灣仔美食｜逾60年老字號「醉瓊樓酒家」11月5日重開 曾預告結業終獲業主「體恤時艱」

灣仔老字號「醉瓊樓」9月份曾宣布因經營環境持續惡化，預告將於10月底或之前結束營業，當時店方亦透露「仍未放棄任何延續經營的可能」，希望可以出現轉機。事隔個多月終迎來戲劇性轉折，店方近日再次發出公告，稱獲得業主「體恤時艱」共商可行方案，醉瓊樓得以「在逆風中重獲生機」，將於11月1至4日短暫進行內部維修及設備保養，5號開始重新營業，並將推出全月晚市九折優惠答謝食客。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

廣告 廣告

醉瓊樓酒家將於11月5日重開

經營逾60載 主打正宗客家菜

1962年創立的「醉瓊樓」，屹立灣仔逾60載，以正宗客家菜馳名，招牌鹽焗雞、梅菜扣肉、羊腩煲、客家盆菜等，多年來深受街坊食客歡迎。現任女東主於2017年接手，曾於訪問中透露前任東主因私人理由離港到國外生活，原意將酒家結業，她因感可惜故接手經營。

鹽焗雞

梅菜扣肉

感謝食客支持及業主理解

今次成功重燃爐火，女東主於公告中亦寫道，自結業公告後收到來自四方八面的問候和支持，感謝大家雪中送炭，並多次感謝業主的理解，願意共渡時艱，令醉瓊樓得以「繼續為大家堅守客家風味」， 店舖會在短暫內部維修及設備保養後於11月5日重開，到時將推出優惠回饋，11月全月下午6時後入座全單9折，聊表謝意。

1962年創立的 「醉瓊樓酒家」，屹立灣仔已逾60載。

醉瓊樓

地址：灣仔軒尼詩道289號地下B號舖 (地圖按此)

圖片來源：FB@wanchaickl、Openrice

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多灣仔美食推介

灣仔美食｜會展中心中菜廳中庭全新裝修 必食懷舊蜜汁火方/功夫菜大良炒鮮奶（有片）

灣仔美食｜全新概念餐廳 PINTXOS by bàrbar開幕！享受正宗西班牙風味 必食自由搭配pintxos拼盤

灣仔美食︱港灣壹號全新雲南野生菇菌時令菜式 必食人氣XO醬雲南野生雞㙡菌炒北海道帶子/欖仁雞油菌蟶子皇炒鮮奶/紅蔥醬油煙燻脆皮龍崗雞

灣仔美食｜懷舊京菜館「日月樓」登陸船街 經典復刻八十年代京菜 北京填鴨/京式醬蹄/紅燒蝦子海參

灣仔美食｜人氣粵菜食府「船記」遷灣仔合和中心新址重新開業 全新單點菜式必食 鳳脂乳鴿煲仔飯/豉汁煎釀鯪魚

灣仔美食︱月街小店「矇茶茶」嘆氮氣奶茶！蔥油雞三文治+柑桔檸檬西多士

開業僅4個月火速入選米芝蓮推介！越南籍KOL灣仔開地道越式法包店「品味Banh Mi」越南直送扎肉肝醬/本地製作法包限量100個

灣仔WAKARAN｜灣仔船街驚喜全新亞洲菜餐廳 必食風乾乳鴿/一口薑汁湯丸 主廚：我要將傳統點心活化

灣仔美食｜Casa Sophia Loren 推出「蔚藍海岸周末早午餐」及「生蠔之夜」 無限量供任食法國David Hervé N3生蠔生蠔

灣仔美食︱隱秘樓上印度小店！正宗牛油雞+罕見鷹咀豆咖喱+印度煎餅

灣仔美食︱小瑪哥米線承傳30年雲南菜館 祖傳自家製酸菜米線+氣鍋雞 店二代：雲南菜好多好食材

灣仔美食︱藍屋新素食店 像真度高素咖喱羊腩飯+清湯餃子麵

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

文：Amy

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？