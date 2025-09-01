灣仔演藝學院爆水管，射出10米高水柱。(無綫新聞截圖)

今日(1日)清晨5時11分，香港演藝學院對開分域街22號爆水管，花槽位置射出多條逾10米高的水柱，不斷射向演藝學院外牆。警員接報後趕到，證實現場交通並未受影響，隨即通知水務署人員到場處理。

水務署表示，早上接獲報後已派員到場跟進，在關上相關水掣後，現場已停止湧水。經了解後，確認涉事水管為香港演藝學院的私人食水供水管，用作供應其內部供水系統，香港演藝學院管理處已安排緊急水管維修工程。

