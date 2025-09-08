灣仔美食｜明閣灣仔聯手魯上魯限定「粵魯悠揚．至臻聯手．星級饗宴」四手晚宴 必食三代傳承阿膠蔥燒實心海參/鴛鴦鴿肉臘味糯米飯/茅台酒香鵝肝醬燒本灣小青龍

當廣東的鑊氣遇上山東的醇厚，會擦出怎樣的美食火花？這個初秋，香港的美食愛好者們有福了！位於灣仔鷹君中心的明閣（灣仔）即將迎來一場難得的聯手合作，邀請到北京米芝蓮二星魯菜館「魯上魯」的主理人王浩全師傅親自來港獻技，為大家帶來限定的「粵魯悠揚．至臻聯手．星級饗宴」四手晚宴，多款特色菜絕不能錯過！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

明閣灣仔聯手魯上魯！品味兩大星級菜系

明閣（灣仔）於9月25日至27日期間限定，與今個初秋更誠邀北京米芝蓮二星魯菜館「魯上魯」的主理人王浩全師傅合作，為大家帶來「粵魯悠揚．至臻聯手．星級饗宴」四手晚宴，是次為期三日的星級晚宴每晚只招待30位賓客，定價為每位$2,888（只限每桌四位起預訂）；如於2025年9月10日前訂座並支付按金，即可以早鳥優惠價每位$2,388品嘗此強強聯手的粵魯美食體驗。

說起這兩位主廚的背景，絕對是星級陣容。曾師傅入行超過半世紀，曾經帶領香港旺角朗豪酒店的「明閣」連續四年蟬聯米芝蓮二星殊榮，實力有目共睹。而38歲的王浩全師傅更是年輕有為，師承魯菜泰斗王義鈞的弟子屈浩大師，在2023年榮獲《北京米芝蓮》年輕廚師獎，更帶領「魯上魯」從一星晉升至2025年的二星榮耀。

北京米芝蓮二星魯菜館「魯上魯」的主理人王浩全師傅

「明閣（灣仔）」的廚藝總監曾超敬師傅

從開胃小食到經典主菜

菜單的設計相當用心，以6款「魯上魯」的星級名菜作為開場，再以5款「明閣（灣仔）」的招牌美饌作為壓軸開場的「魯菜三冷碟」就足以驚艷全場，其中的「蝦油蒜泥低溫元貝」選用日本北海道的頂級元貝，以低溫慢煮技術鎖住鮮嫩，搭配濃郁的蝦油和蒜泥，那種層次豐富的鮮味絕對讓人難忘。而「東阿垛子驢肉」更是體現了山東「無驢肉不成宴」的傳統，來自東阿縣的特產黑毛驢肉經過精心鹵製，蘸上手工辣椒粉享用，辛香惹味。湯品方面有「酸辣烏魚蛋花膠湯」，王師傅將傳統清燉烏魚蛋湯重新演繹，達到「酸不見醋、辣不見椒、香不見油」的至高境界，光是聽起來就覺得功力深厚。

鴛鴦鴿肉臘味糯米飯

茅台酒香鵝肝醬燒本灣小青龍

粵菜精髓同樣精彩

明閣（灣仔）帶來的菜式同樣令人期待，「茅台酒香鵝肝醬燒本灣小青龍」展現了曾師傅中西合璧的廚藝視野，本地小青龍蝦的鮮甜配上豐腴的鵝肝醬，最後淋上茅台酒，那種醬香醇厚的層次感絕對是味覺的享受。而傳統粵菜「鴛鴦鴿肉臘味糯米飯」工序繁複但值得期待，需要巧手將乳鴿起骨，再釀入糯米、臘腸、臘肉等風味食材，經過烤製讓鴿肉的脂香完美滲透糯米，外脆內嫩的口感讓人回味無窮。晚宴以「明閣精選甜點」作結，包括清神解熱的「葛仙米冰花凍津梨」、酸甜可口的「蘆薈烏梅凍糕」，以及洋溢杏香的「香脆杏片杏汁卷」，絕對值得品嚐。

三代傳承阿膠蔥燒實心海參

經典芙蓉糟溜燕菜

明閣（灣仔）

地址：香港灣仔港灣道23號鷹君中心2樓（地圖按此）

電話：2878 1212

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多灣仔美食推介

灣仔美食｜全新概念餐廳 PINTXOS by bàrbar開幕！享受正宗西班牙風味 必食自由搭配pintxos拼盤

灣仔美食︱港灣壹號全新雲南野生菇菌時令菜式 必食人氣XO醬雲南野生雞㙡菌炒北海道帶子/欖仁雞油菌蟶子皇炒鮮奶/紅蔥醬油煙燻脆皮龍崗雞

灣仔美食｜懷舊京菜館「日月樓」登陸船街 經典復刻八十年代京菜 北京填鴨/京式醬蹄/紅燒蝦子海參

灣仔美食｜人氣粵菜食府「船記」遷灣仔合和中心新址重新開業 全新單點菜式必食 鳳脂乳鴿煲仔飯/豉汁煎釀鯪魚

灣仔美食︱月街小店「矇茶茶」嘆氮氣奶茶！蔥油雞三文治+柑桔檸檬西多士

開業僅4個月火速入選米芝蓮推介！越南籍KOL灣仔開地道越式法包店「品味Banh Mi」越南直送扎肉肝醬/本地製作法包限量100個

灣仔WAKARAN｜灣仔船街驚喜全新亞洲菜餐廳 必食風乾乳鴿/一口薑汁湯丸 主廚：我要將傳統點心活化

灣仔美食｜Casa Sophia Loren 推出「蔚藍海岸周末早午餐」及「生蠔之夜」 無限量供任食法國David Hervé N3生蠔生蠔

灣仔美食︱隱秘樓上印度小店！正宗牛油雞+罕見鷹咀豆咖喱+印度煎餅

灣仔美食︱小瑪哥米線承傳30年雲南菜館 祖傳自家製酸菜米線+氣鍋雞 店二代：雲南菜好多好食材

灣仔美食︱藍屋新素食店 像真度高素咖喱羊腩飯+清湯餃子麵

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？