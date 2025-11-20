Trip.com酒店減$500、機票減$200
瀨戶康史20週年書藏彩蛋！ 三谷幸喜刑事戲輕鬆包愛！
瀨戶康史20週年書藏彩蛋！ 三谷幸喜刑事戲輕鬆包愛！
瀨戶康史，1988年5月18日福岡嘉麻市出生，174公分A型血。高中讀嘉穂高校，本來打算考獸醫，結果老媽偷偷幫他投D-BOYSオーディション，拿準グランプリ直接出道！
2005年先拍DVD《プリンスシリーズ D-BOYSコレクション「瀬戸康史」》，2006年小螢幕《ロケットボーイズ》露臉。他回想：「我還在想貓狗手術，下一秒就上台了！」
愛畫畫、煮菜、追軟銀鷹，粉絲笑：「こーじ的塗鴉，比專業漫畫家還可愛！」😉
假面騎士紅渡一炮紅，甜點節目煮十年
2007年音樂劇《テニスの王子様》跳菊丸英二，2008年《仮面ライダーキバ》扛紅渡 / キバ，瞬間紅翻天。2011年NHK《グレーテルのかまど》當導覽員，煮甜點煮到2020年，
2025年還跑去客串「ミルクリスピー」再現，粉絲刷：「せとちゃん的廚藝，甜到心坎裡！」2015年電影《合葬》主演，進軍蒙特利爾影展，他自嘲：「從變身英雄到歷史片，轉型轉得頭暈。」
閃娶山本美月，2023年升格奶爸
2020年《私の家政夫ナギサさん》熱播，8月7日官宣娶山本美月，2021年10月補辦婚宴。2023年1月老婆懷孕，5月兒子報到，9月全家逛EXPO 2025大阪，
他IG曬娃小手：「第一次出遊，爸比腿軟但開心！」WEBザテレビジョン問他愛是啥，他秒答：「老婆！」粉絲留言：「這波狗糧，我吃撐了！」
2024三谷幸喜新片，刑事戲碼玩輕鬆
9月13日《スオミの話をしよう》，三谷幸喜掌鏡，演刑事，和長澤まさみ、西島秀俊、松坂桃李搭檔。TELLING採訪他說：「三谷風格的興奮，用輕鬆包裝愛與信。」
同年舞台《陥没》《世界は笑う》，NHK《麒麟がくる》，X粉絲瘋傳：「こーじ的壞笑，帥到犯規！」CMアパガード、松井證券接不停，網友：「他的牙齒，比廣告還閃！」
2025雙線並進，119劇小延期也甜
1月13日起Fuji TV《119エマージェンシーコール》演兼下睦夫，6月13日《ドールハウス》矢口史靖導演，飾鈴木忠彦，和長澤まさみ、清野菜名、田中哲司、安田顕、風吹ジュン同台。
11月12日《千歳くんはラムネ瓶のなか》第6話後延到12月，替檔《うーさーのその日暮らし》，他X喊：「おはよう！慢慢等喔。」粉絲暖回：「睦夫的正義臉，我們永遠挺！」
9月30日20週年書《one -瀬戸康史20th Anniversary》開預購，畫+寫真滿載，秒殺一空。
家鄉嘉麻市聯名，カマシカちゃん萌翻
《SETO×KAMAプロジェクト》PR片上線，自創角色「カマシカちゃん」動畫超Q，他親繪，X 9月9日貼文破兩千讚：「推廣ゆた嘉麻くらし，大家來玩！」
粉絲：「こーじ的故鄉心，暖到爆表！」11月9日《木挽町のあだ討ち》追加卡司公布，柄本佑、渡辺謙、北村一輝、滝藤賢一，2026年2月27日上映，他回：「お楽しみに！」留言：「江戶復仇劇，せとちゃん的腹黑役，必追！」
社群477K鐵粉，早安連擊成習慣
X @koji_seto0518 477.7K，IG @kojiseto0518 30.5萬，每天「おはようございます！」準時打卡，11月15日Views破萬，粉絲齊刷：「被こーじ叫醒，一天元氣滿滿！」
9月9日119新年SP《YOKOHAMA BLACKOUT》2026年1月3日播出公告，Likes 3397，熱議：「清野菜名領銜，睦夫回歸超燃！」
11月11日加句「今日も頑張りましょ」，回覆251條，全是「一起加油！」的甜蜜互動。
訪談超會聊，長澤まさみ都服他
映画ナタリー問20週年書，他說：「這些年，全塞進這本了。」TELLING刑事角色：「愛就是信，從啥都不懂到豁出去。」
業界評他「輕鬆藏深意」，粉絲X洗版：「せとちゃん的插圖，治癒我的社畜魂！」《くるり〜誰が私と恋をした？〜》殺青，ORICON採訪他感嘆：「西公太郎的轉折，演到心累但爽。」
Japhub小編有話說
老實講，瀨戶康史這位福岡畫畫廚神，從獸醫夢斷到假面爸，邊變身邊煮甜點邊帶娃，誰還敢說偶像不能居家？他的社群像晨光一樣暖，早安一喊就讓人爬起追戲。
粉絲黏到劇延期都喊挺，20週年書快去搶，保證笑淚交織。還沒刷《ドールハウス》預告的，趕緊點開，鈴木忠彦一眨眼你就淪陷。
下次他X丟新畫，記得留言要簽名，說不定カマシカちゃん會私訊你喔！
其他人也在看
山本美月Hulu親密場面糾結！ 掉黑醋瓶玄關臭翻天笑翻網！
山本美月，1991年7月18日福岡人，167公分O型血，明治大學農學部畢業。高中參加東京Super Model Contest拿冠軍，2009年直衝CanCam專屬模特兒。Japhub日本集合 ・ 26 分鐘前
浙江公廁被打女孩 患白血病發文求助
【on.cc東網專訊】「浙江公廁被打女孩」主角小徐近日發文透露，自己確診白血病。她估計自己患病與捱打受傷太重，加上營養不良、抑鬱及免疫系統崩亂等原因有關，一定會帶上大家希望及鼓勵，勇敢地活下去。on.cc 東網 ・ 1 小時前
港姐亞軍施宇琪突宣布轉做財經主播 直言：做藝人我顏值不夠
應屆香港小姐亞軍施宇琪（Angela）擁有超強學歷，小學和初中就讀於香港頂尖名校，高中因父親工作關係搬到新加坡，於國際學校讀IB，以45/45滿分畢業，其後入讀英國劍橋大學，並以一級榮譽畢業。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
新聞女王2／去有風的地方／愛．回家之開心速遞／使徒行者2︳每日劇情(11月20日）
TVB 四線劇集劇情介紹Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
全運會｜男花港隊團體賽封王奪 全運劍擊首金創歷史！
香港男子花劍隊為港隊奪得今屆全運第9金。由張家朗、蔡俊彥、梁千雨及吳諾弘組成的男子花劍隊，昨晚在啟德體藝館主場決賽鬥福建隊，爭奪男子花劍團體賽金牌。男花港隊最終「復仇」成功，擊敗有個人賽「雙殺」張家朗、蔡俊彥的許杰壓陣的福建隊，贏得港隊首面全運劍擊金牌。am730 ・ 8 小時前
台慶2025｜曾志偉親回離巢傳聞「都會繼續掛」 為神秘嘉賓「甩底」及抽獎爭議解畫
一年一度TVB台慶昨晚（19日）圓滿結束，一眾男女藝員盛裝出席兼帶來精彩演出。曾志偉於活動完結後接受訪問，親自回應早前有報道指其將於11月完約離開TVB傳聞，以及台慶上神秘嘉賓及抽獎爭議。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
TVB台慶2025 九大焦點｜ 張振朗林俊其被指似玩屎 終極大抽獎被網民質疑「造馬」
TVB迎來58周年，《萬千星輝賀台慶》於昨晚（19日）圓滿結束，司儀陣容有汪明荃、朱凱婷、Bob林盛斌，以及《萬千星輝頒獎典禮2024》得獎藝員，包括「最佳女主角」龔嘉欣、「最佳男女主持」區永權、陳貝兒、「飛躍進步男女藝員」阮浩棕、陳曉華、「最佳男女新人」張馳豪、陳懿德。《萬千星輝賀台慶》匯聚TVB全台藝員及歌手傾力演出，不過網民們都對節目有唔少意見。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
TVB台慶︳許濤陳祉妤再度雙雙現身紅地氈 一度低調近年頻頻孖住見人
尋晚TVB台慶，行政主席許濤同太太陳祉妤（Balia，前名：陳沛嘉）一起亮相。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
地盤工涉持刀強姦非法禁錮女拳手 辯稱為性交易非強姦全罪脫
一名地盤工人在酒吧認識兼職女拳手後，將女方誘至油麻地的家中非禮後持刀威脅，並捆綁女方雙手及封口，繼而強姦。他否認3罪受審，案件完成7日審訊，4男3女陪審團今日(19日)退庭商議近4小時後，裁定被告全部罪名不成立，獲當庭釋放。 被告陳漢邦(46歲)，被控猥褻侵犯、強姦及非法禁錮共3罪，涉於2023年8月11日在油麻am730 ・ 21 小時前
孫藝珍玄彬齊奪青龍獎最佳男女主角，孫藝珍甜蜜表白感言：你是我最愛的男人
第46屆電影青龍獎頒獎典禮在韓國首爾完美落幕，焦點畫面要數到孫藝珍與玄彬這對韓國娛樂圈的模範夫妻齊奪最佳男、女主角。孫藝珍在發表感言時亦不忘謝謝丈夫玄彬，並說：「你是我最愛的男人！」Yahoo Style HK ・ 5 小時前
大圍男女涉食霸王餐 餐廳網上尋人促找數
大圍一間餐廳發生懷疑食霸王餐事件。社交平台流傳一則帖子並有閉路電視截圖，表示「如認識這兩位人士的朋友或當時人見到此訊息，你們在昨晚10:40左右，忘記付款了，請自行回店處理」。 涉事餐廳的相關人士周二(18日)於facebook「沙田之友」群組發布帖子及閉路電視影片截圖，指有一對男女於星期一(17日)晚上10時4am730 ・ 1 天前
馬貫東寵物美容又有新客 揭陳煒擁「天使與魔鬼」
【on.cc東網專訊】藝人馬貫東最近學做寵物美容，已有不星級顧客幫襯過，包括佘詩曼、郭晉安、周嘉洛及張曦雯等攜愛犬給他沖涼及剪毛，最近一位客人是陳煒，他要為對方的兩隻愛貓藍藍及豆豆，他將片段放上網，並形容兩隻貓為「天使與魔鬼」，他寫道：「多謝煒哥，帶兩隻可愛嘅貓東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
大媽贏深圳國際模特兒大賽冠軍 全網崩潰驚呼「外母大人」
深圳早前舉行咗一場「國際模特兒大賽」，網民見到冠軍人馬紛紛O咀，負評毒舌出晒嚟，甚至話贏嘅係「外母大人」，好mean！Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
中國對日本使出「七傷拳」？ 盤點在日中資業務怎麼辦
中日關係未有好轉跡象，除了赴日機票退訂，中國甚至擴大「反制」措施，封殺日本水產牛肉進口，外交部揚言即使出口至中國也沒有市場，因為中國人民當前非常憤怒。然而反日措施背後，並不只日企「受傷」，有分析指中國公司同樣受到衝擊，依目前走勢，在日中資業務，由一條龍式接待中國旅客酒店旅行社，到代購代訂、小米之家、順德出口鰻魚等等，都很大機會受到影響，有網民戲稱中國打出了「七傷拳」，傷人也傷己Yahoo財經 ・ 1 小時前
乖女想為父母圓置業夢卻感無力｜買過居屋就唔可以再排公屋？ 五大特殊情況 可獲房署酌情處理！
樓市近年回落，惟對不少市叫民而言，樓價依然高不可攀。近日有網民在社交平台Threads貼文，指自己與父母已租樓多年，父母年逾50，渴望置業，然而各自手頭上的現金不足100萬元；樓主為獨生女，月入約3萬元，盼替父母圓置業夢卻感無力。28Hse.com ・ 21 小時前
英超話題 ｜ 曼聯未來兩個月 點解周六無比賽
在十一月的國際賽期過後，曼聯接下來的十場英超賽事，都不會安排於英國時間星期六進行。有這比較奇怪的安排，原因有幾個：Yahoo 體育 ・ 8 小時前
好人好事｜職員協助拉喼上樓梯受非議 港鐵：乘客手部不適
有網民在社交媒體上分享一段影片，拍攝者指，一港鐵女職員於旺角站出口幫一名外籍女子拉行李箱行樓梯。從影片中可見，職員一級一級慢慢拉動行李箱，相當吃力，可見行李箱有一定重量，該外籍女子行樓梯時，並未有理會職員，影片引起網民熱議。 職員行徑惹非議 對於職員幫拉行李箱，不少網民質疑，「職員做多咗」、「吓，地鐵職員有am730 ・ 21 小時前
高市早苗言論風波，台灣捲入中日角力為何力求低調？
AFP 日本首相高市早苗表態「台灣有事」可能構成日本存亡危機事態，引發中日外交危機。她被視為「最具親台象徵」，曾公開表示蔡英文是「我憧憬的女性」，上任前也曾訪問台灣與賴清德會面。 台灣這次成為「被提起」的對象，突然捲入了中日角力，執政的民進黨對此沒有積極發言，分析指台灣政府力求低調，避免挑起中方的民族情緒、激起北京向台灣作「懲罰式」反制。 在野國民黨內部則對高市的言論態度分歧，有「老一代」政治人物批評日方言論，新任黨主席就態度溫和，分析認為「友日」已經成為國民黨新一代領導階層的新戰略底色。 ...BBC News 中文 ・ 5 小時前
「陳豪咖啡」APM舖突結業 Blooms Coffee尚餘4分店
由藝人陳豪創立的Blooms Coffee觀塘apm分店，近期遭網民發現突然執笠，飲食資訊平台亦顯示該分店已經結業。據知該分店原舖位已經被快閃店取代，目前正售賣高達模型。28Hse.com ・ 1 天前
《新聞女王2》水着晒唔停 廖慧儀胸戰鄧凱文陳曉華
【on.cc東網專訊】無綫台慶劇《新聞女王2》尋晚（18日）播出嘅第7集，就派出多位索女比堅尼上陣，大玩遊艇P，當中就有身材滿分嘅陳曉華、廖慧儀、「新咪神」鄧凱文、郭珮文、潘明璇、邢慧敏、梁允瑜等輪番上場，睇到網友拍晒手掌，為急降嘅氣氛增添幾分暖意。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前