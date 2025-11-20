灣仔美食｜前「糖朝」主理人重返甜品界開手工糕點店「甜入心」 招牌芒果糯米糍/斑蘭千層糕

位於灣仔的手工糕點甜品店「甜入心」，由90年代人氣糖水店「糖朝」創辦人洪翠娟主理，於今年8月悄然開業。洪翠娟2012年賣盤退休後，相隔14年復出，每日手工製作一系列甜品，包括招牌芒果糯米糍、千層糕和朱古力等，近日成為街坊熱話。

招牌芒果糯米糍

「糖朝」曾獲蔡瀾撰文推薦 退休14年後復出開「甜入心」

90年代「糖朝」盛極一時，曾於尖沙咀開設過萬呎巨舖，由金庸親筆題金字招牌，也獲蔡瀾多次撰文推薦，高峰期坐擁5間店，海外地區如日本、上海、台北也有分店。主理人於2012年賣盤退休，14年後再次復出開設「甜入心」賣手工甜品。復出消息一出即成熱話，有食客發現後留言「原來你咁厲害」、「金子在那裏也會發光」。

櫻花紅豆大福

血橙朱古力

必試芒果糯米糍/斑蘭椰汁千層糕

招牌芒果糯米糍每天新鮮製作，薄薄的糯米皮包入大大件芒果肉，非常吸引。另一人氣產品斑蘭椰汁千層糕選用新鮮斑蘭葉及椰汁製作，清甜煙韌；櫻花紅豆大福內餡為濃厚的紅豆蓉，外皮是五割糯米及醃漬櫻花葉。小店亦賣其他特色小食如波斯傳統小食Lavashak、血橙朱古力、杜拜朱古力等。

斑蘭椰汁千層糕

甜入心

地址：灣仔皇后大道東162號 (地圖按此)

圖片來源：FB@Sweet Daisy

文：Amy

