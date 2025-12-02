兒子才一歲就敢接三部大作！ 瀨戶康史這波開掛誰教的！

17歲就從福岡殺到東京拿D-BOYS冠軍

說真的，瀨戶康史2005年那年才17歲，跑去參加選拔直接把最優秀賞抱回家，然後就變D-BOYS主唱了。

174cm的他往《網球王子》舞台一站演菊丸，粉絲尖叫到隔壁縣都聽得到。

誰能想到這傢伙私底下超愛畫畫，現在還變成「隨手一畫就是明信片」的等級😂

2008年直接雙開特攝跟連續劇

那年他真的瘋了，《假面騎士KIVA》當主角紅渡，同一時間還演《戀空》裡的櫻井弘樹，業界第一個一次扛兩部男主的人就是他。

粉絲在推特崩潰喊：「康史你不用睡覺的嗎？」結果他還笑笑說「年輕就是本錢」，現在想想真的很欠揍。

當了八年NHK甜點節目主持人

2011年開始主持《グレーテルのかまど》，煮蛋糕聊天的樣子溫柔到讓人想衝進螢幕餵他吃一口。主持八年下來，全日本阿姨都說「這孩子娶回家剛好」。

X現在444K人每天在那邊姨母笑

打開@koji_seto0518，根本大型寵粉現場。去年底PO兒子出生那篇，直接兩萬多讚，留言全是「恭喜爸爸康史」「寶寶長大要跟你一起畫畫」。

他還會突然丟手繪小圖，粉絲秒崩：「這男人連畫畫都這麼帥是犯規吧！」IG那邊30.4萬人，預告一放留言區直接變告白牆。

2025年直接把檔期塞到爆炸

本來以為他當爸會慢下來，結果今年根本開外掛。1月富士台《119緊急呼叫》演消防員，預告一出熱搜直接燒；

6月《ドールハウス》跟長澤まさみ他們一起拍恐怖喜劇，粉絲已經開始搶票；

年底又跟橋本愛雙主演《ニコたま》，光看名字就知道要笑到噴飯。最誇張是12月直接出20週年寫真書《one》，表紙還是他自己畫的，FC限定簽名版現在黃牛價已經翻三倍。

結婚生子之後反而更會撩

2020年娶了山本美月，生了兒子之後他PO小腳丫那張，配文「新夥伴加入」，甜到蛀牙。

他在訪談被問當爸感想，直接說：「現在演會痛的角色更有感覺，因為換尿布真的很痛」。粉絲聽完直接笑噴：「這男人連吐槽都這麼暖！」

