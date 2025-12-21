灣仔非通宵停車場「打烊」惹糾紛 13車被困場內 管理公司退費事件平息 (資料圖片)

在灣仔莊士敦道181號，一個非24小時營業的停車場於今日(21日)凌晨零時許關閘「打烊」，結果導致13名車主返場時無法取車，引起糾紛。警方接報到場，經初步調查和停車場管理公司主管溝通後，相信有人拒絕開閘，一眾司機需要等到早上才能取車，警方列作「投訴」處理。

至早上停車場重開期間，一輛七人車因電力不足停在出口，造成阻塞，再度驚動警方到場調停。最終，管理公司同意退回通宵至早上7時的泊車費予受影響車主，事件才得以平息。現場所見，停車場入口顯示每小時收費為34元，下方列明營業時間為上午7時30分至凌晨12時30分，並標示「不設通宵服務」的提示字句。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/灣仔非通宵停車場-打烊-惹糾紛-13車被困場內-管理公司退費事件平息/629874?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral