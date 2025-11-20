瀨戶康史20週年書藏彩蛋！ 三谷幸喜刑事戲輕鬆包愛！

媽媽神助攻，D-BOYS準冠軍直接進圈

瀨戶康史，1988年5月18日福岡嘉麻市出生，174公分A型血。高中讀嘉穂高校，本來打算考獸醫，結果老媽偷偷幫他投D-BOYSオーディション，拿準グランプリ直接出道！

2005年先拍DVD《プリンスシリーズ D-BOYSコレクション「瀬戸康史」》，2006年小螢幕《ロケットボーイズ》露臉。他回想：「我還在想貓狗手術，下一秒就上台了！」

愛畫畫、煮菜、追軟銀鷹，粉絲笑：「こーじ的塗鴉，比專業漫畫家還可愛！」😉

假面騎士紅渡一炮紅，甜點節目煮十年

2007年音樂劇《テニスの王子様》跳菊丸英二，2008年《仮面ライダーキバ》扛紅渡 / キバ，瞬間紅翻天。2011年NHK《グレーテルのかまど》當導覽員，煮甜點煮到2020年，

2025年還跑去客串「ミルクリスピー」再現，粉絲刷：「せとちゃん的廚藝，甜到心坎裡！」2015年電影《合葬》主演，進軍蒙特利爾影展，他自嘲：「從變身英雄到歷史片，轉型轉得頭暈。」

閃娶山本美月，2023年升格奶爸

2020年《私の家政夫ナギサさん》熱播，8月7日官宣娶山本美月，2021年10月補辦婚宴。2023年1月老婆懷孕，5月兒子報到，9月全家逛EXPO 2025大阪，

他IG曬娃小手：「第一次出遊，爸比腿軟但開心！」WEBザテレビジョン問他愛是啥，他秒答：「老婆！」粉絲留言：「這波狗糧，我吃撐了！」

2024三谷幸喜新片，刑事戲碼玩輕鬆

9月13日《スオミの話をしよう》，三谷幸喜掌鏡，演刑事，和長澤まさみ、西島秀俊、松坂桃李搭檔。TELLING採訪他說：「三谷風格的興奮，用輕鬆包裝愛與信。」

同年舞台《陥没》《世界は笑う》，NHK《麒麟がくる》，X粉絲瘋傳：「こーじ的壞笑，帥到犯規！」CMアパガード、松井證券接不停，網友：「他的牙齒，比廣告還閃！」

2025雙線並進，119劇小延期也甜

1月13日起Fuji TV《119エマージェンシーコール》演兼下睦夫，6月13日《ドールハウス》矢口史靖導演，飾鈴木忠彦，和長澤まさみ、清野菜名、田中哲司、安田顕、風吹ジュン同台。

11月12日《千歳くんはラムネ瓶のなか》第6話後延到12月，替檔《うーさーのその日暮らし》，他X喊：「おはよう！慢慢等喔。」粉絲暖回：「睦夫的正義臉，我們永遠挺！」

9月30日20週年書《one -瀬戸康史20th Anniversary》開預購，畫+寫真滿載，秒殺一空。

家鄉嘉麻市聯名，カマシカちゃん萌翻

《SETO×KAMAプロジェクト》PR片上線，自創角色「カマシカちゃん」動畫超Q，他親繪，X 9月9日貼文破兩千讚：「推廣ゆた嘉麻くらし，大家來玩！」

粉絲：「こーじ的故鄉心，暖到爆表！」11月9日《木挽町のあだ討ち》追加卡司公布，柄本佑、渡辺謙、北村一輝、滝藤賢一，2026年2月27日上映，他回：「お楽しみに！」留言：「江戶復仇劇，せとちゃん的腹黑役，必追！」

社群477K鐵粉，早安連擊成習慣

X @koji_seto0518 477.7K，IG @kojiseto0518 30.5萬，每天「おはようございます！」準時打卡，11月15日Views破萬，粉絲齊刷：「被こーじ叫醒，一天元氣滿滿！」

9月9日119新年SP《YOKOHAMA BLACKOUT》2026年1月3日播出公告，Likes 3397，熱議：「清野菜名領銜，睦夫回歸超燃！」

11月11日加句「今日も頑張りましょ」，回覆251條，全是「一起加油！」的甜蜜互動。

訪談超會聊，長澤まさみ都服他

映画ナタリー問20週年書，他說：「這些年，全塞進這本了。」TELLING刑事角色：「愛就是信，從啥都不懂到豁出去。」

業界評他「輕鬆藏深意」，粉絲X洗版：「せとちゃん的插圖，治癒我的社畜魂！」《くるり〜誰が私と恋をした？〜》殺青，ORICON採訪他感嘆：「西公太郎的轉折，演到心累但爽。」

老實講，瀨戶康史這位福岡畫畫廚神，從獸醫夢斷到假面爸，邊變身邊煮甜點邊帶娃，誰還敢說偶像不能居家？他的社群像晨光一樣暖，早安一喊就讓人爬起追戲。

粉絲黏到劇延期都喊挺，20週年書快去搶，保證笑淚交織。還沒刷《ドールハウス》預告的，趕緊點開，鈴木忠彦一眨眼你就淪陷。

下次他X丟新畫，記得留言要簽名，說不定カマシカちゃん會私訊你喔！