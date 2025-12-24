灣仔酒吧英漢遭盜走信用卡損失逾萬元 6名非華裔男女被捕

【on.cc東網專訊】灣仔區警員昨日(23日)晚上在區內進行代號「彩霞」的反罪惡行動，拘捕6名非華裔男女。執法部門於上月23日接獲一名55歲英國籍男受害人報案，指他於灣仔酒吧區消遣後發現其信用卡不知所終，懷疑被人盜去，期間該信用卡懷疑曾被用於進行兩宗未經授權交易，涉及金額共約10,800元。該名受害人遂報案求助。

灣仔區警員經翻查閉路電視影像及進行情報分析後，昨晚於灣仔酒吧區以涉嫌「串謀盜竊」拘捕1名尼泊爾裔男子及5名菲律賓裔女子，被捕人均持有香港身份證，年齡介乎35至56歲，他們現正被扣留調查。行動中，人員檢獲多部電子支付終端機、交易收據、閉路電視硬碟及一些現金等證物。

