灌麵湯殺妻案 狠夫獲判死緩

【on.cc東網專訊】陝西省渭南市女子吳某莉經常遭受家暴，去年疑被丈夫李某春灌入麵湯嗆死。渭南市中級人民法院發布消息，周五（12日）依法對李某春故意殺人一案一審公開宣判，判處他死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身。

經審理查明，李某春與吳某莉在渭南市白水縣經營麵館，去年6月以來因吳某莉在網上有不當交友行為，兩人產生矛盾。李某春同年9月4日酒後與吳某莉在麵館再爆爭執，不但毆打她，又向她澆灌常溫麵湯，最終致她死亡。經法醫鑑定，吳某莉因呼吸道吸入麵湯而窒息死亡。

法院認為，李某春因婚姻家庭矛盾，故意非法剝奪他人生命，已構成故意殺人罪。鑑於他有自首情節，死者對本案發生亦有一定責任，加上他獲得死者親屬諒解，故法院從輕處罰。他今年2月在庭上認罪認罰，辯稱只是想嚇唬妻子，否認長期家暴。但案件資料顯示，他曾用鋼尺、皮帶、菜刀等工具毆打妻子，而案中麵湯近70°C。

