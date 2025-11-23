灣仔美食｜「美麗小廚」新派港味大排檔 必食鑊氣小炒脆米蜜椒番薯牛柳/鋒哥三寶煲仔飯/大紅袍脆皮雞

走過春夏秋冬，香港飲食文化依然熱鬧非凡，街頭大排檔的鑊氣與人情味是城市味覺的靈魂所在。今個秋季，灣仔迎來一個全新美食據點─「美麗小廚 LAI’s Kitchen」，由人氣粵菜品牌「鋒膳 Flower Drum」創辦人黎兆鋒與長年默契拍檔梁麗群攜手打造，更邀得前「芙蓉無雙」主廚李廷輝回歸，將港式滋味與現代工藝完美融合，成為灣仔飲食新熱點。





$68起享用地道碟頭飯與煲仔蒸飯

「美麗小廚」的名字源自梁麗群的「麗」，英文名巧妙融入「Re-LAI-able 信賴」理念，象徵美食的可靠與誠意。午市主打超過20款碟頭飯與煲仔蒸飯，從重口味的「邪惡飯」酥脆牛鬆麻婆豆腐，到清淡健康的新鮮黃耳野菇素蒸飯，每款飯菜均附送無味精自家熬製老火湯，讓繁忙都市人於午休時分享受輕鬆家常美味，價格親民，起手價$68！絕對是親民之選！

廣告 廣告





打造香港最強煲仔飯與經典美食

一入夜「美麗小廚」如同傳統港式大排檔一般熱鬧，24個專業煲仔飯爐連續運作，嚴選五常米配每日新鮮自煉香油與豬油，小火慢煲15分鐘，製成粒粒分明、香脆誘人的飯焦。必試「鋒哥三寶煲仔飯」結合玫瑰五五臘腸、鵝肝潤腸與雲南鹽封肉；「麗姐海陸空煲仔飯」用上鮑魚、滑雞及臘味的華麗組合；而「輝少三金鮑魚煲仔飯」更加入金蒜、鹹蛋黃與金蠔，象徵富足圓滿。雞宴則有名菜「大紅袍脆皮雞」和「黃金薑蓉雞」，皮脆肉嫩、香氣四溢，連小炒也火候十足。

身為廚藝靈魂，李廷輝師傅以「飯是配角，油係靈魂」為理念，每日手工煉製五款特色香油，分別搭配不同菜式提味：香蔥油令雞肉鮮味更突出，蒜油與牛肉絕配，乾蔥油烘托臘味鹹香，薑油專為魚鮮去腥添辛，而四川紅油為辣味炒菜添熱辣層次。除了創新料理，師傅還重現八十年代經典功夫菜，承傳傳統酒樓精神，為食客帶來味覺與回憶的雙重享受。





鋒哥三寶煲仔飯

結合玫瑰五五臘腸、鵝肝潤腸與諾鄧鹽封肉三大珍饈，是「奢華版」大排檔精髓。臘腸五成肥瘦比例香氣平衡，鵝肝潤腸口感濃郁豐腴，鹽封肉則鹹香馥郁，配上正宗五常米及每日新鮮自煉香油與豬油，砂鍋鎖住肉汁與油香，飯焦香脆可口，齒頰留香。





輝少三金鮑魚煲仔飯

以鮮嫩彈牙的鮑魚搭配三款「黃金食材」—金蒜、鹹蛋黃與金蠔，奢華而具巧思。金蒜濃香、鹹蛋黃沙綿、金蠔精華濃縮，三者與鮑魚完美呼應。寓意富足圓滿，不僅是味覺盛宴，更是一場華麗的視覺享受。





麗姐海陸空煲仔飯

融合海味鮑魚、陸上臘味與滑雞，三種食材在砂鍋中互相呼應。鮑魚鮮甜彈牙，臘味鹹香濃郁，滑雞肉質嫩滑多汁。海、陸、空三重元素交織，層次鮮明，完美演繹港式煲仔飯的靈魂。





脆米蜜椒番薯牛柳（SRF 美國金標牛）

熱鬧的聚餐時刻，怎能少了一道鑊氣十足的招牌小炒？「美麗小廚」嚴選 SRF 美國金標牛，精取牛柳部位切粒，伴上洋蔥、燈籠椒與炸番薯塊，淋上蜜糖與秘製醬汁快炒，再撒上金黃酥脆的米通！焦香牛柳與香甜番薯形成絕妙對比，鹹香與蜜糖層層交織，尾韻泛起一絲溫潤微辣，多重滋味在舌尖綻放，令人一試難忘！





大紅袍脆皮雞

必試的鎮店名菜，以茶葉燻香融入雞肉，再經上皮風乾，呈現誘人紅潤色澤，宛如披上華麗的大紅袍外衣。輕咬一口，外皮酥脆、肉質鮮嫩多汁，淡雅茶香與肉香在舌尖交融，帶來無盡驚喜。





黃金薑蓉雞

以自家提煉的薑油為基底，巧妙融匯沙薑的辛香、南薑的馥郁、肉薑的醇厚，雞肉鮮嫩多汁而不嗆辣。香氣濃郁，將傳統白切雞昇華至極致。





紫蘇豉蒜白鱔蒸飯

新鮮鹹水白鱔為主角，肉質鮮甜嫩滑，配合紫蘇葉的清香與豉蒜的濃郁，帶來鮮與香的雙重享受。蒸飯中滲透魚汁與香油的精華，每一口飯粒都散發細膩風味。看似簡單卻層次豐富，正好體現「平凡卻不平凡」的精神。





柱侯牛筋崩沙腩飯

嚴選新鮮牛筋腩，以柱侯醬慢火燜煮至軟腍入味，牛筋膠質豐富、牛腩香濃厚實。伴隨米飯一同享用，濃稠醬汁滲入飯粒之中，令人食指大動。是一道最能代表傳統粵式風味的「暖心之作」。





黃炆羊肉煲

以截然不同的手法重新演繹「鋒膳」名菜「雙冬蝴蝶羊腩煲」，讓客人體驗同一食材的無限可能。嚴選寧夏灘羊腩，經人工去骨後，以茅台白酒配合傳統「白鑊」工藝去羶，只留純粹肉香；再加入當歸、黨參、麥冬等藥材，文武火交替慢燉兩小時，「黃炆」之名，源於最後加入的湖南豆瓣辣椒醬，令羊脂與醬香自然乳化，湯色金黃溫潤中帶醒神辣意。





無論是搭配香檳的細緻氣泡，還是啤酒的清爽暢快，都能產生絕妙的風味碰撞，成就大排檔中與眾不同的豪邁餐酒體驗。





新鮮黃耳野菇素蒸飯

誰說健康一定不美味，美麗小廚嚴選膠質豐腴的鮮黃耳，配搭多款時令野菇，堅持以低油少鹽的純粹烹調，野菇的濃郁甘醇與黃耳的軟糯口感，完美滲透進每一顆晶瑩米飯之中。





砂鍋菜膽雞煲牙揀脊翅／花膠（4 位用）

向八十年代富萬年酒樓經典致敬，以濃郁雞湯為基底，配搭菜膽、脊翅或花膠，湯鮮料真。料理不僅考驗火候，更彰顯傳承功夫。既重現昔日酒樓盛宴的風華，也體現美麗小廚「傳統與創新並行」的理念。





美麗小廚 LAI's Kitchen

店舖地址：灣仔譚臣道 105 - 111 號豪富商業大廈一樓

營業時間：12:00-16:00, 17:00-01:30

聯絡電話：6803 1818







