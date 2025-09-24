灣仔美食｜實試全新隱世高檔日本料理 時令蟹料理/48小時熟成鴿肉

人人都說經濟差，高檔餐廳越開越少，但偏偏有人樂於向難度挑戰。最近在灣仔譚臣道上就開了間日本料理專門店，午餐都要$880起跳，晚餐更只賣$1,980跟$2,680/位，還要走混合中日風風味，在經濟不景雨，老闆到底是真金不怕洪爐火，還是高估了自己的荷包跟能力？

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

中日合壁板前料理

雖說在灣仔鬧市區，但這間新日本餐廳身處之地其實都是以平民食堂為主，一不小心就會走過龍，餐廳前身更是一間五金舖，可見位置絕非甚麼高檔地段，開在這兒實在有點冒險。餐廳名為「一石二料」，「一石」為主廚板前手藝， 「二料」是指日式跟中式的風味在此融合。

廣告 廣告

餐廳內藏只有十個位左右，荷包鬆動的話，這兒的確是個包場的好地方。半圓的座位設計除了能看到師傅板前的手藝，還能看到透明玻璃窗後的後廚位置，餐牌上燒魚或炒鑊料理的製作過程。

客人安坐在座位上就能看到後廚的製作過程。

時令蟹料理

店內Li師傅曾在香港米芝蓮餐廳柏屋工作，刀功調味夠紮實，$1980的餐牌有10道菜，而$2,680則有12款。由於開始步入秋冬時節，自然少不了蟹肉料理，當中酒肴北海道毛蟹配茅台啫喱，有着天然海洋鹹香的毛蟹配上茅台啫喱，除了有陣陣酒香，更帶出蟹肉的清甜。

北海道毛蟹配茅台啫喱 啖啖蟹肉，配上清甜酒香的茅台啫喱，簡單滋味。

自製蟹肉燒賣

除了北海道毛蟹配茅台啫喱，餐廳還有另一道拿手蟹肉料理，就是松葉蟹燒賣，鮮甜蟹肉細緻包裹於自製莧菜汁染成的淡粉燒賣皮中，形如初綻的櫻花花苞，能將滿滿蟹肉一次過放進口中，假若燒賣皮能更加煙韌，口感應該會更加出色。

松葉蟹燒賣・京都黑醋與柑橘細絲 未蒸前的賣相已經十分精緻。

熟成48小時椒麻風鴿肉

既然說是中日風料理，自然不少得中式料理的存在，在主菜方面，客人就可以選擇椒麻風鴿肉或是宮保風新鮮龍蝦配貴州子彈頭辣椒；前者經48小時熟成鴿肉 ，以半煎炸烹調，搭配川味青椒醬，肉質香濃嫩滑。後者爽口惹味，精髓在於四川花椒的酥麻與貴州子彈頭辣椒的嗆辣融合在一起。

椒麻風鴿肉 鴿肉煮得恰到好處，面層的青椒醬帶來微辣的刺激。

加拿大海膽有驚喜！

套餐除了中日式料理，還包括5款壽司跟刺身，當晚最驚喜的是Li師傅選用一款來自加拿大，品牌名為「壱」的馬糞海膽，入口鮮甜嫩滑，絕不比日本海膽差，Li師傅笑言只有這款加拿大海膽水準才這麼高。海膽除了出現在壽司，另外還出現在自家製的青嵐抹茶手打擔擔麵，這款擔擔麵傅以京都青嵐抹茶、高筋麵粉與蒸餾水，以手工反覆揉製，麵體勁道中帶有淡雅茶香，而特調醬汁融匯川式擔擔麵醬與日式抹茶風味，清爽不膩。

每個套餐包5件壽司，當日選用的加拿大壽司有驚喜。

青嵐抹茶手打擔擔麵 爽口的抹茶麵拌海膽，可惜只有一口。

由前菜出色到甜品

最後的甜點是芝麻慕絲配時令日本桃，芝麻味香濃，口感細膩。整頓飯的設計以及師傅的安排都相當出色，假若在經濟不錯的時間，相信高朋滿座並非難事，但按現在的經濟環境來說，如此高成本的餐飲，到底又能捱不捱得住呢？不過假如大家荷包鬆動的話，還是很推介大家可以一試，相信餐廳的水準不會令你失望。

灣仔美食｜實試全新隱世高檔日本料理 時令蟹料理/48小時熟成鴿肉

一石二料 Isseki Niaji

地址：灣仔譚臣道112號勝意大廈地舖（地圖按此）

電話：2929 2989

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多灣仔美食推介

灣仔美食｜全新概念餐廳 PINTXOS by bàrbar開幕！享受正宗西班牙風味 必食自由搭配pintxos拼盤

灣仔美食︱港灣壹號全新雲南野生菇菌時令菜式 必食人氣XO醬雲南野生雞㙡菌炒北海道帶子/欖仁雞油菌蟶子皇炒鮮奶/紅蔥醬油煙燻脆皮龍崗雞

灣仔美食｜懷舊京菜館「日月樓」登陸船街 經典復刻八十年代京菜 北京填鴨/京式醬蹄/紅燒蝦子海參

灣仔美食｜人氣粵菜食府「船記」遷灣仔合和中心新址重新開業 全新單點菜式必食 鳳脂乳鴿煲仔飯/豉汁煎釀鯪魚

灣仔美食︱月街小店「矇茶茶」嘆氮氣奶茶！蔥油雞三文治+柑桔檸檬西多士

開業僅4個月火速入選米芝蓮推介！越南籍KOL灣仔開地道越式法包店「品味Banh Mi」越南直送扎肉肝醬/本地製作法包限量100個

灣仔WAKARAN｜灣仔船街驚喜全新亞洲菜餐廳 必食風乾乳鴿/一口薑汁湯丸 主廚：我要將傳統點心活化

灣仔美食｜Casa Sophia Loren 推出「蔚藍海岸周末早午餐」及「生蠔之夜」 無限量供任食法國David Hervé N3生蠔生蠔

灣仔美食︱隱秘樓上印度小店！正宗牛油雞+罕見鷹咀豆咖喱+印度煎餅

灣仔美食︱小瑪哥米線承傳30年雲南菜館 祖傳自家製酸菜米線+氣鍋雞 店二代：雲南菜好多好食材

灣仔美食︱藍屋新素食店 像真度高素咖喱羊腩飯+清湯餃子麵

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？