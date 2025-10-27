灣仔美食｜會展中心中菜廳中庭全新裝修 必食懷舊蜜汁火方/功夫菜大良炒鮮奶（有片）

「我認為中菜需要傳統同新派並全，食材可以轉變，但好似一啲基本係唔可以變。」中庭助理行政總廚 伍寶明

灣仔會展中心常常有不同的展覽，想在睇展前或後想醫一醫肚？推介大家一間高質中菜廳，就是有不少達官貴人都會光顧的中菜廳「中庭」。餐廳近日完成長達3個月翻新工程，環境大器優雅，餐牌亦同步更新，呈現一系列大江南北菜式。與此同時，餐廳更宣布有多年酒店中菜經驗的伍寶明師傅加盟，如此動作多多，可見餐廳野心不少，相信是希望能在低迷的經濟環境中，依然能穩如泰山。

👇🏻立即睇片

多款手工菜式

中菜千變萬化，但如果你說到中庭吃甚麼好，首推懷舊菜大良炒鮮奶跟紫圖蜜汁火方；前者考速度，後者則工序繁複；蜜汁火方是浙江名菜，火方即雲南宣威火腿，是金華火腿的一種，傳統是以一個小刈包夾着用浸過桂花的火腿片。「以前嘅蜜汁火方用邊個部位都可以，但我哋淨係會用最靚嘅部份火朣（又名肘子）去整，貪佢肥瘦適重，口感嫩，一份火腿改完肉，可能淨返一半整得呢道餸。」伍師傅說。

海皇大良炒鮮奶 $208 相當考技術的一道懷舊中菜，需要先將中式鑊燒熱，再離火將牛奶煮熟，太快牛奶未熟，太慢牛奶就會變老。

技術不能變

以為之後只要將桂花蜜倒上火腿即大功告成？「因為火腿本身好鹹，所以要用清水蒸，再啤水，成個過程要一兩日先完成。」他續說。桂花糖水都要慢煮再浸火腿，浸足一日才叫大功告成。而且為了增加口感，餐廳特意加入腐皮，並將腐皮如拿破崙蛋糕般一層疊一層，疊足好幾層。

最後一關刈包亦不簡單，餐廳將傳統刈包加入紫薯，「做成手袋咁嘅圖案，希望跟上潮流，吸引大家打卡。」伍師傅說，餐廳雖然想與時並進，但核心永遠常在，「我認為中菜需要傳統同新派並全，食材可以轉變，但好似一啲基本係唔可以變。」他舉例，例如蜜汁火方的火腿必需用金華火腿，不可以轉用外國的風乾火腿一樣。

紫圖蜜汁火方 $88（2位起） 將傳統中菜再變成精緻版本，用紫薯刈包夾着腐皮跟火腿一同享用。

面對八方客

身處會展中心，對着八方來客，更莫說分分鐘有外國貴賓光顧，在這兒出現的每一道菜式都是經過精挑細選，「每個人都有唔同口味，特別中庭有好多外國客人，所以時不時都要大家一齊試食，儘量去調校出最平衡、適合嘅口味。」伍師傅說。除了味道要調整，菜式都經過細心配搭，他笑言平時蒸龍蝦多數配搭香蔥蒜頭有點無聊，所以這兒龍蝦配搭了臘八蒜，取其酸香獨特的風味，「臘八蒜係北京嘅做法，將蒜頭跟米醋醃二十幾日，食落酸酸辣辣，再配埋薯粉一齊食。」龍蝦爽口彈牙，臘八蒜惹味開胃，每啖都滲着辛香餘韻。

餐廳位於灣仔會展，有着來自世界各地的食客。

臘八蒜蓉蒸原隻開邊龍蝦 $688 賣相一流，絕對是宴客之選。

醬皇糯米炒肉蟹 時價 秋冬之選，啖啖肉的肉蟹配上暖胃糯米，是歷久不衰的經典配搭。

搭配更多不同食材

可能是因為比起其他中菜廳，需要面對的客群更加複雜，在中庭的餐牌總是會看到些不一樣的食材跟配搭，好像多數做糖水的雞頭米，就變成小炒配紫菜脆杯；本地豬配上真空處理過的蜜餞蜜瓜；就連甜品都用上牛油果，製作為牛油果牛奶慕斯。基本上每一道菜式都能看得出師傅的用心，加上價錢意外地非常合理，下次到會展中心睇展覽前又或者想一大班朋友家人在港島區聚餐，都可以訂枱一試！

南瓜彩椒雞頭米配紫菜脆杯及生菜片 $168 雞頭米即茨實，富咬口，配合香脆紫菜脆皮杯一同享用，感受多重口感。

意大利黑醋蜜瓜香煎本地松阪豬 $248 混合兩款黑醋，松阪豬即豬頸肉，黑醋豬頸肉配上酸甜蜜瓜，醒胃不膩。

套餐的餐前小點同樣有心機，棄用只有效果的乾冰，改用沉香木，去增加香味。

「荷塘見鯉」— 牛油果牛奶慕斯 $68 對應大廳中的荷花牆，以牛油果跟牛奶製作的慕斯甜點，味道濃醇。

中庭助理行政總廚伍寶明師傅擁有逾三十年入廚經驗，他善於融匯傳統與創新，保留傳統烹調精髓，曾於多間酒店及中式餐廳工作，經驗豐富。

中庭

地址：灣仔港灣道1號香港會議展覽中心1樓（地圖按此）

電話：2582 7332

WhatsApp : 9212 3087

營業時間：

星期一至五：11:30am-03:00pm、06:00pm-10:00pm

星期六、日及公眾假期：11:00am-03:00pm、06:00pm-10:00pm

