灣仔金行女子取貨不付尾款 攜8千元金鏈奪門而逃

警方將案件列作將案件列作「盜竊」。

今日(18日)下午約1時，灣仔莊士敦道148號一間珠寶金行職員向警方報案，指有女子涉嫌盜竊。該女子早前曾落訂購買一條約值8,000元的金鏈，今日到店取貨時並未繳清尾款，卻直接將金鏈取走，隨即奪門而出，往銅鑼灣方向逃去。

警方接報後到場展開調查，並將案件列作「盜竊」處理，交由灣仔警區刑事調查隊跟進。涉事女子年齡約30至40歲，目前正被警方追緝。

