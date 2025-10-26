灣仔美食｜皇后大道東現「阿婆小屋」！祖母Grandma’s Scones鬆餅店開幕 可能是香港最小的「小店」？

看似從童話故事走出來的「祖母小屋」，原來是Grandma's Scones首間獨立店「General Store by Grandma's Scones」。從2019年網店起家，到銅鑼灣SOGO創下日賣1,500個鬆餅佳績，祖母終於在灣仔落地生根，用最真摯的傳統食譜，為城市人送上稍息的甜蜜時光，必入手全新產品不銹鋼盒子蛋糕系列！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

隱身鬧市的祖母復古小屋

於皇后大道東中，竟然發現一間陳舊的瓦片屋頂、檸檬圖案牆身上溫暖的小壁燈的復古小木屋，散發著平易近人的氛圍，讓人忍不住駐足細看。店名「General Store by Grandma’s Scones」更像祖母的雜貨店，除了招牌鬆餅，還有自家品牌商品和祖母搜羅自世界各地的選物，讓溫暖延伸到生活每個角落。店內有Grandma’s Scones 自家品牌的商品，開業期間先推出印有品牌標誌及祖母與孫仔孫女頭像的不銹鋼小碟及餐具，除了自家商品，店內更將陸續出售祖母搜羅自世界各地的選物。

廣告 廣告

全港最暖心祖母Grandma’s Scones鬆餅店開幕

灣仔美食｜皇后大道東現「阿婆小屋」？全港最暖心祖母Grandma’s Scones鬆餅店開幕 以傳統食譜製作新甜點

灣仔美食｜皇后大道東現「阿婆小屋」？全港最暖心祖母Grandma’s Scones鬆餅店開幕 以傳統食譜製作新甜點

藍帶學院的檸檬磅蛋糕

新店的招牌產品「檸檬磅蛋糕」背後有一個溫馨故事，創辦人Evon於倫敦藍帶國際學院修讀糕點文憑期間學到的傳統法式食譜，特別講究原材料的選用。這次選用法國頂級Échiré牛油及三種新鮮檸檬混合製作：黃檸檬、香水檸檬和青檸，並刨入新鮮檸檬皮，充分展現檸檬磅蛋糕的美味精髓，原條售價$198，件裝$40，讓人品嚐到最authentic的法式風味。

最令人驚喜的是全新推出的不銹鋼盒子蛋糕系列，特別訂製的不銹鋼盒子盛載蛋糕，盒蓋更刻印上祖母在家中的溫馨場景圖案，而盒身採用可入焗爐及蒸爐的食用級不銹鋼，可以循環再用。兩款主打產品包括「Échiré Butter Cheesecake 芝士蛋糕」($278)和「開心果焦糖香蕉蛋糕」($298)，既環保又實用。

作為品牌皇牌產品，鬆餅依然是新店的焦點。小屋內恆常推出8款口味，11月起更會不定期推出新口味。開幕期間特別推出「餐具及鬆餅套裝」($200)，包含祖母特別訂製的不銹鋼碟子及餐具，復古設計刻印品牌標誌及祖母與孫仔孫女的頭像，讓客人在家也能享受休閒時光。此外，用上Échiré牛油製作的焦化牛油瑪德蓮及布列塔尼酥餅($198)也成為恆常款式。

Échiré Butter Cheesecake 芝士蛋糕

布列塔尼酥餅

檸檬磅蛋糕

開心果焦糖香蕉蛋糕

餐具套裝

General Store by Grandma’s Scones

地址：灣仔皇后大道東 170 號地下（地圖按此）

營業時間：11:30am – 7:30pm

Whatsapp 查詢：9312 4114

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多灣仔美食推介

灣仔美食｜全新概念餐廳 PINTXOS by bàrbar開幕！享受正宗西班牙風味 必食自由搭配pintxos拼盤

灣仔美食︱港灣壹號全新雲南野生菇菌時令菜式 必食人氣XO醬雲南野生雞㙡菌炒北海道帶子/欖仁雞油菌蟶子皇炒鮮奶/紅蔥醬油煙燻脆皮龍崗雞

灣仔美食｜懷舊京菜館「日月樓」登陸船街 經典復刻八十年代京菜 北京填鴨/京式醬蹄/紅燒蝦子海參

灣仔美食｜人氣粵菜食府「船記」遷灣仔合和中心新址重新開業 全新單點菜式必食 鳳脂乳鴿煲仔飯/豉汁煎釀鯪魚

灣仔美食︱月街小店「矇茶茶」嘆氮氣奶茶！蔥油雞三文治+柑桔檸檬西多士

開業僅4個月火速入選米芝蓮推介！越南籍KOL灣仔開地道越式法包店「品味Banh Mi」越南直送扎肉肝醬/本地製作法包限量100個

灣仔WAKARAN｜灣仔船街驚喜全新亞洲菜餐廳 必食風乾乳鴿/一口薑汁湯丸 主廚：我要將傳統點心活化

灣仔美食｜Casa Sophia Loren 推出「蔚藍海岸周末早午餐」及「生蠔之夜」 無限量供任食法國David Hervé N3生蠔生蠔

灣仔美食︱隱秘樓上印度小店！正宗牛油雞+罕見鷹咀豆咖喱+印度煎餅

灣仔美食︱小瑪哥米線承傳30年雲南菜館 祖傳自家製酸菜米線+氣鍋雞 店二代：雲南菜好多好食材

灣仔美食︱藍屋新素食店 像真度高素咖喱羊腩飯+清湯餃子麵

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？