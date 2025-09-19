小一入學2026丨小一自行分配學位懶人包
灣仔海濱Halloween音樂嘉年華！張敬軒、MC張天賦、DJ Zedd、Steve Aoki等流輪表演 設萬聖攤位、市集
準備好迎接一場結合音樂、藝術與驚喜的萬聖節盛會了嗎？今年秋天，灣仔海濱化身為逾十萬呎、充滿節奏與詭趣的奇幻樂園。主舞台有張敬軒、MC張天賦、DJ Zedd、Steve Aoki、Rae Sremmurd等超過20組本地及國際音樂人輪番登場，還有6米高巨型魔法女巫、萬聖節主題市集、攤位遊戲、打卡位等等。
星光熠熠萬聖音樂派對
Live Nation Electronic Asia首次在香港舉辦《SPOOKY Halloween》音樂嘉年華，從10月24日至11月2日，連續兩個星期五六日，灣仔海濱活動空間將迎來超過20組本地及國際音樂人輪番登場，打造一場橫跨EDM與Hip-hop的音樂盛宴。Zedd、Steve Aoki、R3HAB等電音巨星將帶來震撼節拍，而Rae Sremmurd與Novel Fergus則以嘻哈節奏點燃現場氣氛。香港歌手張敬軒、MC張天賦及人氣女團Lolly Talk亦會現身演出，為嘉年華注入本地音樂力量。
魔法舞台 詭趣市集 怪奇迷宮
除了音樂，連續十日現場均設有「詭趣市集嘉年華」，近6米高的女巫魔法舞台矗立其中，神秘氛圍撲面而來。市集內有多款萬聖節主題美食與特調飲品，南瓜燈點綴四周，營造出濃濃節日氣氛。走進「怪奇藝術區」，橙紅光影交織的「獵巫火堆舞台」是打卡熱點之一，勇者可挑戰「幻象迴廊迷宮」，在乾冰霧氣與扭曲影像中尋找出口，感受驚悚與刺激並存的探索旅程。Live Nation Electronic Asia會員可於9月25日透過Klook優先購票。公開發售將於9月26日早上10時正式開始，萬勿錯過！
《SPOOKY Halloween》
地址：灣仔海濱活動空間（地圖按此）
日期：10月24日至10月26日、10月31日至11月2日
嘉年華 A＋B價錢：18歲或以上成人$100、6歲至17歲$50、6歲以下免費
嘉年華 A＋B& 主舞台 C 區價錢：每日$680
