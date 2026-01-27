灣仔美食｜泰國高檔船麵「Thong Smith」海外首店3月襲港 號稱「船麵界天花板」選址灣仔春園街

泰國人氣連鎖品牌「Thong Smith」以高檔船麵見稱，在泰國被譽為「船麵界天花板」，在曼谷有多間分店。近日有網民發現 Thong Smith 即將進駐香港，選址灣仔春園街，現正圍板中。官方社交媒體日前亦已開通，並發文確認香港首家分店將於3月正式開幕。

香港首店選址灣仔春園街。

最貴船麵一碗售529泰銖

泰國船麵一般以平價見稱，每碗價錢低至20泰銖都有，但2018年開業的 Thong Smith 卻反其道而行走高價路線，招牌湯底以牛骨及多款泰式香料慢火熬煮八小時，濃郁惹味，最貴的一碗船麵售價為529泰銖（約$131港幣），配料非常豪華，包括和牛肉片、牛肉丸、炖牛肉、炖牛筋等。最便宜的船麵也索價139泰銖（約$34港幣），遠超當地普通船麵水平。

Thong Smith最貴的船麵售價為529泰銖（約$131港幣）。

網友：我應該唔捨得食

香港店是品牌海外首間分店，對比泰國店裝潢以文青復古風格為主調，目前香港店圍板的風格似走黑色型格路線。網友對Thong Smith 登港表示驚訝，難以預料香港版定價會有多高，不少人都直指品牌價錢好離地「本身係泰國都收緊香港價錢，來到香港唔知收幾錢」、「香港我應該唔捨得食」。

招牌湯底慢火熬煮八小時，濃郁惹味。

圖片來源：thongsmith.hk＠Thread

文：Amy

