灣仔八旬婦捱旅遊巴撞 捲車底送院不治 司機涉危駕被捕｜Yahoo

灣仔發生一宗奪命車禍，一名 86 歲婦人被一輛旅遊巴撞到，捲入車底受重傷。她昏迷送院搶救惜不治。（ Facebook 車cam L 群組）

【Yahoo 新聞報道】灣仔發生一宗奪命車禍，一名 86 歲婦人被一輛旅遊巴撞到，並捲入車底。她嚴重受傷，昏迷送院搶救惜不治。該名旅遊巴司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。

警方表示，今日（5日）上午 10 時 14 分，一名 62 歲男子駕駛一輛旅遊巴沿灣仔道南行，當駛至近灣仔道及交加街交界時，據報撞倒一名 86 歲女途人。該名婦人被困車底，其後由途人救出。她身體多處嚴重受傷，昏迷被送往律敦治醫院救治，於上午 10 時 42 分被證實死亡。

旅遊巴司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。港島總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。