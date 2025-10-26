本港錄首宗本地基孔肯雅熱確診
灣仔美食｜皇后大道東現「阿婆小屋」！祖母Grandma’s Scones鬆餅店開幕 可能是香港最小的「小店」？
Grandma’s Scones 祖母小木屋落戶灣仔，以傳統食譜製作新甜點，立即睇內文：
看似從童話故事走出來的「祖母小屋」，原來是Grandma's Scones首間獨立店「General Store by Grandma's Scones」。從2019年網店起家，到銅鑼灣SOGO創下日賣1,500個鬆餅佳績，祖母終於在灣仔落地生根，用最真摯的傳統食譜，為城市人送上稍息的甜蜜時光，必入手全新產品不銹鋼盒子蛋糕系列！
隱身鬧市的祖母復古小屋
於皇后大道東中，竟然發現一間陳舊的瓦片屋頂、檸檬圖案牆身上溫暖的小壁燈的復古小木屋，散發著平易近人的氛圍，讓人忍不住駐足細看。店名「General Store by Grandma’s Scones」更像祖母的雜貨店，除了招牌鬆餅，還有自家品牌商品和祖母搜羅自世界各地的選物，讓溫暖延伸到生活每個角落。店內有Grandma’s Scones 自家品牌的商品，開業期間先推出印有品牌標誌及祖母與孫仔孫女頭像的不銹鋼小碟及餐具，除了自家商品，店內更將陸續出售祖母搜羅自世界各地的選物。
藍帶學院的檸檬磅蛋糕
新店的招牌產品「檸檬磅蛋糕」背後有一個溫馨故事，創辦人Evon於倫敦藍帶國際學院修讀糕點文憑期間學到的傳統法式食譜，特別講究原材料的選用。這次選用法國頂級Échiré牛油及三種新鮮檸檬混合製作：黃檸檬、香水檸檬和青檸，並刨入新鮮檸檬皮，充分展現檸檬磅蛋糕的美味精髓，原條售價$198，件裝$40，讓人品嚐到最authentic的法式風味。
最令人驚喜的是全新推出的不銹鋼盒子蛋糕系列，特別訂製的不銹鋼盒子盛載蛋糕，盒蓋更刻印上祖母在家中的溫馨場景圖案，而盒身採用可入焗爐及蒸爐的食用級不銹鋼，可以循環再用。兩款主打產品包括「Échiré Butter Cheesecake 芝士蛋糕」($278)和「開心果焦糖香蕉蛋糕」($298)，既環保又實用。
作為品牌皇牌產品，鬆餅依然是新店的焦點。小屋內恆常推出8款口味，11月起更會不定期推出新口味。開幕期間特別推出「餐具及鬆餅套裝」($200)，包含祖母特別訂製的不銹鋼碟子及餐具，復古設計刻印品牌標誌及祖母與孫仔孫女的頭像，讓客人在家也能享受休閒時光。此外，用上Échiré牛油製作的焦化牛油瑪德蓮及布列塔尼酥餅($198)也成為恆常款式。
General Store by Grandma’s Scones
地址：灣仔皇后大道東 170 號地下（地圖按此）
營業時間：11:30am – 7:30pm
Whatsapp 查詢：9312 4114
