灣仔美食｜熊本人氣「魚雷沾麵」首間海外旗艦店登陸！

日本九州熊本的沾麵名店「魚雷沾麵」終於來到香港，首間海外旗艦店選在灣仔駱克道開業，讓本地拉麵迷能輕鬆嚐到那種魚介豚骨湯頭配上獨特咖喱香的震撼滋味。這家店由創辦人夫婦松永隆二和松永佑佳一手打造，他們把香港當作進軍國際的第一站，希望用一碗碗平衡濃郁卻清爽的麵食。





從熊本走出的獨特風味 兩天熬製的靈魂湯底

故事要從熊本說起，本來以濃厚豚骨拉麵出名，但松永隆二不走尋常路，他想做出一碗屬於自己的經典沾麵。於是他把豚骨的醇厚和魚介的鮮甜完美融合，湯頭名為「魚雷」，「魚」代表海鮮精華，「雷」則是吃下去的那種驚喜衝擊感。品牌從當地拉麵界殺出重圍，現在正式登陸香港灣仔店。​

廣告 廣告

沾麵的精髓在湯頭，得花兩天才煉成。第一天用50公斤豬骨、雞殼等大火慢熬，關鍵是用錘子「一擊碎骨」，讓骨髓鮮味慢慢釋放，不帶半點雜質。第二天再加沙甸魚、鯖魚等魚介，配上自家辛味噌、蒜蓉薑片，濃度剛好，用專業儀器測出來，喝起來魚鮮豚濃卻清爽不膩。​

麵條用三種麵粉揉成，比傳統多一款，帶來小麥甜香和Q彈口感，沾進湯裡各層風味不搶戲。自家辣油用白絞油低溫萃取粗粒辣椒，香辣有層次；麵上還撒鮮豔不辣的甜味粉，視覺加分。有「激辛」版藏北印度超辣椒，專為辣迷設計。另外，香港店特別加熱麵選項，麵條過冷河後淋熱魚介湯，冬天吃也暖呼呼，創辦人建議新手先試凍麵，再換熱麵比風味差異。

魚雷沾麵

地址：香港灣仔駱克道 389 號地下

電話：3753 3699

營業時間：12:00 - 15:30；18:00 - 22:30