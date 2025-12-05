宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
灣仔八旬婦捱旅遊巴撞 捲車底送院不治 司機涉危駕被捕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】灣仔發生一宗奪命車禍，一名 86 歲婦人被一輛旅遊巴撞到，並捲入車底。她嚴重受傷，昏迷送院搶救惜不治。該名旅遊巴司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。
警方表示，今日（5日）上午 10 時 14 分，一名 62 歲男子駕駛一輛旅遊巴沿灣仔道南行，當駛至近灣仔道及交加街交界時，據報撞倒一名 86 歲女途人。該名婦人被困車底，其後由途人救出。她身體多處嚴重受傷，昏迷被送往律敦治醫院救治，於上午 10 時 42 分被證實死亡。
旅遊巴司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。港島總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄經過。逾百五人死五級火背後，英雄們難以啟齒的無助與心靈煉獄。
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄無助經過。大埔宏福苑早前發生五級奪命大火，造成逾百人死亡慘劇。當社會聚焦於逝者安息及災難起因之際，身處烈焰前線的消防員，他們所承受的生理極限與精神創傷，同樣需要大眾正視。近日，有女網民於社交平台Threads發文，分享了「第一身」偷聽到參與救援的消防員親述火場經歷，談及救災消防員的衝擊與無助，令人心酸淚崩。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：iCable、kowloon.flower@ThreadsMedical Inspire 醫．思維 ・ 22 小時前
珍惜生命｜馬鞍山66歲婦疑情困墮樓 當場不治
今日(4日)清晨6時26分，警方接獲保安報案，指發現一名女子倒臥在馬鞍山鞍誠街18號新港城平台，懷疑她從高處墮下。 人員接報到場，該名66歲姓詹女子現場被證實死亡。人員經初步調查，相信她從上址一單位墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，懷疑受感情問題困擾而輕生，死因有待驗屍後確定。am730 ・ 22 小時前
銀行出手攔截改地址騙徒 「災民證」點解係權威證明？
政府及社會各界全力為宏福苑災民提供援助，但有騙徒想「混水摸魚」，到銀行試圖改地址為騙取援助鋪路。多間銀行均作出應對方式攔截騙徒，其中「災民證」就成為認證身份關鍵。Yahoo財經 ・ 22 小時前
客戶提170萬人民幣遇劫致失明 銀行稱保安沒看到
【on.cc東網專訊】河南鄭州一名男子近日發文控訴，他去年到中國農業銀行中牟白沙支行提取170萬元（人民幣，下同，約187萬港元）現金後，在銀行門口遇劫，和歹徒纏鬥近20分鐘，惟銀行工作人員和保安無動於衷，最後歹徒逃離現場，他的面部則受重傷，一隻眼睛失明。農行周on.cc 東網 ・ 1 天前
珍惜生命｜梨木樹邨23歲女子留遺書後墮樓 送院不治
荃灣梨木樹邨發生墜樓案。 今日（4日）清晨5時，一名23歲女子倒卧於荃灣梨木樹邨榮樹樓對開，一名保安員發現，懷疑她從高處墮下，連忙報警求助。警方和救援人員接報後趕至現場，發現女子已陷入昏迷，由救護車送往仁濟醫院治理，可惜最終不治。警方經初步調查，相信她從上址一個單位墮下，於現場檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。am730 ・ 1 天前
性侵兒童拍逾2.5萬影像 英幼兒園華裔員工認26罪
【on.cc東網專訊】英國倫敦一名華裔男子被控於幼兒園工作期間，性侵學童並拍攝大量不雅影像。他周三（3日）在伍德格林法院出庭，並承認26項控罪，法官將於下月23日判刑，警告他將面臨多年監禁。on.cc 東網 ・ 1 天前
川普特赦葉南德茲引發政壇震盪 影響宏都拉斯大選
（法新社德古西加巴4日電） 宏都拉斯舉行大選之際，前總統葉南德茲獲美國總統川普赦免引發政壇震盪，他因毒品走私被判45年徒刑。葉南德茲獲得特赦，被視為川普力挺這位前宏都拉斯總統所屬政黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）的策略之一。法新社 ・ 1 天前
宏福苑五級火︱國安處拘捕「白卡聯盟」Kenny 涉煽動仇恨言論侮辱死者及災民︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周發生五級火災造成多人死傷，一名 26 歲姓陳男子涉嫌在網上發表侮辱死者及災民的言論，據今早被國安處拘捕，涉煽動仇恨言論。被捕陳姓男子在社交平台以「Kenny」名義發布短片，聲稱火災死傷者「罪孽深厚」及屬「報應」，內容引起廣泛不滿，其後相關影片及圖片在網上瘋傳。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜鄧炳強去信華爾街日報 稱社評試圖抹黑詆毀香港｜Yahoo
保安局局長鄧炳強去信《華爾街日報》（WSJ），指該報一篇針對大埔宏福苑五級火的社評〈No Fire Critics Allowed in Hong Kong〉偏頗及毫無根據，試圖抹黑詆毀香港，令人深感遺憾。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
宏福苑五級火︱災難遇害者辨認組完成大樓搜查 死者集中宏昌閣、宏泰閣 警方：隊員受心理衝擊︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周三（26 日）發生五級火，警方今日（3 日）表示，災難遇害者辨認組（DVIU）已完成對宏福苑七座大樓內部的搜查工作，至今共確認 159 人死亡，但這個數字屬於階段性總結，未來或有機會調整。Yahoo新聞 ・ 1 天前
漁護署3名職員遭蜜蜂螯 將軍澳田下山巡邏期間受傷 直升機送院治理｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】將軍澳大坳門路田下山今（4 日）發生蜜蜂螯人意外。據了解，三名年齡介乎 25 至 57 歲男子，為漁農自然護理署職員，3 人於上址一帶巡邏，期間遭受蜜蜂攻擊，分別導致頭部、頸部及背部受螫傷。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
半島精品節日限定店登場！大推Anya Hindmarch限量聯乘手挽袋、朱古力聖誕倒數月曆、Miffy節日甜點
今年冬日，夢幻節日氛圍的半島酒店，在酒店大堂開設半島精品節日期間限定店，以「冬日奇緣」為主題，推出多款限量精品、甜點與禮籃，為佳節贈禮與相聚時刻增添可愛與溫暖感覺。事不宜遲，快來看看有什麼特色商品吧！Yahoo Food ・ 7 小時前
宏福苑大火增至159死 港警：發現疑似人骨需鑑定
（法新社香港3日電） 香港大埔集合住宅社區宏福苑11月26日發生重大火警，當地警方今天表示，火災造成的死亡數增加到159人，所有受影響的大樓都已完成搜索。宏福苑上週遭大火吞噬，成為1980年以來全球最致命的住宅大樓火災。法新社 ・ 19 小時前
宏福苑五級火｜紅磡萬高花園大廈棚網證書疑造假 住戶報警求助 警列行使虛假文書調查｜Yahoo
宏福苑火災令外界關注棚網安全，政府昨（3日）宣布，所有現時正進行大維修的樓宇，如果外牆設有棚網，需即時將棚網下架，限周六或之前完成。紅磡萬高花園大廈有住戶懷疑大廈棚網證書造假，報警求助。警方接受調查，將案件列作「行使虛假文書」，暫未有人被捕。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
聖誕好去處2025｜利東街變身歐洲嘉年華！8米金光聖誕樹/夢幻旋轉木馬/飄雪音樂匯演/聖誕市集
今年利東街帶來「Luminous Carnival」聖誕主題活動，以歐洲嘉年華為靈感，運用超過兩萬顆智能LED燈珠帶來聖誕樹、空中摩天輪、飛天熱氣球及旋轉木馬等夢幻打卡位，每晚上演聖誕燈光音樂匯演，12月指定日子更有飄雪匯演、聖誕老人村角色節日派對、聖誕市集等，尤如置身將歐洲五光十色的嘉年華一樣夢幻！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
4業主不遵從清拆令及修葺令 合共罰款逾29萬元
【on.cc東網專訊】4名業主由於不遵從根據《建築物條例》(第123章)發出的法定命令，12月3日在九龍城裁判法院被定罪及判罰款合共290,630元。on.cc 東網 ・ 3 小時前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 159 死消防員何偉豪殉職 政府宣布成立「獨立委員會」｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 159 人死亡，包括一名消防員，另有 79 人受傷。Yahoo新聞 ・ 1 週前
6人涉訛稱工程期間不關警鐘被捕 詐騙集團扮政府發確認捐款短訊呃資料
警方就宏福苑大火再拘捕6人，被捕人士為消防裝置承辦商，年齡由44至55歲，涉嫌向消防處作虛假陳述，表示工程期間不會關閉消防警鐘。1人已獲保釋，其餘正扣查，警方較早前已拘捕15人，分別涉嫌誤殺。 另外，警方上周六至本周一又接獲報案，指有人在社交平台涉嫌聲稱是火災災民，聲稱失去親人及家園，希望其他人伸出援手，有4名巿am730 ・ 1 天前
網傳大批人改銀行通訊地址疑騙宏福苑資助 銀行公會指須交災民證
宏福苑五級火發生後，社會各界踴躍捐款支援救災，騙徒則扭盡六壬詐騙。近日網上流傳有人到銀行要求將通訊地址更改為宏福苑，疑騙取災民資助。香港銀行公會表示，銀行已提醒前線員工，要加強相關審查，並需要提交災民證等證明文件等。另外，警方亦提醒，有騙徒冒內地公安和香港政府部門，向市民訛稱涉火災詐騙或散播火災消息，藉機索取個人資料或am730 ・ 10 小時前
海關打擊電話代購 39歲男涉派送私煙被捕
香港海關昨日（3日）在青衣破獲一宗利用電話訂購方式分銷懷疑私煙的案件。 海關人員針對利用電話訂購方式銷售私煙的不法活動，採取執法行動，假扮買家致電懷疑私煙傳單上的電話號碼訂購私煙，並於昨日（3日）下午在長宏邨拘捕一名涉嫌派送私煙的39歲本地男子，在其手持的膠袋及私家車內檢獲一批約1.9萬支懷疑私煙，估計市值約9萬am730 ・ 22 小時前