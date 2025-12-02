宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
兒子才一歲就敢接三部大作！ 瀨戶康史這波開掛誰教的！
17歲就從福岡殺到東京拿D-BOYS冠軍
說真的，瀨戶康史2005年那年才17歲，跑去參加選拔直接把最優秀賞抱回家，然後就變D-BOYS主唱了。
174cm的他往《網球王子》舞台一站演菊丸，粉絲尖叫到隔壁縣都聽得到。
誰能想到這傢伙私底下超愛畫畫，現在還變成「隨手一畫就是明信片」的等級😂
2008年直接雙開特攝跟連續劇
那年他真的瘋了，《假面騎士KIVA》當主角紅渡，同一時間還演《戀空》裡的櫻井弘樹，業界第一個一次扛兩部男主的人就是他。
粉絲在推特崩潰喊：「康史你不用睡覺的嗎？」結果他還笑笑說「年輕就是本錢」，現在想想真的很欠揍。
當了八年NHK甜點節目主持人
2011年開始主持《グレーテルのかまど》，煮蛋糕聊天的樣子溫柔到讓人想衝進螢幕餵他吃一口。主持八年下來，全日本阿姨都說「這孩子娶回家剛好」。
X現在444K人每天在那邊姨母笑
打開@koji_seto0518，根本大型寵粉現場。去年底PO兒子出生那篇，直接兩萬多讚，留言全是「恭喜爸爸康史」「寶寶長大要跟你一起畫畫」。
他還會突然丟手繪小圖，粉絲秒崩：「這男人連畫畫都這麼帥是犯規吧！」IG那邊30.4萬人，預告一放留言區直接變告白牆。
2025年直接把檔期塞到爆炸
本來以為他當爸會慢下來，結果今年根本開外掛。1月富士台《119緊急呼叫》演消防員，預告一出熱搜直接燒；
6月《ドールハウス》跟長澤まさみ他們一起拍恐怖喜劇，粉絲已經開始搶票；
年底又跟橋本愛雙主演《ニコたま》，光看名字就知道要笑到噴飯。最誇張是12月直接出20週年寫真書《one》，表紙還是他自己畫的，FC限定簽名版現在黃牛價已經翻三倍。
結婚生子之後反而更會撩
2020年娶了山本美月，生了兒子之後他PO小腳丫那張，配文「新夥伴加入」，甜到蛀牙。
他在訪談被問當爸感想，直接說：「現在演會痛的角色更有感覺，因為換尿布真的很痛」。粉絲聽完直接笑噴：「這男人連吐槽都這麼暖！」
Japhub小編有話說
我追瀨戶康史從假面騎士追到現在，真的服到不行。37歲了還能把事業家庭玩得像開掛，畫畫、演戲、當爸三開，下一部搞不好直接大河男主。
小編已經把20週年書預購十本送朋友了，你最想看他演什麼？快留言講，我私藏幾張片場NG照還沒放出來喔～
