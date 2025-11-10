灣仔男子疑便利店盜竊 遭女職員持棒追打頭傷送院

CCTV中國官方媒體罕見地深入報告了打擊詐騙活動的內幕，這些詐騙活動已導致數千名中國公民和其他人士受騙。 「那需要什麼感覺嗎？」一名眼神銳利的男子坐在軟墊囚室內發問，雙手戴著手銬。 他正接受中國調查人員盤問，內容涉及他涉嫌下令殺害一名陌生人——以人命作為祭品結拜，展現與商家合作的誠意。 「那不是一個人嗎？活生生的一個人」調查人員追問。 「沒什麼感受。」男子堅稱。 這場景聽起來像犯罪劇情，但實際上是中國官方媒體紀錄片的一部分，罕見地揭示司法系統運作，在一個庭審訴訟通常不公開的國家尤為少見。 ...

BBC News 中文 ・ 1 天前