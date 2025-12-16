瀨戶利樹BL和晨劇雙稱霸！ 特攝猛男變韓醫圈粉阿嬤！

假面騎士那句龍吼，直接把他從新人推上國民級

瀨戶利樹真正讓大家眼睛一亮的，就是2017年的《假面騎士Build》裡的猿渡一海。那句「俺はドラゴン！クローズだ！」吼出來，帥到讓人腿軟，

但拍戲時他怕癢怕到被犬飼貴丈整到NG連發，花絮現在還在網上瘋傳😂。2025年V-Cinext重聚那段，兩人互動一放，X直接被「瀨戶犬飼」刷版，粉絲哭笑不得：「這對我能看一輩子！」

他其實2014年就靠JUNON SUPERBOY的攝影獎入行，同年進D-BOYS，2015年在《暗殺教室》演前島真人時還是乖乖短髮仔。

粉絲現在回頭看都說：「從那個鄰家男孩變成龍系猛男，這蛻變也太犯規了吧～」特攝這一步，穩穩把他的人氣點燃，誰也沒想到後面還會燒得更旺。

《櫻桃魔法》吻戲狂飆，票房破10億直接把BL圈炸開

2024年他第一次碰BL就直接上大菜，《櫻桃魔法 THE MOVIE》裡的安達清，跟赤楚衛二吻到官方自己說「30歲前已經吻了30次」😳。

電影日本票房衝破10億，台灣也賣到缺票，X滿滿「瀨戶赤楚」話題，網友直呼：「這哪是電影，根本是心跳復甦器！」

宣傳時他還害羞說：「拍的時候超級緊張，幸好赤楚很會帶，大家也看看劇情啦～」結果留言區一堆人回：「我們就是衝著吻戲去的！」

他本人怕生到一緊張就丟冷笑話，但跟赤楚站一起畫風完全不同，粉絲直接把他們封現實最強CP。2025年還傳兩人要再合作，消息一出日本趨勢直接第一，台灣粉絲也在IG刷：「瀨戶的BL線，越來越甜我快受不了了！」

晨間劇裡的韓醫崔炳進，韓文說得比韓劇男主角還溜

去年底到今年上半的《虎與翼》，瀨戶利樹演韓醫崔炳進，那釜山腔韓語一開口，觀眾全愣住：「他什麼時候去韓國留學了？！」為了角色他認真練韓文，播出後收視直衝18%

X上「瀨戶韓醫」變成熱門標籤，阿嬤們都說：「這醫生我願意排隊掛號！」現場還有人爆料他每天帶自己做的便當，暖到不行😌。

IG殺青照一出，台灣粉絲直接留言：「快來台灣開中醫診所啊！」這角色不只圈了大媽粉，也讓年輕人重新愛上晨劇，簡直一箭雙雕。

舞台電影綜藝全包，牙狼蛇道一出粉絲直接尖叫

瀨戶利樹根本不給自己放假！舞台有《刀劍亂舞》和《我的主持人大大大危機》，電影《人生削除事務所》，綜藝固定上《王様の早午餐》，

連《櫻井・有吉THE夜會》都被誇「這孩子可愛到爆」。今年11月牙狼新作《牙狼TAIGA》他演蛇道，導演po殺青照他還回「我也想要遊戲版🐍」，粉絲直接瘋：「蛇道這眼神，帥到我蛇皮疙瘩！」

12月還有KON-RUSH的コント直播，票開賣就沒了，X po預告時下面一堆人喊：「期待瀨戶的搞笑模式啊😂」他從特攝到舞台，每樣都玩得轉，粉絲都說：「這男人到底有幾條命？」

平時就是健身狗爸，反差萌到讓人想當他家狗

螢幕上又帥又Man，私底下瀨戶利樹是健身狂魔加狗奴！IG常曬深蹲硬舉的腹肌照，線條清楚到讓人想尖叫。家裡那隻法鬥「マロン」一出鏡，他就變超級寵狗爸，

粉絲笑說：「狗狗生活比我還好😭」。今年還跟犬飼貴丈開了YouTube「せとたくっす」，兩人玩遊戲吃東西聊天，簡直官方發糖，觀看數直接爆。

X部落格他也常更新，11月那篇分享日常，留言區滿滿冷笑話救援隊。30歲生日東京大阪兩場生日會，票搶到粉絲崩潰：「這哪是生日會，根本是小型演唱會吧！」

30歲才剛開始，牙狼舞台雙開未來超亮眼

踏進30歲，瀨戶利樹完全沒有慢下來的意思！牙狼《TAIGA》還在熱頭上，12月KON-RUSH年末コント，11月還幫西田大輔慶生po合照，笑說「這張是我拍的！！」

超哥們。訪談裡他說：「30歲想多碰舞台，也許試試國際合作，演戲永遠是我呼吸的節奏。」粉絲聽了直呼：「從Cross-Z到蛇道，你進化速度也太快了吧！」

X 12月poコント預告，下面留言已經在預約笑到噴飯。他的未來，從特攝到BL到晨劇，越鋪越寬，圈內人都說這小子絕對是接下來幾年的領頭羊。

Japhub小編有話說

瀨戶利樹這幾年從特攝圈一路開疆拓土，吻戲甜到爆、韓醫暖到心、蛇道又帥到腿軟，30歲還在狂解鎖新角色，誰看了不喊帥啊～

他的故事告訴我們，認真練功加一點反差萌，真的能把路走得超寬。如果你還沒追他的X或IG，趕緊去啊，每天看他曬肌肉曬狗曬工作，幸福感直接拉滿！

下次想聽哪個日本帥哥的爆紅內幕，記得留言告訴我，我繼續幫你們挖新料喔～生活就是要多看這種又帥又有料的男人嘛