灣仔美食｜日本料理MINATO限定五晚「東京客席主廚晚宴」！東京米芝蓮一星「乃木坂しん」行政總廚到港主理 嚐9道菜+4款清酒配對

香港灣仔鷹君中心的人氣日本料理 MINATO再掀星級話題，餐廳宣佈邀請東京米芝蓮一星 「乃木坂しん」 主理團隊來港客席，於9月16日至20日舉行限定5晚的「東京客席主廚晚宴」。行政總廚石田伸二與行政總裁兼首席侍酒師飛田泰秀更會聯手炮製9道菜會席，並精選4款清酒作餐酒配對，標榜「視、味、香」同步升華。

限定5晚東京客席主廚晚宴

今次的「東京客席主廚晚宴」將於2025年9月16日至20日期間，一連5晚於MINATO限時供應，9道菜盛宴連4款配餐清酒菜單定價為每位$2,688；如於2025年9月1日前訂座並支付按金，更可以早鳥優惠價每位$2,388細味石田先生的席前獻技。期間限定菜單將於店內的貴賓房壽司吧桌內供應，每晚設有兩個用餐時段：6pm – 8pm 及8:30pm – 10:30pm，每個時段只限招待10位客人，想品嚐的朋友記得預早留定位置！

由東京米芝蓮一星「乃木坂しん」 行政總廚石田伸二及首席侍酒師飛田泰秀親臨主理盛宴

「雲丹、鮑」

「時令刺身」

精彩9道菜+4款配餐清酒

菜單由「雲丹‧鮑」揭開序幕：蒸蝦夷鮑配北海道海膽、柚子汁，伴山形釀造的純米酒Wakaze The Classic。前菜「毛蟹‧無花果」以北海道毛蟹配豆腐蓉、烤核桃，佐法國巴黎釀製的玫瑰馬卡龍清酒。之後是汆燙「牡丹鱧」清湯，再到「時令刺身」三品（甘鯛、大拖羅、北寄貝）配「十四代 本丸 特別本釀造」。燒物「赤鯥西京燒」伴甘薯及萬願寺辣椒，配上三重縣酒造「而今 山田錦」。隨後是「車海老冬瓜」煮物、「旬魚生飯」連味噌湯與香物，最後以日式甜品「餡蜜」作結。

毛蟹

毛蟹

時令刺身

MINATO

地址：香港灣仔港灣道23號鷹君中心地下G4-G6號舖（地址）

電話：2345 0663

