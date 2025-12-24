灣仔酒吧區英國籍男子失信用卡被盜用，警拘6名男女。（警方圖片）

上月一名55歲英國籍男子於灣仔區酒吧消遣後，發現其信用卡不翼而飛，懷疑被人盜去，其後發現被盜用消費，其間該信用卡曾被用於進行兩宗未經授權交易，涉及金額共約10,800元，於是報警求助。警方接報後，交由灣仔警區反三合會行動組人員接手，經翻查閉路電視影像及進行情報分析後，昨日（23日）晚上在灣仔酒吧區進行代號「彩霞」（RAINBOWHAZE）的反罪惡行動，以涉嫌「串謀盜竊」拘捕6名男女，包括1名尼泊爾男子及5名菲律賓女子，年齡介乎35歲至56歲，他們現正被扣留調查。行動中，警方檢獲多部電子支付終端機、交易收據、閉路電視硬碟及一些現金等證物。案件由灣仔反三合會行動組繼續跟進調查。

罪成最高可被判囚10年

根據《刑事罪行條例》（第200章）第159A條及《盜竊罪條例》（第210章）第9條，串謀盜竊屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處監禁十年。警方對任何有組織及有預謀的財產罪行絕不容忍，定必嚴正執法。

警方提醒市民，臨近聖誕節及年末節慶，市民外出消遣時，應提高警覺，特別注意以下事項：

避免過量飲酒或獨自消遣，以免影響判斷力；

妥善保管信用卡、手提電話及隨身財物，避免隨意放置於外套或袋內；

如感到身體不適、頭暈或意識模糊，應即時向可信任人士或酒吧職員求助；

定期檢查銀行交易紀錄及留意手機交易提示，如發現可疑交易，應立即聯絡銀行及報警及

酒吧經營者及負責人亦應加強內部管理及監察，確保場內運作合法合規。

警方重申，會因應節日期間的人流及夜間活動情況，加強巡邏及情報主導行動，打擊相關罪行，保障市民人身及財產安全。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/灣仔酒吧區英國籍男子失信用卡被盜用-警拘6名男女/630960?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral