臨近，明奈有可能尋求離開效力多年的母會。Yahoo 體育 ・ 37 分鐘前
Gen Z新生代鍾情Cartier？卡地亞太名貴，也許Casio這些錶可成為「平民版卡地亞」
Gen Z 也在迷卡地亞「正裝錶」！近日腕錶交易平台 Chrono24 發佈報告，指出 2018 年至今 Z 世代購買正裝錶（Dress Watch）的比例增長達 44％，而且最高增長率的就是 Cartier 手錶，包括 Tank 、 Santos 等經典錶款大受歡迎。當然，也不是人人也能輕鬆買到卡地亞，小編為大家推薦「平民版卡地亞」懷舊 Casio 腕錶，一起來湊湊正裝錶熱潮～Yahoo Style HK ・ 6 小時前
名媛望族 劇情懶人包︳楊怡首封視后之作 江美儀黑絲情挑劉松仁夠經典
楊怡首封視后之作 江美儀黑絲情挑劉松仁夠經典Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
有村架純爆紅到紅白連霸！ 她從新人變國際紅毯常客！
有村架純中學就愛看日劇，看著看著就想「這角色我來演肯定更好玩」，高二時心血來潮報了事務所試鏡，沒想到真的中了！Japhub日本集合 ・ 20 小時前
劉佩玥登台唱《海闊天空》七情上面 網民疑惑「個樣咩事咁猙獰」
其中一位「貓女郎」演唱《我本人》時，被評審張佳添大讚感情到位，有唔少網民由聲線同身型估「貓女郎」真人可能係劉佩玥。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
國三出道拿下東寶公主寶座！ 長澤雅美2025真空上陣！
2000年那場東寶灰姑娘選拔，長澤雅美才12歲，穿著便服站在台上，結果評審眼睛一亮，直接把大獎砸給她，史上最年輕得主就這樣誕生！Japhub日本集合 ・ 1 天前
巡唱賺3.6億美元 Taylor Swift 豪派2億 舞蹈員每人袋 75萬美元
Taylor Swift《The Eras Tour》全球巡唱吸金逾3.6億美元，兩年內向幕後團隊豪派近2億美元獎金，舞蹈員每人或獲75萬美元，顛覆娛樂圈分紅慣例。Yahoo財經 ・ 1 小時前
東張西望︳被Patrick Sir口快快爆有拖拍 梁敏巧︰你真係好曳呀！
人稱「東張女神」嘅梁敏巧Maggie，早前參加戀愛綜藝《女神配對計劃》，並且同「暖男律師」劉啟進（Matt）配對成功Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
謝霆鋒張柏芝大仔Lucas深圳被捕獲 帥氣外表獲網民大讚：真的是越大越帥氣
謝霆鋒與張柏芝育有兒子謝振軒（Lucas）與謝振南（Quintus），縱然佢哋已經離婚及分開生活，但謝霆鋒與囝囝感情仍深厚，兩名兒子4月時皆有到場力撐謝霆鋒啟德演唱會Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
生命鬥士｜吳文忻第四期乳癌擴散劇痛！靠兩女「光頭論」重拾歡笑：小朋友世界，癌症就只係光頭而已。
生命鬥士｜前港姐季軍吳文忻（Natalie）近日發行新歌《重生》，大方公開她與第四期乳癌搏鬥的艱難歷程，特別是今年初癌細胞擴散至尾龍骨，導致她神經劇痛、不良於行的慘況。 撰文：Medical Inspire｜圖片來源：instagram@nat_ng_natMedical Inspire 醫．思維 ・ 23 小時前
《90男歡女愛》導演洛連納與妻子被發現寓所倒斃 身有刀傷懷疑被兒子所殺
【on.cc東網專訊】曾執導《90男歡女愛》（When Harry Met Sally）的美國著名導演洛連納（Rob Reiner）與妻子Michele Singer Reiner位於西洛杉磯的寓所昨日下午發生屍體被發現事件。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
揮動人生的旋律 —— 港產指揮家葉詠媛
葉詠媛自幼便篤定走音樂之路，音樂夢從兒童合唱團萌芽，帶着這份熱愛遠赴美國和維也納求學、工作，多年後回到香港在中大任教；音符的起伏間，她獲得國際大賽的榮光，也嘗過求學失利的失意，而不變的是，她享受每一次揮動指揮棒的瞬間，將音樂徹底揉進了自己的人生裏。Yahoo新聞 ・ 1 天前
姜濤開騷在即Post片慰粉 答應日日Sweet Talk
【on.cc東網專訊】男團MIRROR人氣王姜濤將於本月17日在亞博展開第二次個人演唱會《KEUNG TO "LAVA" LIVE 2025》，近日正積極排練的他，昨（14日）於社交平台分享一段跟舞蹈員排舞的短片，戴上冷帽的他，與超過20位舞東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
愛．回家之開心速遞︳每周劇情簡介
愛．回家之開心速遞 每周劇情簡介Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
【Yahoo送戲飛】古天樂、林峯主演！《尋秦記》原班人馬再度合體掀集體回憶
穿越經典，天命回歸！由古天樂總監製，鄧維弼監製，吳炫輝與黎震龍執導，古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演的電影《尋秦記》由天下⼀電影發⾏有限公司發行，將於2025年12月31日正式登陸大銀幕。原班人馬再度合體，無論是熟悉的角色人物，還是家傳戶曉的主題曲《天命最高》，都必定勾起一眾「尋迷」的集體回憶。Yahoo Movies HK ・ 1 天前