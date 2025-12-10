灣仔美食｜現代「YŪJŌ 酒肉朋友」 必食自製雞肝醬多士/焦脆的日式冰花煎餃子/日式肉醬辣味玉米片

現代居酒屋「YŪJŌ 酒肉朋友」最近進駐灣仔合和商場，餐廳以日文「友情」為名，大走工業風與日式細膩，開放式廚房裡爐端燒讓客人可以邊享受美食邊欣賞，絕對是忙碌了一整天後與朋友輕鬆一下的好去處。

行政總廚Wai帶來近20年經驗，從銅鑼灣「和居和居」轉戰而來，他不只精擅刺身與海鮮，還親自在爐端燒台前斟酒聊天，讓每頓飯都像老友聚會。他強調菜單追求「熟悉慰藉，意外驚喜」，融合經典日式與全球創意。

午市推介定食有明太子燒雞扒、鹽燒鯖魚、南蠻炸雞或名古屋豬扒，附沙律與豬肉豉湯；創意派試試親子三文魚意粉，煙三文魚配魚籽超意外。$228行政套餐更豪華，兩款刺身加蟹肉沙律或燉牛尾，升級還能配牛柳鵝肝。黃昏「歡樂時光」推$58啤酒清酒、$68清酒雞尾酒，配脆炸柚子雞翼或辣枝豆。

晚市才是重頭戲，小食如雞肝醬多士、日式煎餃子、肉醬玉米片開胃；刺身有火炙吞拿魚、帆立貝海膽三文魚子或時令拼盤。

爐端燒串燒最吸睛，阿波尾雞翼、厚切牛舌外，還有雞腳筋、釀明太子鵝肝雞翼，備長炭烤得滋滋響，配清酒解油膩。主菜收尾墨汁魷魚意粉、鐵板雞橫隔膜或清酒煮貝類，滿足聚會需求。

YŪJŌ 酒肉朋友

地址： 灣仔堅尼地道15號合和商場G樓G06號舖

查詢及訂座： 6946 3920