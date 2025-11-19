Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

灣仔自助山「秋風起，食臘味」自助餐低至88折！人均$254起於360°旋轉餐廳嘆即切臘味糯米飯/懷舊臘腸卷/蒸臘味蘿蔔糕

想像一下，坐在緩緩旋轉的餐廳裡，腳下是繁華的景色，位於灣仔合和中心62樓的「自助山」能為你帶來的獨特用餐體驗。作為全港唯一的360°旋轉餐廳，讓大家飽覽城市天際線，更以「即席烹調」的概念打破傳統自助餐模式，最近推出聯乘香港百年老字號「金菊園臘味」，「秋風起，食臘味」自助餐9折優惠，而生日更有88折優惠，人均最平只需$254起，即可享用一系列限定臘味特色菜單，立即上Klook入手優惠！

按此查看灣仔自助山自助餐優惠

「秋風起，食臘味」自助餐低至88折！最平$254起

自助山 (香港)是全港唯一 360°旋轉餐廳，坐享維港美景，今次的9折優惠後，行政快捷自助午餐最平$256起，自助午餐9折起$498；如果你剛好在生日月份想慶祝，「自助山」特設貼心的生日限時優惠。只要是生日月份內的壽星，與三位親友（即四人同行）一起蒞臨用餐，即可尊享88折生日優惠，人均$489。

「自助山」最大的特色在於其「即席烹調」檔口設計，有別於傳統自助餐將食物預先擺放在保溫爐的做法。餐廳內設有多個獨立小房間，分別提供不同類型的即製美食：一間是冰鎮海鮮區，另一間有即蒸點心、燉湯與明火燒烤，還有專門的即製明蝦美食房，提供蒸大蝦、天婦羅、鐵板燒等選擇。由日至2026年2月28日，自助山更再度聯乘香港百年老字號「金菊園臘味」，限定臘味特色菜單包括：即切臘味糯米飯、懷舊臘腸卷、蒸臘味蘿蔔糕、荷香臘腸蒸黃油雞、XO醬鴛鴦腸炒飯、臘味雞蛋仔、臘腸葡撻等。

秋冬限定臘味自助餐 聯乘百年老號「金菊園」

行政快捷自助午餐

用餐時間：星期一至五: 11:30 -14:30，於用餐時間內用膳1/2小時

優惠價：$256起/位（ 原價：$537起/位 ）

SHOP NOW

【低至9折】自助午餐

用餐時間：12月 星期一至五 12:00-14:30；星期六日及公眾假期 12:00-15:00

生日另享88折

優惠價：$498起/位（ 原價：$537起/位 ）

SHOP NOW

【低至9折】自助晚餐（用餐時段：12:00 – 14:30）

用餐時間：星期一至日 18:00-22:00；12月24，25日 17:45-20:00、20:45-23:00；12月31日 18:30-23:00

生日另享88折

優惠價：$865起/位（ 原價：$933起/位 ）

SHOP NOW

甜品選擇

繼上年聯乘合作大受歡迎，今個秋冬自助山（香港）更獨家獲得「南安臘鴨」，聯手以誠意與匠心，將傳統臘味由家庭飯桌帶到餐廳餐桌。

「金菊園臘味」，一間堅持選用上等材料、無添加防腐劑及古法手工製作的臘味品牌。

用餐環境

灣仔自助山

地址：香港灣仔皇后大道東183號合和商場62樓

