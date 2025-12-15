Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

全新裝修！灣仔萬麗海景酒店推聖誕自助餐9折 人均$668起任食新鮮蒸焗龍蝦／招牌魚子醬／招牌烤火雞／帶骨聖誕火腿

聖誕快到了！灣仔萬麗海景酒店全新裝修自助餐廳Food Studio推出「可可佳節自助餐」低至9折優惠：午餐人均$668起、晚餐$988起，即可品嚐到新鮮蒸焗龍蝦、招牌魚子醬、招牌烤火雞、帶骨聖誕火腿等節慶豪饌，還融入朱古力元素到各創意菜式，甜鹹皆驚喜！從節慶珍饈品嚐冬日歡愉餘韻，聖誕氣氛直接滿瀉！立即睇下文了解詳情啦！

灣仔萬麗海景酒店Food Studio推「可可佳節自助餐」低至9折優惠

灣仔萬麗海景酒店全新揭幕的Food Studio迎來首個聖誕，以「可可佳節」為主題，每個轉角都是一場朱古力味覺魔法！自助午餐可品嚐到新鮮蒸焗龍蝦、招牌魚子醬配小薄餅、脆可可牛仔肉、招牌烤火雞配朱古力栗子燒汁、低溫慢煮牛柳配朱古力燒汁等多款創意聖誕珍饈，還有紅菜頭醃三文魚、法式凍批及節日甜品，食完回味無窮！

至於自助晚餐可解鎖升級版陣容：包括阿拉斯加帝王蟹腳配香溶牛油、香煎鵝肝配朱古力果仁、海膽魚子醬紫菜塔可、帶骨聖誕火腿配蜜糖丁香等，配搭靚絕維港海景，聖誕氣氛爆燈，打卡影到停不了！

可可佳節自助午餐頌宴

【低至9折】自助午餐（用餐時段：12:00-14:30）

優惠價：$668起/位（ 原價：$735起/位 ）

【低至9折】自助晚餐（用餐時段：18:30-21:30）

優惠價：$988起/位（ 原價：$1,087/位 ）

可可佳節自助晚餐頌宴

全新裝修

用餐環境

香港萬麗海景酒店 Food Studio

地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓 (地圖)

