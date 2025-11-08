灣仔女途人捱私家車撞 腳傷清醒送院治理

鳳凰｜天文台周一中午後發一號風球
其他人也在看
紅磡男子飛墮大廈平台 昏迷送院不治
【on.cc東網專訊】紅磡有人墮樓。今晨(8日)10時50分，一名姓李(62歲)男子，於溫思勞街1號榮豐大樓高處墮下，倒臥平台受傷。消防接報到場拯救，將事主救回地面，男子陷入昏迷，由救護車送院搶救，惜延至上午11時48分傷重死亡。on.cc 東網 ・ 1 天前
螺栓螺帽藏250萬元可卡因空運抵港 20歲收貨男涉販毒被捕
【on.cc東網專訊】香港海關於10月31日在香港國際機場偵破一宗空運販運毒品的案件，檢獲約4公斤懷疑可卡因，估計市值約250萬元，並拘捕一名男子。on.cc 東網 ・ 1 天前
騙案｜電騙集團扣留傀儡身份證及拍攝外表防止私吞贓款 警方搗破集團拘捕5人
騙案頻生，警方前日至今日在全港多區以「欺騙手段取得財產罪」拘捕1名持內地雙程證的跨境電騙集團骨幹成員及4名本地收錢傀儡，牽涉今年9月至11月發生的10宗「猜猜我是誰」騙案，涉及219萬元騙款。 警方發現犯罪集團招募多名本地人作為傀儡，負責從受害人收取贓款。犯罪集團為避免傀儡私吞贓款，會事前扣留傀儡的身份證，並且拍am730 ・ 1 天前
42歲巴士女乘客疑被非禮 28歲男被捕
一名42歲女子報稱懷疑在巴士上被非禮，一名28歲男子被捕。 據了解兩人並不認識 警方今早11時52分接獲事主報案，指在窩打老道一輛巴士上，懷疑被一名男子非禮。警員接報到場，經初步調查後，以涉嫌非禮拘捕28歲姓王男子，他現正被扣留調查。據了解，兩人並不認識，而涉事巴士為103號線。am730 ・ 1 天前
鑽石山龍蟠苑16歲少女暈倒家中 送院搶救不治
鑽石山龍蟠苑有人猝死。昨日(8日)中午12時許，在龍蟠苑龍瑚閣住所內，一名16歲少女在房內暈倒，男友發現大驚報警求助。am730 ・ 12 小時前
長沙灣男子遇兩賊搶劫被扯落地露股 大叫救命兼爆粗力保4萬元現金(有片)
一名男子昨晚在長沙灣街頭遇到兩男企圖搶劫，男子用力反抗兼大叫救命，成功嚇走兩名賊人。am730 ・ 1 天前
龍蟠苑16歲少女猝亡 原因待查
【on.cc東網專訊】今日(8日)中午12時37分，黃大仙龍蟠苑一單位一名16歲少女，被朋友發現於房間暈倒。救護車到場把她急送聯合醫院搶救，其後被證實死亡。警員於現場沒有檢獲遺書，少女死因有待驗屍後確定。案件列作「送院時死亡」處理。on.cc 東網 ・ 1 天前
吳亦凡3度被傳死在獄中 官方至今仍未證實
EXO前成員、加拿大籍男星吳亦凡在內地涉及強姦、聚眾淫亂，2022年11月被判刑13年，附加驅逐出境，近日突然瘋傳他疑似在獄中絕食身亡，詳細搜尋發現，本月1日大量社交網帳號發布帶有「吳亦凡去世」標籤的話題，但都是「真的假的？」「人沒了？」等未獲證實的質疑性內容，依照內地司法程序，在押人員發生重大變故，必須由監獄或司法機關通報，目前無任何官方披露消息。東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
佐敦違泊私家車遇查 檢魚生刀及匕首 男司機涉「藏武」被捕
【on.cc東網專訊】今晨(9日)10時許，西九龍區警員巡經佐敦吳松街65號對開，發現一輛私家車於上址違泊，形迹可疑，遂上前截查。人員其後於司機座位旁的一扶手儲物箱內，發現兩把刀，包括一把逾20厘米長的魚生刀及一把帶有雕刻的匕首。人員隨即以涉嫌「藏有攻擊性武器」on.cc 東網 ・ 12 小時前
江嘉敏生日學識珍惜平凡時光 減走2公斤驚反彈
【on.cc東網專訊】藝人江嘉敏本月4日度過31歲生日，她在社交平台分享遲來的生日照，有花又有蛋糕，儀式感十足。她感性地留言：「曾經，生日總想着要和閨密狂歡、與男友浪漫度過，那時總把家人排在計劃的最後。如今長大了，工作佔據了大部分時間，同事、朋友、個人事務填滿了東方日報 OrientalDaily ・ 12 小時前
旺角 17 歲少女廁所遭圍毆 3 少女被捕最細僅 13 歲 警追緝在逃人士︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名 17 歲少女上月在旺角一幢商廈的殘障人士廁所內遭多名少女拳打腳踢，施襲過程更被拍下上載至社交平台。警方今日（9 日）表示，經調查後昨日拘捕 3 名年齡介乎 13 至 16 歲的少女，報稱學生或無業，案件仍在調查中，並正追緝在逃人士。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
大埔驚現「小強大軍」 目擊女童嚇得高聲尖叫
【on.cc東網專訊】今晨(9日)在社交平台流傳片段，指大埔寶湖里一帶有大量曱甴出現，情況恐怖。其中一條片段中，一批大隻的曱甴在行車路快速地爬行，估計曱甴從渠蓋內爬出地面，部分被車輛輾斃，有女童看見曱甴後，高聲尖叫。另一條片段中，有人以掃把清理曱甴屍體，整個垃圾on.cc 東網 ・ 10 小時前
歐陽妮妮公開杭州豪宅客廳 獲細妹娜娜送「6張梳化」
【on.cc東網專訊】台灣女星歐陽妮妮去年與男星張書豪盈兗結婚，並於同年12月31日誕下兒子「睦睦」，今年4月一家三口搬到杭州居住，最近還亮相綜藝《亂室英雄》。節目中，歐陽妮妮首度公開在杭州的豪宅，客廳空間相當寬敞，她還為兒子專門劃分了遊戲區，放置滑梯、圍欄、小東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
香港海運周11.16舉行7天 當局將公布首批夥伴港口
【on.cc東網專訊】「香港海運周2025」將於本月16日至22日舉行。運輸及物流局局長陳美寶表示，今年是「香港海運周」的第10年，香港海運港口局今年7月升格為香港海運港口發展局，從頂層設計着手塑造香港海運港口業的高質量發展，配合國家剛公布的十五五規劃建議，提到on.cc 東網 ・ 1 天前
「鷹眼」謝洛美維拿被華裔女導演指控性騷擾兼恐嚇
【on.cc東網專訊】飾演漫威超級英雄「鷹眼」的美國男星謝洛美維拿（Jeremy Renner）被37歲華裔女導演周依指控性騷擾與恐嚇。周依於社交網站指控謝洛美今年6月直接聯絡她，謝洛美未經同意連環傳送自己的色情照片，當她私下向他表示反感，他恐嚇會向美國移民及海東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
歐盟：華同意恢復安世晶片出口 僅限於民用
【on.cc東網專訊】中資荷蘭晶片製造商安世半導體風波持續，歐盟貿易專員塞夫措維奇上周六（8日）指中國已同意恢復安世半導體民用晶片出口。on.cc 東網 ・ 10 小時前
HOKA波鞋雙11限時快閃75折！「旅行神鞋」Clifton10、Bondi9全部大劈價｜雙11優惠2025
雙11優惠2025正進行得如火如荼，繼之前介紹過Lululemon、Adidas、Asics、New Balance等運動品牌後，Yahoo購物專員發現HOKA波鞋在網購平台FARFETCH都有限時快閃75折，當中超過60款波鞋及涼鞋列入減價清單中，包括近年爆紅的Clifton、Bondi、Hopara等人氣系列，而且不少款式的碼數都仍然幾齊，非常難得！超厚底波鞋兼行山鞋HOKA近年攻佔潮流界，想趁特價追上潮流的話，今次FARFETCH雙11優惠絕對是大好機會！Yahoo Style HK ・ 1 天前
才剛生完兒子！佳娜自爆胸部突變超不舒服
[NOWnews今日新聞]烏克蘭籍女星佳娜與馬來西亞籍男星祖雄結婚2年，育有1歲女兒內內，昨（7）日一早又宣布已順利生下第二胎的好消息，兒子乳名為「季季」。但沒想到才剛生完幾個小時，佳娜就在Insta...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
網上熱話｜港女KOL疑被偷拍放上網公審 大叔發文澄清遭力撐
偷拍事件不時發生，近日一名港女KOL乘搭港鐵時懷疑被一名大叔偷拍，於是將大叔的樣貌放上網「公審」。怎料大叔竟然開設社交平台Threads帳戶並發文澄清，遭網民力撐。 該名港女在Threads發文，指「女生們，你直覺覺得係偷拍就係偷拍！1.) 偷偷舉機2.)發現我反拍 3.)仲夠膽影 4.)無癮 5.)扮哂野捽電話am730 ・ 1 天前
佐敦截可疑私家車檢兩刀 警拘53歲男司機
西九龍總區衝鋒隊人員今日(9日)上午約10時在佐敦吳松街65號對開巡邏期間，發現一輛私家車形跡可疑，遂上前截查，並在在該私家車上檢獲兩把分別長約28厘米長的魚生刀，及34厘米帶有雕刻的匕首，。53歲男司機涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕，他已獲准保釋候查，須於12月上旬向警方報到，案件交由油尖警區刑事調查隊第七隊跟進。am730 ・ 2 小時前