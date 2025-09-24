環境局打風日表明今屆不推垃圾徵費 環團批欠反思
灣仔美食｜實試全新隱世高檔日本料理 時令蟹料理/48小時熟成鴿肉
灣仔又有新餐廳了！想不到今次竟然是超高檔日本料理餐廳，即睇Yahoo Food專訪：
人人都說經濟差，高檔餐廳越開越少，但偏偏有人樂於向難度挑戰。最近在灣仔譚臣道上就開了間日本料理專門店，午餐都要$880起跳，晚餐更只賣$1,980跟$2,680/位，還要走混合中日風風味，在經濟不景雨，老闆到底是真金不怕洪爐火，還是高估了自己的荷包跟能力？
中日合壁板前料理
雖說在灣仔鬧市區，但這間新日本餐廳身處之地其實都是以平民食堂為主，一不小心就會走過龍，餐廳前身更是一間五金舖，可見位置絕非甚麼高檔地段，開在這兒實在有點冒險。餐廳名為「一石二料」，「一石」為主廚板前手藝， 「二料」是指日式跟中式的風味在此融合。
餐廳內藏只有十個位左右，荷包鬆動的話，這兒的確是個包場的好地方。半圓的座位設計除了能看到師傅板前的手藝，還能看到透明玻璃窗後的後廚位置，餐牌上燒魚或炒鑊料理的製作過程。
時令蟹料理
店內Li師傅曾在香港米芝蓮餐廳柏屋工作，刀功調味夠紮實，$1980的餐牌有10道菜，而$2,680則有12款。由於開始步入秋冬時節，自然少不了蟹肉料理，當中酒肴北海道毛蟹配茅台啫喱，有着天然海洋鹹香的毛蟹配上茅台啫喱，除了有陣陣酒香，更帶出蟹肉的清甜。
自製蟹肉燒賣
除了北海道毛蟹配茅台啫喱，餐廳還有另一道拿手蟹肉料理，就是松葉蟹燒賣，鮮甜蟹肉細緻包裹於自製莧菜汁染成的淡粉燒賣皮中，形如初綻的櫻花花苞，能將滿滿蟹肉一次過放進口中，假若燒賣皮能更加煙韌，口感應該會更加出色。
熟成48小時椒麻風鴿肉
既然說是中日風料理，自然不少得中式料理的存在，在主菜方面，客人就可以選擇椒麻風鴿肉或是宮保風新鮮龍蝦配貴州子彈頭辣椒；前者經48小時熟成鴿肉 ，以半煎炸烹調，搭配川味青椒醬，肉質香濃嫩滑。後者爽口惹味，精髓在於四川花椒的酥麻與貴州子彈頭辣椒的嗆辣融合在一起。
加拿大海膽有驚喜！
套餐除了中日式料理，還包括5款壽司跟刺身，當晚最驚喜的是Li師傅選用一款來自加拿大，品牌名為「壱」的馬糞海膽，入口鮮甜嫩滑，絕不比日本海膽差，Li師傅笑言只有這款加拿大海膽水準才這麼高。海膽除了出現在壽司，另外還出現在自家製的青嵐抹茶手打擔擔麵，這款擔擔麵傅以京都青嵐抹茶、高筋麵粉與蒸餾水，以手工反覆揉製，麵體勁道中帶有淡雅茶香，而特調醬汁融匯川式擔擔麵醬與日式抹茶風味，清爽不膩。
由前菜出色到甜品
最後的甜點是芝麻慕絲配時令日本桃，芝麻味香濃，口感細膩。整頓飯的設計以及師傅的安排都相當出色，假若在經濟不錯的時間，相信高朋滿座並非難事，但按現在的經濟環境來說，如此高成本的餐飲，到底又能捱不捱得住呢？不過假如大家荷包鬆動的話，還是很推介大家可以一試，相信餐廳的水準不會令你失望。
一石二料 Isseki Niaji
地址：灣仔譚臣道112號勝意大廈地舖（地圖按此）
電話：2929 2989
