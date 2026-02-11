灣仔站有物件阻礙路軌 港鐵：工程車底有部件移位 路軌旁設備受損

【on.cc東網專訊】港鐵灣仔站附近今日（11日）清晨有物件阻礙路軌，導致港島綫列車服務受阻逾1小時。港鐵公司車務營運及本地鐵路副總監李婉玲、港鐵公司車務工程維修副總監李劍雄於今午作出匯報。港鐵指清晨5時半，車務控制中心人員發現灣仔站附近有信號設備故障，工程人員隨即前往檢查，至約6時，人員上報於灣仔站至銅鑼灣站之間發現有物件阻礙路軌。為確保行車安全，人員先需移除物件，及進行臨時信號系統裝置的復修和測試，才能繼續行車。在緊急復修工作進行期間，上環站至鰂魚涌站的列車服務需要暫停。至上午7時半，港島綫全線恢復正常，安全行車，對服務沒有大影響。事件期間，港鐵一直透過列車、車站的廣播、不同的媒體和MTR Mobile向乘客發出最新的車務資訊。港鐵亦在相關的車站加派了人手，派出逾30部的接駁巴士服務市民。

李劍雄指早上約五點半，一輛路軌的銑磨工程車，在完成平時的維修保養工作後，在回程途中，經過灣仔站附近，車上的工程人員都留意到一些不尋常的聲響，即時進行檢測， 發現工程車底有部分部件移位，同時路軌旁有設備受損，而維修人員亦都即時進行清理和緊急的維修。

他指銑磨的工程車是負責路軌上的日常的維修保養工作，平均每晚都會出動。 而今早出現的情況屬於「少見」。事件發生前，相關路段沒有列車駛過，會在今晚收車再檢查該工程車，包括調查是否涉及人為因素，亦都會在該路段進行相關的維修和修復的工作。

港鐵公司都非常重視這個事故，亦將深入調查，以及去了解事件的經過和原因，並向政府提交報告。

被問到為何只向公眾提及有物件阻路軌，而非撞毀信號設備，是否降低事件嚴重性？李婉玲指5時半發現信號設備出現故障後，需要調查事件起因，再因應情況向乘客發放車務安排，其時當務之急是盡快維持服務。

