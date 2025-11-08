灣仔女途人捱私家車撞 腳傷清醒送院治理

EXO前成員、加拿大籍男星吳亦凡在內地涉及強姦、聚眾淫亂，2022年11月被判刑13年，附加驅逐出境，近日突然瘋傳他疑似在獄中絕食身亡，詳細搜尋發現，本月1日大量社交網帳號發布帶有「吳亦凡去世」標籤的話題，但都是「真的假的？」「人沒了？」等未獲證實的質疑性內容，依照內地司法程序，在押人員發生重大變故，必須由監獄或司法機關通報，目前無任何官方披露消息。

