宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
灣仔泰籍女子暈倒 友人揭發報警惜送院不治
灣仔發生懷疑猝死案。
今日（9日）上午11時05分，一名56歲、持泰國護照來港的女子於灣仔交加街9號一個單位內暈倒，其友人發現後報警求助。警方和救援人員接報後趕至現場，發現女子已陷入昏迷，由救護車送往律敦治醫院治理，其後被證實死亡；死因有待驗屍後確定。
原文刊登於 AM730
屯門龍門居7旬婦飛墮平台 家人揭發證當場身亡
【on.cc東網專訊】屯門有人墮樓亡。今早(9日)11時12分，龍門路43號龍門居一名老婦被家人發現倒臥於10座對開平台位置，懷疑她從高處墮下。救援人員接報到場，消防架起升降台將事主由平台救回地面，人員經檢驗後證實事主當場身亡。警員於現場沒有檢獲遺書，經初步調查on.cc 東網 ・ 8 小時前
【話題】拋棄疲累失溫女友於零下20度山峰凍死 男友被控過失殺人
來自奧地利的 33 歲的女生 Kerstin Gurtner 在奧地利最高峰格羅斯格洛克納峰 Grossglockner 距離峰頂僅 4,600 公尺時不幸喪生，當時氣溫驟降至攝氏零下 20 度。她的...運動筆記 ・ 1 小時前
勒索孫興慜3億韓圜 涉事女性判囚
【Now Sports】去年一宗關於韓國國家隊隊長孫興慜的勒索案，周一正式有了裁決，該名要脅勒索3億韓圜的女性，最終被判監禁4年。該名姓楊的涉事女性去年6月向孫興慜（Son Heung-min）勒索，寄上一張超聲波照片，指該韓國隊長是相中嬰兒的爸爸，故向他勒索3億韓圜，而孫興慜最後報警求助，並且將涉事人拘捕。至於與楊姓女士同謀的龍姓男人，則以被控企圖恐嚇孫興慜，判監2年。法官指出，這單案件不只是涉事人求財那麼簡單，而是利用孫興慜在大眾的名氣，採用威嚇手段，以達到目的，及傷害公眾人物的聲譽，故予以重判。now.com 體育 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜增至 160 死 有遺體驗出兩人DNA 屬婆婆及家傭 將移除及搜查棚架棚網｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑 11 月 26 日發生五級火，警方今（9 日）表示，最新在其中一具早前發現的遺體中發現兩人 DNA，分別屬於一名婆婆及其家傭，令死亡人數上升至 160 人；另外，警方亦在屋苑中因火災跌落的棚架堆中，再發現疑似人類骸骨，會再作化驗確認，警方第三階段行動會拆除屋苑所有棚架棚網進一步搜查，不排除死亡人數會再作調整。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
公安部懸紅通緝百名電騙金主骨幹 斥境外勢力包庇 緬北果敢「四大家族」近覆滅｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中國公安部今（9 日）發布通緝令，縣賞 20 萬元人民幣，公開通緝100名電訊網絡詐騙犯罪在逃金主和骨幹成員，名單包括吳啟平、吳清正、傅小濱、歐長華等緬北「四大家族」犯罪集團逃犯。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
珍惜生命｜內地男機場離境層直墮的士站 送院搶救不治
赤鱲角香港國際機場有人從高處墮下。警方昨晚約7時接獲機管局職員報案稱，發現一名男子倒臥在暢興路近的士站對開，懷疑他從高處墮下。救援人員接報到場，把昏迷的23歲陳姓內地男子送往北大嶼山醫院搶救，惜最終返魂乏術。 警方經初步調查，相信陳男在暢達路馬路邊墮下，另在現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉，持雙程證來am730 ・ 1 天前
宏福苑火災死亡人數增至160人 仍有6人失聯
大埔宏福苑五級火，警方表示，截至今日(2日)下午4時，死亡人數增至160人，仍有6人失聯。 警方昨起一連兩日分批安排失聯者及已憑相片初步辨認遺體的家屬做DNA口腔拭子採樣，以科學鑑定辨別遺體身分。警方指，目前已完成第二階段搜索工作，在其中一具屍體驗出兩人的DNA，分別是一名老婦及一名外傭。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
國安處落案起訴王岸然「妨害調查國安罪」及「發佈煽動刊物」
警方表示，今日（8 日）落案起訴一名 71 歲本地男子，罪名是「妨害調查危害國家安全的罪行」及「明知而發佈具煽動意圖的刊物」。據悉，被告是時事評論人王岸然。他將於明日（9 日）在西九龍裁判法院提堂。Yahoo新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級大火｜宏福苑居民「地獄逃生門」親身剖白：警鐘無響、水喉無水……致命「發泡膠封窗」成死亡陷阱？
香港大埔宏福苑昨日（26日）發生五級大火，火勢迅速蔓延「燒通頂」的慘況，震驚全港。這場歷史性的慘劇造成至少 44人死亡、56人受傷的慘痛數字。在這場煉獄中死裏逃生的居民，早前身剖白逃生經過，揭示多個關鍵的消防系統失靈，以及屋苑圍標工程引發的致命風險。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：threadsMedical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
女子勒索韓國球星孫興慜 判刑4年
（法新社首爾8日電） （法新社首爾8日電） 韓聯社電視台報導，一名女子因勒索韓國足球巨星孫興慜判處4年刑期。孫興慜效力於美國職業足球大聯盟（MLS）洛杉磯足球俱樂部（LAFC），也是韓國國家隊隊長。法新社 ・ 1 天前
機場的士乘客疑遺留藏毒行李 警檢 24 包大麻花 60歲男涉販毒被捕｜Yahoo
機場發生一宗行李藏毒案。一名的士乘客前往機場，落車後懷疑遺下行李，的士司機見狀後，將行李交給機場職員保管，豈料一打開發現大麻花。據了解，一名 60 歲男子涉嫌販運危險藥物被捕，案件仍在調查中。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
大埔宏福苑五級火｜無情烈火遺體難辨認，失聯家屬含淚作DNA採樣：好想畀返個身份佢哋！
一場發生於大埔宏福苑的五級奪命大火，造成了嚴重的傷亡，現時確認的死亡數字已高達159人，當中還包括一名殉職消防員。然而，這場世紀慘劇不僅帶來巨大的生命損失，更衍生了一個令人心碎的難題：部分遺體因火勢猛烈而難以辨認，更有約31名居民至今仍處於失聯狀態。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：Medical Inspire 醫．思維 ・ 8 小時前
宏福苑外圍雜物清理已完成
政府發言人表示，截至周一(8日)中午，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款約30億元，連同政府投入的3億元啟動資金，基金總額約為33億元，會用在協助居民重建家園，是長期和持續的支援。 截至昨日，政府已處理1,357宗向每戶受影響家庭發放生活津貼個案，生活津貼金額已由5萬元增至10萬元，政府會陸續發放有關款項；另外，基金會已處理95宗就每名死者向家屬發放20萬元慰問金及5萬元殮葬金個案。而政府至今已向1,932戶派發1萬元應急補助金，相關派發工作已大致完成。 截至昨日上午，共有1,422名居民入住由民政及青年事務局協調的青年宿舍/營舍或酒店房間；另有2,522名居民現居於房屋局的過渡性房屋或香港房屋協會項目的單位。此外，大埔民政事務處現維持一所位於大埔社區中心的臨時庇護中心對外開放，供有需要人士使用；另一所位於東昌街社區會堂的臨時庇護中心，則會繼續運作至所有使用者全部遷往經安排的應急住宿為止。 發言人表示，政府與資訊科技業界構建的物資捐獻網上平台繼續運作，至今共收到超過1,600個登記，其中約三成由機構提出，而餘下的由市民個人提出；至今已有超過5,700件涵蓋不同類別的物資配AASTOCKS ・ 10 小時前
啟德私家車遭截查揭行車證過期 停牌男司機涉3罪被捕
【on.cc東網專訊】東九龍區警員於今日(9日)早上約10時，在區內進行打擊停牌期間駕駛行動。期間人員在啟德德高道截查一輛可疑私家車。經初步調查，該車輛行車證逾期約2年，而該車上的一名姓關(58歲)本地男司機亦被停牌。人員隨即以涉嫌「停牌期間駕駛」、「駕駛時沒有on.cc 東網 ・ 7 小時前
宏福苑五級火災｜死亡人數增至160 大廈外圍發現多一件懷疑人類骨頭(蘇敬華報道)
【Now新聞台】警務處處長周一鳴稱，已清空宏福苑大廈外圍，並發現多一件懷疑人類骨頭，之後會化驗。第二階段行動完成，失聯人士降至6人，而在科學鑑證期間發現一具遺體屬於兩名人士，死亡人數增至160人。 採樣第二日，繼續有失聯者家屬到廣福社區會堂接受DNA口腔拭子採樣，有家屬採樣約1小時後離開。警方表示，已為162名死者家屬採樣，在科學鑑證期間發現一具遺體屬於兩名人士，死亡人數增至160人。警務處處長周一鳴：「最新亦確認了其中一具之前帶下來的遺體，法醫的專業能力，再把這個遺體的不同部位抽取DNA出來，最後確認了是屬於兩個人，一人是一位婆婆，另一位是她的家傭，當中她家傭的家人亦在香港，她們兩位的家人都交了DNA範本，校對之後確認身份。」警方又指搜查時清空跌落的棚架期間，發現一塊懷疑是人類的骨頭，會化驗確認。警方之後會展開第三階段工作，將7幢受影響大廈外牆的棚架及棚網拆除，再檢視有沒有殘骸。周一鳴：「過去一星期，我們用無人機協助，再看看會否有地方有可能有遺體，例如當時他在那個位置，但我們用無人機看過，發現都是沒有，我們最後一個階段會與房屋署繼續合作，將這些棚架及棚網移除，看看會否有其他可能遺體或now.com 新聞 ・ 1 小時前
71歲男子被控明知而發布具煽動意圖刊物罪 周三提堂
【Now新聞台】警方國安處落案起訴一名71歲男子，涉就宏福苑大火發表煽動言論，周三在西九龍裁判法院提堂。 涉案男子被控妨害調查危害國家安全罪及明知而發布具煽動意圖刊物罪，他上周六被國安處拘捕。警方指，他涉嫌在協助調查後在社交平台披露被約見的內容，首次引用《維護國家安全條例》第88條執法。據了解，涉案男子是前民陣副召集人黃覺岸。#要聞now.com 影音新聞 ・ 23 小時前
尖沙咀兩私家車相撞 兩名女司機俱傷雙雙送院
尖沙咀發生車禍。 今日（8日）早上10時18分，據了解，一輛黑色私家車沿尖沙嘴柯士甸道、往紅磡方向行駛，駛至覺士道交界時，與一輛由柯士甸道右轉入覺士道的白色私家車相撞，兩車車頭損毀，一度傳出有人被困車上。警方和救援人員接報後趕至現場，證實無人被困，兩名女司機同告受傷，清醒由救護車送往伊利沙伯醫院治理。警員正在調查am730 ・ 1 天前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 160 死消防員何偉豪殉職 政府宣布成立「獨立委員會」｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 160 人死亡，包括一名消防員，另有 79 人受傷。Yahoo新聞 ・ 1 週前
大埔宏福苑五級火｜沉痛哀悼！沙田消防員何偉豪殉職，宏福苑五級火至少釀159死：向所有逆火救援的消防、醫護致以最崇高敬意。
大埔宏福苑五級火｜香港大埔宏福苑上月（11月26日）發生的五級大火，造成了香港火災史無前例的慘重傷亡。在這場無情火災中，我們失去了一位年僅37歲、隸屬沙田消防局的英勇消防員何偉豪，他為保護市民生命安全而光榮殉職。殉職的何偉豪消防員，入職已有9年，事發時他是細搶救車的隊員，負責進行滅火救援行動。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：facebookMedical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前